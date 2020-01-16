習近平首訪緬甸：中國投資在緬甸，想說愛你不容易

文：德國之聲

這將是習近平擔任中國國家主席以來對緬甸的首次訪問，為期兩天的行程中，預計中緬雙方將簽署價值數十億美元的基礎設施合作協議，其中一大項目就是耗資13億美元，位於緬甸西部若開邦的皎漂深水港口項目，該港口將成為北京通往印度洋的門戶。

為了避免陷入債務陷阱，緬甸政府已經縮小了深水港項目投資規模，將成本從原來的72億美元削減至13億美元，不過緬方仍將承擔30%的費用。

Photo Credit: Google Maps截圖 皎漂港位於緬甸西邊，通往印度洋，若開發完成將會是該國最大深水港。

推動一帶一路

皎漂港口是中緬經濟走廊（CMEC）的中心項目，中緬經濟走廊是「一帶一路」的一大重要環節。

深水港口附近的大片的稻田和柚木林還將被改造成一個大型服裝和食品加工園區。港口和工業園區都是皎漂經濟特區的一部分。

按照計劃，該特區將會創造40萬個就業崗位，政府官員表示，若開邦當地民眾將會是第一批就業人員，但也有不少人表示質疑，認為若開邦當地民眾獲利有限。

若開邦位於緬甸西海岸，毗鄰孟加拉灣（Bay of Bengal）。2017年若開邦北部羅興亞穆斯林遭到血腥殺戮，造成約有74萬人背井離鄉。西方國家對這場危機感到震驚並放棄了對緬甸的支持。緬甸政府軍和若開邦反政府武裝之間的衝突仍在繼續。

西方投資者對到若開投資有所顧慮的同時，中國公司並未躊躇不前。分析人士霍西（Richard Horsey）認為，對緬甸來說，中國的投資風險與機遇並存：「緬甸覺得自己再次過度依賴中國，這非常危險。」 中國持有緬甸最大的外債份額，佔40%，約有40億美元。

中緬經濟走廊另外一個大型項目是投資89億美元，連接雲南和緬甸西海岸的木姐-曼德勒高鐵路線。木姐所在地撣邦是山區，不僅在工程方面，在安全問題上更是面臨挑戰。撣邦是冰毒生產中心之一，那裡也駐扎著十幾支叛亂部隊和數百支民兵部隊。當地媒體報導指出，中國特使本星期甚至訪問了幾個主要的激進組織，警告他們不要破壞中緬這次會面。

重啟密松水電站？

2009年，時任中國國家副主席的習與當時的緬甸軍政府簽署了密松水電站協議。但兩年後，在公眾的反對之下，時任緬甸總統吳登盛宣佈擱置這個項目。水電站選址伊洛瓦底江，民眾多次因擔憂環境破壞而進行抗議。水電站建設將導致差不多新加坡大小的地區被淹沒，批評人士警告說，伊洛瓦底江將受到不可彌補的破壞。

Photo Credit: AP/ 達志影像 2011年9月，緬甸公民在馬來西亞吉隆坡大使館附近抗議密松水電站大壩的建設

密松水電站由中國央企中電投資36億美元，並由中方負責興建，按照計劃，該水電站生產的電力絕大多數都將送往中國。北京方面已經多次嘗試重啟工程。

曾公開反對修建大壩的緬甸領導人翁山蘇姬去年呼籲人們重新考慮反對立場。中國外交部副部長羅照輝上週暗示，兩國在這個問題上仍保持「密切溝通」。

不過當地民眾不改初衷，一名60歲的女性因為水電站早期工程10年前不得不搬離搬到新村莊，因為項目並未完全被取消， 她依然不能搬回來，她指著四周貧瘠的土地對法新社表示：「他們並不關心我們。」

分析人士孫雲（音）指出，習近平此次訪問也是為了「在羅興亞危機的背景下對翁山蘇姬表示支持」。

上個月，翁山蘇姬在海牙國際法庭出庭，否認有關緬甸軍隊對羅興亞人種族屠殺的指控。她辯護稱軍隊是在打擊武裝叛亂。中國外交部副部長羅照輝贊揚了中國在協調孟加拉國和緬甸之間的羅興亞問題上所發揮的作用。

習近平將會見翁山蘇姬和甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），加深兩國關係。然而，從若開邦的漁民到克欽邦的農民，緬甸人對中國並不看好。分析人士霍西說：「中國可能再次被視為威脅國家存亡的惡靈。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