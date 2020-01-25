《十字架上的新月》序言：一部「伊斯蘭西班牙」的新歷史

文：卡洛斯（Brian A. Catlos）

序言

「文明的衝突」的前線；對歐洲土地的外國入侵；「再征服運動」、十字軍和聖戰的舞台；一片宗教寬容和共存（convivencia）的土地：「伊斯蘭西班牙」的歷史已經被用很多方式講述過很多次。它的典型敘事方式開始於指揮官塔里克．伊本．齊亞德在七一一年登陸「基督徒西班牙」海岸，戲劇性地擊敗了它的西哥德人統治者。然後，在阿拉伯人的伍麥亞王朝的統治下，安達魯斯——即「伊斯蘭西班牙」——欣欣向榮。在這個時期，穆斯林、基督徒和猶太人共存共榮，安達魯斯變成一個國際化的阿拉伯－伊斯蘭社會，哥多華成為了「世界的明珠」，學者和科學家蜂擁而至。西元一○○○年後不久，這個帝國垮掉了，基督徒和柏柏爾人彼此爭奪，前者想要收復故土，後者對基督徒和猶太人多所迫害。隨著基督徒節節勝利，穆斯林慢慢集中到格拉納達王國——伊斯蘭教在西班牙的最後飛地。最後，在一四九二年，這個王國被「天主教徒國王」斐迪南和伊莎貝拉征服，它的末代君主「布阿卜迪勒」遭到放逐。至此，安達魯斯的歷史終結，展開了一個不寬容和壓迫的時代。

這一類敘事共有的一個假設是，宗教居於安達魯斯歷史的核心：穆斯林國家和基督徒國家受到宗教身分和意識形態的驅使，處於不斷的鬥爭之中。基督教、猶太教和伊斯蘭教被視為是一部歌劇似的歷史的主角，在一個歷時幾世紀的舞台上一爭高下。為凸顯他們的文明差異，基督徒和猶太人被說成是「歐洲人」，穆斯林被說成是外來的「摩爾人」。這種觀點因為黑白分明和過度簡化而深具吸引力。

但作為歷史，這種史觀有著嚴重的局限性。首先是，「伊斯蘭西班牙」的根源不能往七一一年去尋，甚至不能往六二二年（穆罕默德從麥加出擊的一年）去尋，而是要往古典世界晚期（約西元三到七世紀）的地中海地區找去。當時，基督教、猶太教和伊斯蘭教（各自包含著多樣分歧）才剛開始進入漸進的自我定義過程，而在這個過程中，它們的關係始終非常糾結。「伊斯蘭西班牙」的結束也不應該定在一四九二年一月一日，也就是「布阿卜迪勒」把阿爾罕布拉宮的鑰匙移交給斐迪南和伊莎貝拉之日。直到一六一四年為止，西班牙仍有數以十萬計的穆斯林。他們飽受歧視，被迫改教，到最後還是被驅逐出境。

再來，穆斯林對安達魯斯的征服，並不是一個稱霸世界和聖戰的刻意計畫的一部分。它的原因複雜和自發，受到投機主義驅使的程度不下於受到意識形態驅使。「再征服」（在西班牙文中，La Reconquista應該翻譯為「再征服」，而非「收復」，這後來影響西班牙人在美洲的「征服」。過去常見的「收復失地」為錯誤翻譯）和「十字軍」的觀念很可能都是後來才發展出來的，也只有當它們是合於基督徒政權的目標時才會偶爾被引用。從七一一年到一四九二年不是一個不間斷宗教衝突的時期，伊比利半島上的穆斯林和基督徒和平共處的時候，就像互相敵對的時候一樣多（也和他們發生內部傾軋的時候一樣多）。基督徒統治者並不常驅逐他們新征服土地上的穆斯林，反而會千方百計勸誘他們留下來。穆斯林也大多數選擇留下，以異教國王的子民的身分生活在祖居地。

