台北當代藝術博覽會：專訪藝博會戰神任天晉，Check it out, Taipei

這天訪談約在台灣大選之日的早晨，決戰之日的心情應該也符合任天晉 （Magnus Renfrew）這幾天的心情吧！因為在「台北當代」第一屆備受國際矚目後，如何穩定軍心並持續發酵的第二屆即將到來。大家都等著看今年會如何發展，從本次執行團隊中增加岳鴻飛（Robin Peckham）擔任聯合總監以及「新觀點共享平台」等改變就可以看出積極長期深耕的決心。

Photo Credit: 台北當代藝術博覽會

藝博會與城市的發展關係：專注於台北的優勢

在香港藝博會創下佳績之下獲得藝博戰神封號的任天晉，去年創立了第一屆「台北當代」，一見面他便侃侃而談對於台北的看法，認為有許多預料之外的有趣事情在台北發生。當詢問到台北是個有創意的城市嗎？任天晉給予肯定的答案，並且舉例說曾經有策展人朋友做研究時，在上海、北京、香港、台灣詢問可以拜訪哪十位藝術家工作室時，在上海、北京、香港大家的答案都是一致的。

但是在台北則出現不一樣的答案。他說雖然不知道這代表什麼，但卻是非常有趣的現象。當繼續追問任天晉這題他的答案時，他強調說這不是他的排名，而是最初認識的台灣藝術家，分別是2001年看見林壽宇的創作以及在之後在巴黎見到蔡佳葳的作品，而他也認為台灣的藝術家與國際的關係是密切的，需要有更多的機會被看見。

Photo Credit: 台北當代藝術博覽會

除了談到台北的發展之外，也詢問台灣目前對於藝術品稅制改革的狀況對於藝博會是否有所影響，他認為目前的稅制影響不大，對於台灣的畫廊較有利，但對於國外的畫廊並沒有太多的吸引力。接著談論到國際畫廊來台的可能性時，他認為畫廊空間是個可能的優勢，可以有更多的積極展示計畫，像是Sean Kelly藝廊2019年於台北的空間開幕，大家都在觀察未來的發展。而香港的畫廊空間比較小也比較交易導向，他也提到了很多國際畫廊的第一站會選擇香港有很多的原因，其中很重要的是因為稅制的關係，多次強調了「No Tax wins」的觀念。

創造對話平台：教育推廣和市場性的取捨

這一次的台北當代增加了「新觀點共享平台」，並且和影音串流平台「Giloo紀實影音」、101及東區藝廊合作，而展場中也有許多的裝置藝術和科技藝術，如何去權衡教育推廣和市場性的比例，的確是個需要取捨的問題。任天晉認為身為一個策劃者，需要建立深入以及廣度的關係，真的知道在這裡發生了什麼事。而且除了買賣藝術品之外，也希望是創意的交流，這也是為什麼叫「Taipei Dangdai - Art & Ideas」。

「台北當代」創造了對話的可能，而不只是博覽會的四五天，而是一個長期的溝通平台，可以將台灣藝術家介紹給國際的藝文工作者，並且安排工作室導覽，讓大家更認識台灣藝術家。除此之外，任天晉也很開心及意外，他也讓台灣畫廊認識了台灣各個地區新的藏家。

Photo Credit: 台北當代藝術博覽會

藝博會成功的關鍵因素和困難點：團隊的重要性

當問到什麼才是藝博會成功的關鍵時，他認為「團隊」是非常重要的因素，因為藝博會不會是一個人能夠完成的，牽涉層面有關博覽會內容、贊助商、商業管理以及長期的經營模式，也因此加入善於中文及熟悉華人文化的岳鴻飛，讓團隊對內對外的溝通上能夠更為精準。

而什麼才是最困難的，答案並不是一般來說認為的資金或人脈，任天晉回我：「讓所有人開心是最困難的，因為牽涉及面對太多人及利益相關者，但我們盡力做到最好，除此之外，期望管理也很重要，你必須讓大家感到興奮，同時也要讓大多數的參與者感到開心，例如：台灣及國際的畫廊以及收藏家等等，常常會面臨到掙扎的決定」。

聊到此次也有參展的貝浩登畫廊（Perrotin），2019年在Art Basel Miami beach中以高價12萬美元售出義大利藝術家Maurizio Cattelan的作品〈Comedian〉時，他提及了藝術家1999年用銀色膠帶把自己老闆黏在牆上的作品〈A Perfect Day〉，說明了Maurizio Cattelan的創作歷程以及造成全球的風潮是有趣的現象。

從訪談當中可以感覺到Magnus從品牌的角度去回答，像是台北當代的品質、畫廊的聲譽和品味等，團隊經過五天針對畫廊的審查，希望不只是販賣作品，針對畫廊的品牌行為及對於藝術家的發展規劃等面向衡量，才能提供藏家足夠信任且國際級的平台和管道去收藏作品。

Photo Credit: 台北當代藝術博覽會

像是「台北當代」贊助支持年輕的畫廊，希望他們不只是商業的考量，因為如果只是評估利潤的話，是不會進步的，因此支持他們任何的呈現方式，告訴大家這些畫廊是值得被看見的，並且幫助他們取得成功。這也是和其他博覽會不一樣的地方。

Check it out, Taipei

全球一年有上百個藝術博覽會在進行，各種層級都有。「台北當代」舉辦的同時，台北還有其他三個藝博在進行，如何讓參與者都能夠滿載而歸是個挑戰，尤其是高品質的藝博會更是不容易。商業行為中需要考慮到很多條件，台北一定有很多優勢才會吸引到任天晉，我們更應該要專注於自身的優勢。

如同任天晉所說，應該要專注於自己正在做的事情，不斷地比較只會迷失自己，成功不是建立在別人的掙扎之下。最後他說道，希望聽到觀眾說：「噢！你真的需要瞧瞧（check it out）台北，充滿活力的城市」。

Photo Credit: 台北當代藝術博覽會

更多資訊請洽：台北當代藝術博覽會

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航