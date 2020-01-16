專訪「人權觀察」執行長羅斯：北京害怕香港抗議傳播到大陸

「人權觀察」組織執行長羅斯（Kenneth Roth）表示，他週日（12日）準備赴香港發表年度報告，卻在香港被拒絕入境，後被送上返回紐約的飛機。《德國之聲》電視台對他進行了採訪。

《德國之聲》：上月，中國對「人權觀察」實施了制裁。您剛剛結束了兩個16小時的航班飛行，我想問您，鑑於香港目前的局勢，您此前預期受到不同的待遇嗎？

羅斯：對，我是有不同的期待。因為雖然我們受到了制裁，但卻是很奇怪的。我們是在美國國會通過支持香港示威者的決議後，受到制裁的。共有5個組織受到制裁，另外四個都是美國政府全部或主要出資的，而「人權觀察」不從任何政府收受資金。事實上，「人權觀察」對美國政府的立場也是非常批判性的。他們（中國）也沒有作出任何解釋，只是說要實施制裁。

我去過幾次香港，上次是在2018年4月。我舉辦和主持了新聞發布會，地點就是本週外國記者俱樂部舉行記者會的地方。上次的主題是中國就業市場中的性別歧視。我們沒有遇到任何問題，我也與記者見面，一切正常。

所以這次我期待也會是這樣。我很驚訝：當我出現的時候，我的名字在電腦屏幕上跳了出來，他們把我拉到一邊。大概過了4個小時之後，我被帶上一架返回紐約的飛機。最開始，官員給我的唯一解釋是，這是出於移民（規定）原因，——不管這是什麼意思。最後，第二天，中國外交部出面了，他們給出了兩個藉口：一是聲稱「人權觀察」煽動了香港的抗議。——首先，對香港人民來說，這是一種侮辱：他們不需要「人權觀察」來告訴他們要捍衛基本自由權、法治和民主，我和我的同事也沒有這個能力來動員數十萬香港市民日日夜夜、長達六個月的時間來捍衛這些基本人權原則。所以，這是可笑的。那麼，為什麼北京會編造這樣不合理的故事呢？真實的狀況是：北京非常害怕香港的公開抗議會波及到大陸去。

《德國之聲》：被認為是中共喉舌的《環球時報》寫道，您選擇了在香港發布這個報告，——暗示您事先就知道會發生這一切。換句話說，您知道會發生什麼，所以是自食其果。

羅斯：「人權觀察」每年一月會發布年度「世界報告」，報告前面會有一篇我寫的關於重要全球趨勢的文章。我們會選擇一個城市來闡明這一趨勢。我們曾在伊斯坦堡發布報告，是關於移民危機。我們在貝魯特發布的報告是關於敘利亞。事實上，我們還曾在柏林發布報告，是關於專制。今年我們的重點是，中國政府對國際人權體系的威脅。在北京是不可能的，所以我們選擇了在香港舉行新聞發布會。我們從來沒有在香港遇到過問題。我也沒有想到會被禁止入境。

我想，他們在假裝是因為「人權觀察」和我們的幾個同事，香港市民才會走上街頭捍衛民主。這是荒謬的。但對北京來說，反之的說法太可怕了，無法接受，那就是中國人實際上在乎民主。能在香港發生，也能在北京、上海發生。這是他們想阻止的。

《德國之聲》：中國想說，您甚至是特朗普政治議程的一部分，我想問您，您能倚靠美國的支持嗎，比如當您被禁止入境或受到一些政治攻擊的時候？我想說，昨天您被禁止入境之後，您給誰打了電話？

羅斯：我沒有給任何人打電話。我想說的是，在目前的情況下，美國政府並非人權的捍衛者。所以，歐洲政府採取行動才如此重要，他們也是這樣做的。美國政府在支持人權方面變得太不始終如一。特朗普會說他熱愛香港的示威者，但他也愛習近平——那個迫害他們的人。他支持伊朗、委內瑞拉的示威者，但忽略俄羅斯、土耳其、埃及或匈牙利示威者，就是那些與他關係友好的專制政權。這種不一致失去可信度，在捍衛人權方面也是低效的。所以「人權觀察」才轉而面向德國、法國等民主國家的領導層，也取得相當的成功。捍衛人權並不是美國的事業，而是全球的事業。以中國為例，包括德國在內的歐洲政府帶頭發起了一份關於新疆的聯合聲明，——中國在那裡拘押了100萬維吾爾人等穆斯林。他們在聯合國人權理事會組織了這份聲明，這是中國所遇到的最大規模的聯合聲明。

《德國之聲》：剛才與您談了2020年「世界報告」，那麼，您怎麼看待台灣呢？您剛看到那裡的選舉結果，現任總統獲得勝利。台灣是香港的反例嗎？

羅斯：我不會說是反例。我想，香港人民希望獲得台灣人民所擁有的自由。因為北京在香港有控制權，我們在政治自由上看到惡化。而對台灣來說，儘管北京聲稱擁有主權，但並沒有控制權，所以我們在那裡看到興盛的民主。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此。

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