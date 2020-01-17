透過法國媒體之眼，歷經多次總統大選的台灣已經是「實質獨立」

文：王建慧（巴黎新索邦第三大學比較文學研究所）

午夜12點的巴黎戴高樂機場。

為了趕上凌晨五點的登機手續，只能在前一日午夜夜宿機場大廳。靠著一段半睡半醒的陌生人對話與一杯自動販賣機的熱可可，穿越空冷而綿長的夜。

因身心的不適與擔怕而無眠的意識，盯著電子航班時刻表上的時鐘才真切感覺到時間，確實是一秒一秒地緩慢游走經過的呀。身體被切碎的睡眠皺褶成而深層而瘋狂的痠痛疲倦。從法蘭克福飛往桃園機場的班機幾乎都是年輕的台灣面孔（口音），耳邊偷來的對話說：「期末考週能擠出幾天專程回家投票已經是極限，實在沒辦法待到過年了」。接著，話題在輕觸試探彼此立場的微妙互動間行進。登機時間無視返鄉心切自顧地向後推延三小時，等候室座椅們上累得反覆落入情節層疊的夢，漂浮，直至無法直覺定位人事時地物的途中。

出境，等待，起飛，降落，轉機，等待，起飛，降落，超過二十四小時的輾轉終於落地！巴黎、法蘭克福、桃園、台北、新左營、屏東，清晨6點48分的空曠車站大廳，濃重的倦意是霧纏繞著腳步。我和我的行囊為無法不做的事，轉動著歸返的最末里程數 ...。

說真的，這樣的移動方式實在累人，但，拖著沈重體感如被倦意浸透的海綿也要完成的旅途卻比過往任何一場飛程都要浪漫。為了守護什麼而出發，作為旅行者的姿態而深深纏入肌理的劇烈疲憊成了最誠摯動人的證言，一直認為所謂的在乎是，有多愛就能為所愛之人之事承受多少痛苦，

而民主之路，就是最浪漫的旅程。

回首，2019年9月28日我們舉辦了「台灣未來發展巴黎座談會」；2019年12月8日我們完成了「蔡英文總統連任法國後援會」；2020年1月10日和其他79位海外返鄉投票青年一同站上選前之夜舞台，匯聚凱道的人潮裡見證著台灣人民對進步價值展現的巨大意志。

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終於，我們一起用一張張機票喚一張張選票，創造了史無前例的數字紀錄，終結了陳舊的政治想像也構築了嶄新的世代光譜。一年多來的緊繃精神終於舒放，許多想法一時從鬆開的思緒如手指隙縫中掉落，得以文字撈捕，緩慢經過沿著自一萬公里外鋪排而來的擔憂懼怕憤怒與不解如種種沿途風景的觸感的溫度的顏色的人情......

隔日，以為會沈睡直至時差修復，卻在黑夜與日光初升的交界處於手機鬧鈴響起前自動醒來。

索性搜尋閱讀起法國媒體的相關報導，難得的是，各大報網站幾乎是接連三日的持續性追蹤。然而，相較於1月11日的即時新聞標題，於第一時間向法語世界讀者傳遞蔡英文總統及其所帶領的民進黨國會單獨過半的勝利消息，第二天的頭條皆無獨有偶地表述著同一問題意識也不約而同地提到相同的關鍵字：中國及其所代表的專制政權。

《世界報（Le Monde）》標題直接點名「蔡英文於台灣選舉的勝利是對中國的一記耳光」（La victoire de Tsai Ing-wen aux élections taïwanaises est une gifle pour la Chine）。文中提及蔡英文總統的空前大勝標示了「北京的恫嚇與孤立台灣政策的適得其反」（la stratégie d’intimidation et d’isolement de l’île a été contre-productive）；相反地，挾著2018年勝選光環的韓國瑜最終也未能成為國民黨原先期待重返政權的政治解藥。

《法國國際廣播電台（RFI）》則下筆更重，認為「 蔡英文的勝選是對北京當局的羞辱」（La réélection de Tsai Ing-wen, un camouflet pour Pékin）。而面對突破馬英九765萬天花板的史上最高得票數817萬231票與促成此驚人數字背後的74.90%極高投票率反應的不只有蔡英文總統及民進黨的勝利，《意見報（L’Opinion）》將其指向是「台灣人民對認同的捍衛與對中國政府的不屑與嘲弄」（Les Taïwanais défendent leur identité et font un pied de nez à la Chine）。

如同《自由報（Libération）》 所言，這場選舉是「 給北京當局的一個清晰訊息」（un message clair pour Pékin），國民黨被選民淘汰的原因正是因為它已無法回應年輕人對「獨立、民主與台灣主權」的渴求與決心，而這個於1912年所創立的百年政黨在自由、經濟與安全等議題上對中國所表現的曖昧態度也讓台灣人民感到憂慮。