摩爾人一詞原指茅利塔尼亞的居民。茅利塔尼亞是羅馬人的地名，其地包含了今日摩洛哥和阿爾及利亞大部分地區，阿拉伯人把同一地區稱為馬格里布（意指「西方」）。早期的拉丁編年史作者把這地區的人稱為「毛利」，在西班牙土語成為「摩羅」。後來，「摩羅」在卡斯提亞西班牙語僅僅指「穆斯林」（不過在英語，這個單字多了種族的弦外之音：伊莉莎白女王時代的 blackmoor一詞指黑皮膚的非洲亡命之徒）。用「摩爾人」來指中世紀西班牙的穆斯林有一個問題，那就是它暗示他們是外國人，種族上有別於本地人。事實上，來到伊比利半島的外國穆斯林相對不多。安達魯斯是透過改教成為伊斯蘭，絕大部分穆斯林都是本土血統，沒比西班牙基督徒有更多外國人色彩或更少歐洲人色彩。

當然，「西班牙」一詞本身用在中世紀時期便是一個誤稱。今日的西班牙民族和它的文化是一個現代現象，不是中世紀現象。如果說今日西班牙民族文化的統一性頗為薄弱，那麼這種統一性在中世紀更是不存在。所以，在提到這時期的基督徒國家時，更恰當的做法是稱之為「諸西班牙」。本書使用的「西班牙」一詞僅是指伊比利半島：西哥德人和在他們之前來此的羅馬人稱之為「伊斯班尼亞」，阿拉伯人稱之為「安達魯斯」（al-Andalus 八成是由西哥德語的 landahlauts〔繼承而來的地產〕訛變而成）。「摩爾人西班牙」這個用語是一種時代錯亂的英美發明，會讓安達魯斯的歷史和伊比利半島上的伊斯蘭教被種族化、浪漫化和東方化，帶來錯誤觀念和誤解。「歐洲」的概念同樣問題多多。它亦是一個現代概念。就像穆斯林把他們的國度定義為「伊斯蘭地區」（「伊斯蘭地區」是指以伊斯蘭教為國教和穆斯林占多數的地區，用以區別於與伊斯蘭國家交戰的「戰爭地區」），歐洲基督徒也是認為自己居住在「基督教世界」而非歐洲，更斷然沒有以「歐洲人」自居。

釐清帶有預設立場的迷思和臆測很重要，因為「伊斯蘭西班牙」不僅是地中海地區、歐洲、伊斯蘭教和西方歷史的一個重要元素，而且時至今日還有著極大現實意義。很多政治人物和公眾人物（還有為數不少的學者）繼續把西方的歷史看成兩個基本上不相容的文明的衝突，即基督教文明（更近期則是猶太教－基督教文明）和伊斯蘭教文明互相衝突。這種觀點因為簡化和自我驗證的性質，所以非常有吸引力，也常常被各種專家和煽動家拿來作為合理化侵略性和打壓的藉口。在另一些人看來，安達魯斯則是前現代開明（premodern enlightenment）的理想境界，是我們今日被認為較不寬容的世界所應該效法。但這種觀念一樣是迷思。在西班牙本身，哪怕旅遊發展局提倡一種淨化過的西班牙觀（把西班牙說成是基督教、伊斯蘭教和猶太教和諧共存的土地），右翼政客仍繼續謳歌「再征服運動」的精神——「再征服運動」是一種有力的國族神話，被方便地用來合理化卡斯提亞對於伊比利半島其他地區的支配。

