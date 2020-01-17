民進黨那六個選區是因為民眾黨或時力才落選的嗎？用統計學來驗證

文：林聖軒（交通大學統計學研究所助理教授）

第三勢力的參選一向都是令藍綠兩黨頭痛的不確定因素。其中最有名莫過於台北市長柯文哲的名言：「（區域立委選戰）用途只有兩種：一種是選上，一種是讓他人落選。」這次大選競爭空前激烈，許多票數相差不多的選區，落選陣營便將選舉結果歸因於這種「讓他人落選」的策略。

本文以中選會公布各投開票所的資料進行統計分析，在六個被媒體點名「因為民眾黨或時代力量加入而影響區域立委選舉結果」的選區裡，影響民進黨落選的只有兩組：台北的許淑華以及新竹的鄭朝方。而很多人關注台灣民眾黨在台中的張睿倉，從本文的分析結果，並沒有對洪慈庸落選不利的跡象。

「藍綠對決」依然是影響得票率的最大因素

洪慈庸在台中第三選區以969票敗給楊瓊瓔，大量泛綠支持者紛紛批評民眾黨所提名的張睿倉扯後腿；但也有PTT網友比對政黨票分析，張睿倉的參選主要吸走的是原本會投給楊瓊瓔的選票。網友Jiasin Yu更使用18個相關分析則認為：民眾黨的張睿倉得票率可能吸引到的是基進、時力、綠黨等小黨的支持者，而不是藍綠兩大黨。本文使用「主成份分析」（Principal Component Analysis, PCA）的一張圖，更進一步視覺化地呈現各黨以及各候選人的屬性以及相關聯性。

主成份分析可以從總統、政黨不分區、區域立委的三張選票，從得票率歸納選民投票的潛在考量因素。我們分析了大家熱議的六個「因為民眾黨或時代力量加入而影響結果」的選區，都發現影響投票考量中最重要因素，幾乎都是「蔡英文／民進黨 v.s. 韓國瑜／國民黨」的選擇，在圖表上我們把這個「藍綠對決」的因素（也就是綠營的「亡國感」或是藍營的「下架民進黨」）放在橫軸。

除了「藍綠對決」之外，這六個選區也都存在著「超越藍綠」第二因素，放在縱軸。

作者製作提供 圖一：臺中市第三選舉區主成分分析結果

張睿倉沒有搶到洪慈庸的綠營選票

台中第三選區的「洪慈庸－蔡英文－民進黨」與「楊瓊纓－韓國瑜－國民黨」分別都站在橫軸藍綠光譜的最極端+1和-1的位置，也證實立委－總統－政黨票的高度相關。而民眾黨的張睿倉在橫軸上趨近於0，也就是在藍綠選擇的考量上，張睿倉從「洪慈庸－蔡英文－民進黨」和「楊瓊纓－韓國瑜－國民黨」兩個族群會吸引的票可能是一樣多的。

值得注意的是張睿倉的得票率，呈現第二個有別於藍綠對決的因素，在這個因素中洪慈庸的因素負荷量（factor loading）是0.283，相對是在張睿倉的對立面。

Photo Credit: 中央社

「因素負荷量」是介於-1到1之間的指標，通常因素負荷量大於0.3，就具有一定的代表性。用這個標準來看「民眾黨－張睿倉」的這項因素：張睿倉吸引了綠黨（0.455）、時代力量（0.404）、親民黨（0.365）、台灣基進（0.318）的支持者（因素負荷量都大於0.3），和網友Jiasin Yu分析張睿倉得票率和這些小黨的微弱相關的結論是一致的。

然而，要怎麼詮釋支持者會投給張睿倉和這些小黨的第二因素，可能就是藍綠兩大黨的團隊，未來必須深入研究的課題了。

蔡宜芳搶到許淑華的綠營選票

同樣用主成份分析台北市第7選區的選情，發現民眾黨的蔡宜芳，在最重要的藍綠光譜上（因素負荷=0.356），可能搶到許多「民進黨－蔡英文－許淑華」的支持者，而對藍營的費鴻泰造成有利的影響。從藍綠對決的角度來說，同樣是民眾黨的張睿倉、蔡宜芳，對藍綠得票的影響不能一概而論：張睿倉沒有從藍綠影響到洪慈庸，但是蔡宜芳則可能影響到許淑華。

作者製作提供 圖二：臺北市第七選舉區主成分分析結果

在「超越藍綠」的第二因素中，綠黨、時力、親民黨、台灣基進的因素負荷都沒有超過0.3，也就是說「民眾黨－蔡宜芳」主要再「藍綠對決」的主要因素的確會搶到許淑華的選票。然而是否是落選的決定關鍵？還有待未來更詳細的分析。

更多「超越藍綠」的政策論述來獲得中間選民的支持

民眾黨在洪慈庸和許淑華的落選，可能扮演不同的角色。然而洪慈庸輸的票數少（969票，得票率與楊瓊纓相差不到0.5%），加上洪慈庸的新聞聲量與知名度高，因此得到更多的關注度與惋惜。因為加入民眾黨蔡宜芳競爭的許淑華，而輸給費鴻泰6025票（得票率差3.3%），可能才是搶走泛綠支持者的目標。

但從這兩個選區的分析中，有個絕對不可忽視現象：民眾黨的張睿倉和蔡宜芳都創造了「超越藍綠」的第二因素。在新竹第二選區中「民眾黨－林碩彥」在「蔡英文－韓國瑜」的軸線上，甚至取代了民進黨與該黨鄭朝方的位置。

作者製作提供 圖三：新竹縣第二選舉區主成分分析結果

未來藍綠兩大黨除了防止第三勢力但同屬性的候選人分票，還要研究以上分析中「超越藍綠」的因素，提出更貼近民眾的議題和論述，才能讓執政的內涵更寬廣、在未來的選戰也能開拓更多元的支持者。

（本文感謝戴安順博士、林煜軒醫師的協助；也感謝網友Jiasin Yu統計分析結果的啟發）

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航