Photo Credit: 中央社

相較於2018年地方選舉與公投結果給國際社會的印象，認為台灣普遍民意的向性反應了「獨立」與「改革」派的失敗而傾向站在與北京妥協的一方。因此，如同《觀點報（Le Point）》所說，關乎這座島嶼未來的關鍵在於「人民必須在與中國關係的兩種截然不同的視野間作出抉擇」（départager deux visions divergentes de l'avenir de l'île et de ses relations avec Pékin）。不只一家媒體在轉述蔡英文總統的勝選感言時都特別提及這段：「台灣人民是多麼熱愛我們自由與民主的生活方式與我們的國家。也希望北京政府能透過這次選舉結果了解無論是台灣政府亦或台灣人民皆不會向恫嚇的手段妥協」。

於是，當外國媒體以「台灣，實質獨立」（Taïwan, de facto indépendante）定調這座擁有自己總統、領土、貨幣與護照的島嶼時，即便海峽對岸的反對聲音，我知道，這一次我們給出了一個不容質疑的答案！

許多對手支持者在選舉結果出爐後以看好戲的心態，表示統獨終究是個操作意識形態的假議題，認為就算蔡英文連任成功也終將無法帶領台灣成為主權自治的國家。但若我們看著世界眼中的台灣會發現，蔡英文總統已經向國際遞出了沒有模糊地帶的明確訊息：「中國與台灣是兩個不同國家」（Chine-Taïwan : deux nations séparées）。在這樣的國際氛圍下台灣正逐漸浮現著作為一獨立政治文化經濟個體的模樣。

當《十字架報（La Croix） 》以斗大標題說：「蔡英文作為台灣人面對北京當局無所畏懼」（Tsai Ing-wen, la Taïwanaise qui n’a pas peur de Pékin）的同時，《法國時報（Le Temps）》以柴契爾夫人鐵娘子般的「 不妥協」（intransigeance）來定義蔡英文總統面對中共政權時的姿態。四年任期間，蔡英文總統作為一位女性領導者形塑出一道輪廓清晰的「面對北京時的反抗者形象」（l’image d’une « résistante » vis-à-vis de Pékin）；法媒更以「習近平的心腹大患」（la bête noire de Xi Jinping） 與「自由民主的辯護者」（l’avocate de la démocratie libérale）等來形容。

以從不退縮而越發強硬的口吻面對來自對岸的文攻武嚇，蔡英文總統奠定了她——與習近平所代表的專制獨裁恰恰相反——作為進步價值守護者的鮮明意象與國際地位。

如今，蔡英文總統的名字，在歐洲世界不僅與英國柴契爾夫人也與德國梅克爾總理並置。

上述幾篇文章放送的共同訊息不僅僅是蔡總統面對中共威脅時採取之不容侵犯的態度，更是2300萬人民做出的，對一國兩制方案說「不」的明確表態！

Photo Credit: 中央社

我一直認為，台灣在很多方面時常表現得比許多歐洲國家更加勇敢而堅決，特別是在面對中國以經濟為威嚇手段的時候。

曾經，我問自己，如果法國在人們眼中是浪漫而德國是嚴謹的，那麼台灣呢？該如何訴說我的國家而我的故鄉在外人的眼中又是什麼模樣？如果認真去讀去看外媒報導，妳／你會覺得驕傲，驕傲自己有這樣的一位領導者，有這樣的一抹國家身影。如同勝選演說中最觸動我的一句話：「這麼美麗而勇敢的國家，妳／你怎麼捨得不多看她一眼呢？」

結束凱道造勢，回家途中遇見幾位穿著「光復香港，時代革命」帽T特別抵台參加造勢大會的香港友人，彼此關心，互道加油。像眼前刮著同一片飄搖風雨的家人一樣。波特王事件再次潑醒偽以經濟作為防線的自欺意識，當我們以為中國政府撕裂破壞的是「民主」的第一道防線時，其實它已脅迫逼近至「自由」的第二道防線；在代表民主的香港普選幾乎被回收的同時，言論自由也以無意掩飾的恐嚇遭受威脅。

然而此時此刻，當有人還以為民主與自由是與生俱來呼吸般自然的權利，維吾爾族人們已退守到第三道防線，在「人權」的邊緣垂危掙扎著。ㄧ道接著一道淪喪，如今的新疆西藏已經成了進步價值的蠻荒地帶，在存在的主體性遭剝奪喪失的疆域裡，民主、自由、人權絕非同義詞的隨意替換。

看著今日香港，沈溺於小確幸、舒適圈亦或同溫層的誰也都將逐漸理解，就算民主是一塊蛋糕，那是因為在黎明來臨之前，已經有人，許多人，為你所品嚐的片刻美好在暗夜裡出發，於孤獨的曠野，遠至親至愛，為陌生而未來的某個人，獻出自己奉上青春。如果民主是一場書寫的行動，那麽「投票」將作為結論完成作品的最後落筆。民主的真正價值不是擁有，而是實踐，而我們投下的不是一場集體嘉年華式的選舉，而是一張以個人意志擘劃對家對國對世界未來想像的藍圖。

所幸，有一群人在那一天以意志為筆勾勒了自己心中台灣最心儀的模樣，而這一趟9899公里的飛程終於能化為一張故鄉的床短暫安枕我對「台灣」作為一種價值的期待，2018年末挫敗的清澈淚水裡流下的夢想透明易碎於此刻也終於，完美落地 ...。

連世界都忍不住回望讚嘆這座美麗島，自此，「台灣成為一種範式」 （le modèle taïwanais）。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航