我們有很好理由強調宗教認同在這部歷史的重要性（也因為這樣，本書才會把伊斯蘭教統治的西班牙地區稱為「伊斯蘭西班牙」）。宗教認同在很多情況下都是人看待自己的最重要方式。它規定了他們的法律制度，包括他們能和誰結婚、能從事什麼職業、社會和經濟地位為何、要繳哪些稅、穿什麼衣服、吃什麼食物和日常生活的各種其他細節。很多資料來源（同時包含基督徒和穆斯林兩邊的）都把這部歷史呈現為一場受到宗教助長的衝突，一開始是對這些「征服」（指穆斯林在七一一年對伊比利半島的征服）最早的拉丁文和阿拉伯文記載，然後是有關「屠穆斯林者」聖雅各的傳說、「再征服運動」的觀念、「悉德」的傳奇（「西班牙人再征服運動」的象徵人物，本書中多次提及）和不同穆斯林統治者所鼓動的聖戰。很多戰爭都被教宗認可為十字軍聖戰，也有一批軍事修會是為了和穆斯林作戰而在西班牙建立。普通穆斯林也會充當聖戰士，駐守在邊區地帶的城堡－修道院，而在「基督徒西班牙」，入寇已經成為一種生活方式，乃至被歷史學家稱為「為戰爭而組織的社會」。

儘管如此，人仍然是太複雜，無法被化約為宗教意識形態的自動代理人。宗教認同只是人想像自己在世界中所處位置的方法之一。他們也把自己視為族群的成員、王國的子民、城鎮和鄰里的居民、某一行業的從事者、知識的追求者、顧客和客戶、男人和女人、愛人和朋友。往往，這些連結可以克服基於宗教取向而形成的歸屬關係。另外，在一個形式上被宗教分裂的社會，一個人的對手和競爭者（不管是個人事務、政治事務還是經濟事務的競爭者）往往都是同一信仰社群的成員，所以一個人當然的盟友往往是其他社群的成員。衝突更多是發生在信仰社群之內，而不是之間。所以，西班牙的歷史，也有很大部分是關於跨宗教和跨族群的團結性，是關於不同信仰的國王之間或一般人之間的聯盟或友誼，是關於不同宗教的詩人、音樂家、藝術家、學者、科學家和神學家之間的合作共事。

不過這種跨宗教關係極少成為歷史敘事的一部分。部分原因出在我們的史料。我們大部分的書面證據都是由統治者、官僚和宗教人士製作，他們都是富有和有特權的男性，非常相信宗教認同是社會的基礎，而把歷史描寫為真正的宗教（也就是他們信仰的宗教）的追隨者和其他所有人的道德鬥爭，也符合他們的政治利益和個人利益。統治者的權威有賴於他們能夠把自己呈現為神定的秩序的合法維持者，所以傾向於用信仰的語言來表達他們追求的目標。在一個大家常把世界的運作歸因於上帝旨意的社會中，歷史事件常常是從宗教角度加以解釋，被說成上帝的獎賞或懲罰。

與此同時，歷史學家賴以作為材料的編年史和歷史著作，都是事件發生多年以後（往往是一、兩個世紀以後）才寫下來，因此它們會被後見之明扭曲，也會被作者的偏見、理想、回憶、憧憬和信念所扭曲。另外，這些歷史著作不是為了教育人或娛樂人，而是用來支持統治者的權利主張，方法是謳歌對前任統治者的回憶和為他們的政策建立歷史先例。在他們設法以古證今的時候，中世紀作者會同時自覺和不自覺地使用誇大、扭曲和杜撰手法。

所以史家的任務之一，就是洞悉內建於史料中的偏見和不正確，發現宣告、神話、傳說、事實謬誤、矛盾和精心杜撰後面的歷史真實，目的是斷定人的真正動機和事件背後的真正塑造力量。史家不應褒貶或說教，他的唯一目的是理解，捨此無他。所以沒有一本書可以自稱為「伊斯蘭西班牙」的「確切」或「真實」歷史：過去就是有太多因素在作用，因此被籠罩在太多不確定性裡。不過即使已經受到啟蒙和懂得自我批判，今日的歷史學家並沒有比他們中世紀的同儕，更不容易被偏見或預設左右。不管我們是不是自覺，我們寫出的歷史都傾向於反映和加強我們自己的理想，或是傾向於取得被我們認為是我們讀者的人的認同。

