蔡英文以817萬票強勢連任，代表民進黨「絕對勝利」嗎？

蔡總統以817萬餘票，成功連任中華民國總統，韓國瑜儘管在最後兩天的造勢活動，一度展現了籃營或可一戰的氣勢，然而投票結果卻仍差距200萬票以上；此外，立法院綠軍再度單獨過半，然而綠營完全執政，代表台灣社會對民主進步黨的完全信任嗎？

蔡總統的確豪取史無前例的817萬餘票，但民主進步黨的政黨票卻僅有481萬餘票，兩者間高達300多萬票的差距，反映出台灣人民在總統候選人僅有三位的前提下，選擇了在兩岸議題上風險最小的蔡總統，但如果把民進黨擺在數十個政黨一起比較時，綠營並不像總統選舉那樣具有絕對的優勢，別忘了，國民黨這次的不分區立委名單，有吳斯懷這個超級豬隊友，如果在國民黨提出這樣糟糕的名單前提下，民進黨的政黨票都只能小贏十幾萬票，這代表台灣人民對於民進黨完全執政仍然存有一定的疑慮。

不做兩岸關係的麻煩製造者，是蔡總統致勝的關鍵

香港反送中事件，固然給了蔡總統抗中路線的最佳背景，但我反而認為，蔡總統在抗中的主軸下，沒有過度刺激中國的行為，這種不做兩岸麻煩製造者的中性作為，才是總統大選大勝的關鍵。

因為從理性觀點來看，急統跟急獨現階段都是不可能達成的假議題，主張統一者，絕對找不到跟中國統一後，還能夠保有台灣民主、自由等珍貴價值的做法；對於主張獨立者，一樣也找不出台灣宣佈獨立後，可以獲得美國政府支持，以及避開中國武力侵犯的合理邏輯。所以，既然統獨都是短時間做不到夢想，維持和平安全且經濟穩定成長的現狀，應該會是多數台灣人，合於邏輯的選項，而蔡總統儘管拒絕承認「92共識」與一國兩制，但這僅代表台灣不願意依照中國尋求統一的政治路徑罷了。

蔡總統的執政團隊，並沒有在政治上，做出進一步追求台獨的明確動作，這除了避免給中國正當話打壓作為的理由，也符合美國「兩岸維持現狀」的最大利益，而蔡總統在勝選記者會中，提出「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，除了尋求中國放棄在92共識前提下對話的可能性外（雖然可能性極低），重點是要給美國政府再保證，臺灣在未來四年，一樣不會成為兩岸關係中的麻煩製造者。

民進黨未來四年的挑戰：美豬美牛、全球性經濟衰退、中國供應鏈

這四年來，臺美關係的確有顯著的回溫，光是一年內連續核准對臺M1A2T戰車及F-16C/D Block 70軍售案，就是過去幾乎不可能做到的事情，但美國當然不是散財童子，1月11日確定蔡總統連任後，AIT主席莫健就在華府表示，是否開放美豬、美牛進口，已是蔡總統未來四年無法迴避、必須面對的問題。

其實，去年及前年，儘管我方多次表示召開台美TIFA會議的意願，但美方均無正面回應，也是認為就算開了TIFA，一樣沒辦法解決美豬牛進口臺灣的問題；但這對美國而言的經貿問題，卻是民進黨政府頭痛的政治問題，除了要如何與國內養豬戶溝通外，2009年時國民黨政府本來已經跟美國達成「台灣美國牛肉議定書」協議，卻在當時在野的民進黨強力背葛下，導致部份美牛迄今仍未開放進口，蔡政府如何解決昨非今是的立場問題，恐怕也要費一番手腳。

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另外，民進黨在過去執政期間，都沒有碰過全球性的經濟衰退，然而在美國製造業指數已經連續五個月在50榮枯線以下、美國非金融業企業未償還債務總額高達16兆美元、美國企業投資金額自去年第二季開始就持續衰退等經濟數據來看，無論川普政府有沒有辦法將美國目前的經濟榮景延續到11月3日的總統大選後，美國經濟在未來四年內，絕對會出現明顯的趨緩、甚至衰退，屆時蔡統總要如何面對國際經濟情勢惡化對於台灣經濟、就業、實質薪資所得等的衝擊，也是我認為民進黨政府的重要課題。

最後，儘管蔡政府已經儘量做到不挑釁中國，但中國要的絕對不只如此，所以兩岸關係冷對抗是現在進行式，如果中國因為自身經濟等問題，需要藉由對台強硬來排解其內部不滿壓力時，對台政府打壓作為應該不會手軟；再加上如果美國政府要求我企業加入與路供應鏈脫鉤，蔡總統勢必面臨我對陸出口佔比達35%甚至40%的結構性問題、強制企業與陸脫鉤（例如美政府以技術含量超標為由，要求蔡政府不准聯發科對華為輸出5G晶片）對我經濟、就業等的衝擊，以及黨內台獨基本教義派，要求強硬應對中國打壓作為等的民意衝突，都是民進黨政府無可迴避的執政之重。

國民黨的打底重建刻不容緩

就絕對的得票數來看，說國民黨慘敗絕不為過，但如果把這樣的成績，跟一個政見論述能力為負值，且屢屢踩踏兩性等言論紅線的總統參選人韓國瑜，以及一張幾乎等同65歲退休保障年薪的不分區立委名單放在一起，其實這次選舉，大概就對應出，國民黨大約就是接近40%的鐵票，而且這些鐵票相當死忠，所以我會把這次的選舉，看成是國民黨的落底之戰。

然而落底後能不能反彈，關鍵還是在國民黨自己有沒有反省的能力，因為連續兩次總統大選，這個黨的擇才機制都出了大問題，選出了洪秀柱跟韓國瑜這種完全沒有準備好的總統候選人，連帶折損了形象跟政見論述能力頗佳的朱立倫（今年如果是他跟蔡總統競選，恐怕就不是如今的票數）。

如果這樣的遴選機制，以及負責遴選的黨高層人都不用檢討去留，甚或還把自己跟黨掛在一起，那我想只會讓國民黨繼續向下沉淪，「砍掉重練」跟年輕化應該是國民黨的唯一路線，但從目前的態勢來看，恐怕也是一條漫漫長路。

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對我來說，這次選舉最大的遺憾，就是民進黨又在立院單獨過半，完全執政的問題在於監督薄弱，以及立法機關無法反應多方意見，然而越是重要的民生、外交等議題，越需要經過多種不同意見的折衝及協調，才能找到相對符合台灣多數利益的答案。2016年民進黨單獨過半後，已經出現了礦業法強度關山、房屋實價登錄2.0等技術性卡關等改革倒退的情形，我想這也是民進黨政黨票沒辦法像總統票一樣衝高的主要原因。

如果民進黨立院黨團在監督力量薄弱的環境裡，持續藉由國會的多數暴力來扭曲社會價值，我想民進黨恐怕會在很短的時間裡國民黨化，然後成為人民下一個下架的主要目標。

期盼2024年，台灣能有個跳脫傳統藍綠框架且有競爭力的總統候選人，因為長期讓藍綠交替執政，只會把台灣民主格局越走越小，甚至出現如美國般的兩黨間民意極化及對立情形，與其在選後大喊和解，候選人更應該直接跳脫藍綠的意識形態對峙，對永續民主的臺灣才是更好的演變方向。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航