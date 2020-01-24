《中國文學植物學》：賈寶玉未來的命運就像深山幽谷中的松樹一般

文：潘富俊

【章回小說的植物特點】

一、善用成語典故

章回小說多能嫻熟地使用植物成語典故，並適切融合在故事情節的發展中。例如，《儒林外史》第二十回仁厚愛才的李本瑛，關切孝子匡超所說的一段話：「恁大年紀，尚不曾娶，也是男子漢摽梅之候了。」「摽梅」典出《詩經．召南》之「摽有梅，其實七兮」句，原意描述少女見日益成熟稀少的梅子，感傷年長未嫁的焦急心情。小說中的談話意為對方老大不小，應該早點結婚。

苜蓿原是牛馬飼料，小官生活清苦，只能以苜蓿嫩芽或幼苗佐餐。典出唐代薛令的自傷詩：「朝日上團團，照見先生盤。盤中何所有？ 苜蓿長闌干。」引申為「苜蓿生涯」、「苜蓿盤空」、「苜蓿堆盤」的成語，意思是官小家貧。《儒林外史》第四十八回，余大先生說道：「我們老弟兄要時常屈你來談談，料不嫌我苜蓿風味怠慢你。」也是自謙之詞。

二、詳實記載古代的庭園植物

章回小說中有關明清各代的庭園植物種類非常豐富，是研究中國傳統庭園景觀植物及庭園設計的最佳材料。以成書於明末的《金瓶梅》而言，描述的是宋代的庭園植物，以西門慶住宅庭院的植物為例，至少有四十種（表4）。同時，也能由出現植物的種類，了解作者描繪小說內容原型所處的地區，也間接反映作者的生活體驗或籍貫所在，提供研究章回小說作者的背景資料。（依表4）所列植物種類，此庭園所處位置應在華中地區。

《紅樓夢》的成書背景是清康熙年間，全書敘述大觀園中栽種或自生的植物共七十八種，其中松、楓等庭園樹共二十五種，梨、枇杷等果樹類六種，薔薇、金銀花等藤蔓類觀賞植物共十五種，草本植物包括鳳仙花等花卉及黃連、白芷等藥用植物共二十三種，水生植物六種，自生（非栽培）的苔蘚類植物三種。其中第十七回大觀園所出現的植物種類最多，共有四十一種活植物，其餘三十六種庭園植物散見在各回。大觀園內的植物充分反映出中國庭園的特色及中國文化傳統，大部分植物都出現在歷代名園之中。許多植物的配置，仍為近代中國庭園建築所採用，例如代表文人堅毅不屈的「歲寒三友」配置在寶玉居住的怡紅院之中；文學象徵的芭蕉、梧桐也在適當的院落、園景中出現。其他如楓香、桃、杏等亦然。

表4：《金瓶梅》的庭園植物

喬木類 合歡、銀杏、竹、柳、梅、梧桐、榆、槐、松、海棠 灌木類 辛夷、木槿、木芙蓉、石榴、牡丹、瑞香、夾竹桃、丁香、紫荊、紫薇、棣棠、桂花、狀元紅、臘梅、滿天星 蔓藤類 木香、荼蘼、薔薇、玫瑰、黃刺薇、茉莉、凌霄花、金銀花 草花類 蜀葵、金斛花、金盞花、雞冠花、芍藥、鳳仙花、玉簪、金燈花、百合

三、豐富的藥用植物種類

古代文人大都精通醫藥醫理，自然會在作品中反映其醫學知識。出色的章回小說均不乏藥用植物種類（表5），如《紅樓夢》不但藥用植物種類繁多，全書還使用「人參養榮丸」等三十種中藥方劑於不同的病症上。有時也參與小說情節的診病醫療，如第五十一回晴雯傷風感冒，咳嗽、頭疼腦熱，大夫胡君榮診斷是外感內滯，算是個小傷風，開了兩副藥方。寶玉看時， 藥方開的有紫蘇、桔梗、防風、荊芥等，還開了枳實、麻黃這兩種專來破氣的峻猛藥，吃下會有副作用。這藥方讓寶玉嚇了一跳，認為這位大夫開錯藥了。另外找人去請常來賈府看病的王大夫，看診後，所說的病症和前面的庸醫不同，藥方上果然沒有枳實、麻黃，另外還有當歸、陳皮、白芍等。有些則利用藥材特色來安排故事情節，如《三國演義》’第七十五回描述關公刮骨療傷的過程：（關）公袒下衣袍，伸臂令佗看視。佗曰：「此乃弩箭所傷，其中有烏頭之藥，直透入骨。若不早治，此臂無用矣。」說明關公是中了沾有劇毒植物烏頭的箭。

表5：章回小說中的藥用植物

小說名稱 藥用植物種類 儒林外史 人參、附子、黃連、半夏、貝母、細辛、茯苓、阿魏等八種 金瓶梅 紅花、薄荷、地黃、甘草、甘遂、芫花、烏頭、三七、當歸、牛膝、大戟、半夏、天麻、巴豆等十四種 紅樓夢 人參、附子、地黃、甘草、川芎、砂仁、紫胡、茯苓、當歸、荊芥、防風、黃連、知母、白芷等十二種