本書在兩個意義下是「伊斯蘭西班牙」的一部「新歷史」。首先，我沒有追隨陳腐的敘事方式，而是另闢蹊徑，並在篇幅許可的情況下，盡可能走到歷史背後去檢視那些常常不明晰但卻重要的歷史形塑力量，包括女性、奴隸、叛徒和小官吏。其次，本書主要是以近年出版的大量創新性學術研究為基礎，特別是西班牙、北非和歐洲學者的作品。我們對安達魯斯的理解已經受到了新的研究、考古學和藝術史的轉化，而它們有一大部分尚未觸及英語世界的讀者。

最後是信仰的問題。中世紀西班牙的穆斯林王國和基督徒的王國都自覺地以宗教取向來自我界定，而對它們的人民來說，宗教社群是他們賴以建構自己社會身分的主軸，但那不是唯一主軸。很多時候，大部分統治者和他們的大部分人民，都是以違反他們的宗教意識形態的方式來行動。那麼，他們對信仰有多忠誠？答案當然是，他們沒有比我們更忠誠或更不忠誠，沒有比我們更理想主義或更不理想主義。他們是不完美的人，充滿矛盾，既能夠極度殘忍又能夠極度慷慨，既自私又能自我犧牲。最後，他們還是他們身體、野心和虛榮心的囚犯。簡言之，他們就像我們，而這正是他們的歷史值得我們在今日一讀的原因。

書籍介紹

本文摘錄自《十字架上的新月：伊斯蘭統治下的西班牙（711-1614）》，貓頭鷹出版

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作者：卡洛斯（Brian A. Catlos）

譯者：梁永安

中古歐洲唯一的伊斯蘭土地，

基督徒、猶太人、穆斯林共居八百年，

這裡是戰火四起的地獄，也是和平共處的天堂。

本書重點

傳統天主教國家的八百年伊斯蘭歷史。 挑戰伊斯蘭與基督教對立的二元史觀。 重新思索信仰在人類歷史中的角色。

內容簡介

「他們沒有比我們更忠誠或更不忠誠。他們是不完美的人，充滿矛盾，就像你我，而這正是他們的歷史值得我們在今日一讀的原因。」（摘自本書序言）

穆斯林王子的逃亡之地

在這塊以基督宗教為主的歐洲大陸上，曾有個延續八百年的伊斯蘭國度。西元755年，逃亡的穆斯林王子，穿越北非，渡過直布羅陀海峽，來到曾經屬於羅馬帝國的極西之地伊比利半島。他建立了一個哈里發王國，穆斯林在這片土地上生根茁壯。不過，中世紀其他地區的歐洲人，其實不清楚什麼是伊斯蘭教，而世界上大多數的穆斯林也不在意那時歐洲由誰主掌，他們互不相識也不感興趣，唯一的例外就是這塊位於庇里牛斯山另一頭、由穆斯林、基督徒和猶太教徒長期共存的西班牙。

這裡是地獄還是天堂？

本書作者是地中海及伊比利半島宗教研究專家。他以西班牙為題，向讀者重說這個傳統天主教國家在西元八世紀至十七世紀初的伊斯蘭歷史。過去對此有兩種極端說法，一是認為此地衝突不斷，基督徒和穆斯林勢不兩立。基督徒驅趕穆斯林的「再征服（收復失地）運動」（也被納入十字軍征伐的一部份）就是一個例證。另一種說法，則認為此地的多元宗教種族和平共處，足當後世典範。他們關係密切，以至於穆斯林媽媽還得防範孩子不小心吃到基督徒節慶的豬油點心。而猶太人更常常扮演各方勢力的外交角色。

信仰從來都是藉口而非真正的原由

作者透過伊斯蘭統治下的西班牙，告訴讀者一段伊斯蘭與基督教、猶太教共處八百多年的故事。這塊土地既不是極端宗教主義的地獄，也不見得是和平共處的天堂。反思今日國際社會，伊斯蘭與基督徒之間是否必然對立，伊斯蘭是否等同好戰分子，猶太人又是否總是孤立無援？我們將會發現，重點往往不是你信仰什麼，而是你的宗教是否管用？而這塊伊斯蘭統治下的西班牙，便是驗證這個問題的絕佳例證。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九