四、應用植物的特殊意涵安排小說情節

入秋以後，多數植物的花均已凋落，只有菊花盛開獨秀。由於菊花開於深秋霜凍之時，不畏霜寒的特性象徵晚節清高，因此自古文人愛菊，除了晉．陶淵明種菊東籬外，唐宋詩人亦不乏愛菊者。《紅樓夢》中提到寧府和榮府都種有菊花，大觀園內栽種菊花的確實地點，書中沒有交代，但是菊花卻是書中情節發展的「樞紐植物」。仲秋時節，眾姊妹作了海棠詩，接著作菊花詩以應秋天景色。菊花詩一共十二題，由眾人各自選題創作，作出〈憶菊〉、〈訪菊〉、〈種菊〉、〈對菊〉、〈供菊〉、〈詠菊〉、〈畫菊〉、〈問菊〉、〈簪菊〉、〈菊影〉、〈菊夢〉、〈殘菊〉，每篇都是應時佳作。

作者安排第三十八回和第三十九回賞菊詠菊，成為全書故事的分水嶺。這兩回之前，寶玉和眾姊妹大致都生活在溫馨和樂的氛圍中，特別是寶玉，自進入大觀園後，每天享受著眾金釵的笑鬧歡娛，充實而滿足。接著是寒冬雪景的蘆雪庵聯句大會，到第五十三回賈府除夕、過年極其奢侈的拜年儀式，到元宵夜宴等，達到高潮。在此用菊花的盛開和凋零，暗示賈府家運由盛而衰的發展脈絡，從第五十五回起，賈府總管鳳姐病倒，賈府病象已開始顯現。後來雖然有探春的興利除弊措施，卻也無法挽救賈府外強中乾的敗象。接著寧府的大家長賈敬去世，大觀園內部大抄檢，賈府的氣象和故事的發展急轉直下。

中國人的墓地一向有種植封樹的傳統習俗，王公貴族大都選用松、柏類植物栽種；而平民百姓則多種植易於扦插繁殖的白楊木，鄉間墳場多散布白楊，因此白楊代表死亡或墳墓。詩文中出現白楊的章句，都代表悲愴、死亡，章回小說亦不例外，如《水滸傳》第四十六回：楊雄早來到那翠屏山上，但見：「漫漫青草，滿目盡是荒墳；裊裊白楊，回首多應亂冢。」暗示該回潘巧雲的慘死。

五、植物特性與小說人物個性

《紅樓夢》主角寶玉所居住的怡紅院，種有「歲寒三友」松、竹、梅。松、竹經冬不凋，而梅則寒冬開花，均不畏霜雪，故稱「歲寒三友」，用以表示堅貞不屈的氣節，向為文人所重。其中松樹樹姿蒼鬱，古人視為君子的象徵，所謂：「歲不寒無以知松柏，事不難無以知君子。」書香宅第中絕對少不了松樹，大觀園自然不可能有例外。寶玉身上的玉不見了，妙玉請來拐仙，示語中出現「青埂峰下倚古松」句，隱指寶玉未來的命運就像深山幽谷中的松樹一般。

《紅樓夢》的作者，擅長利用植物的特性襯托不同人物的個性特質，暗喻小說人物的結局，例如以瀟湘竹代表林黛玉，表現黛玉愛掉淚的個性，最終也和傳說中的瀟妃、湘妃一樣，含恨流淚而死。湘雲的個性開朗如盛開的芍藥作者安排醉臥芍藥花下的情節，也在暗示湘雲會離寶玉遠去，因為芍藥又名「將離」，是古代臨別相贈之物，但離開後仍會返回的象徵性植物。另外，作者也善用植物四季枯榮變化的性質以對應故事情節的發展，最顯著的例子就是以上所言之菊。如此善用植物特性融合故事情節的作品，在中國歷代文學中可說是無出其右者。

六、以植物的生態習性描述小說情境

植物各有其不同的生境，有些植物適合生長在水塘或沼澤；有些植物則屬於生態上的先驅植物，在荒廢土地上生長茂盛。這些植物特性，都是文學作品中用以襯托或描述故事情節發生地點的特殊環境。如《水滸傳》描寫破落的古寺：「鐘樓倒塌，殿宇崩摧。山門盡長蒼苔，經閣都生碧蘚。釋迦佛蘆芽穿膝，觀世音荊棘纏身。」（第六回）其中的苔、蘚顯示當地環境潮濕，而「荊」為黃荊，「棘」指酸棗或其他有刺灌木，兩者均在荒廢土地生長，並成為該地的優勢種。形容破敗的寺廟，用這兩種植物恰如其分。

七、記錄已消失的古老習俗

許多古老的植物利用方式，目前已經罕見或甚至消失了，但仍可在各代小說中再現，提供中國民俗研究的基本資料。以通草為例，原是中國使用歷史悠久的花飾材料，用以製造少女髮飾及室內飾品，《爾雅》稱之為「活脫」，其他古籍稱為「寇脫」或「通脫木」。自唐晉以來，民眾常取通草髓心，用以製造各種飾物。唐代成書的《酉陽雜俎》就記載通脫木「心中，中有瓤，輕白可變，女子取以飾物」，後世已少有使用此物了。但《儒林外史》第二十一回敘述結婚典禮：「到晚上，店裡拿了一對長枝的紅蠟燭點在房裡。每枝上插了一朵通草花，央請了鄰居家兩位奶奶把新娘子攙了過來，在房裡了花燭。」說明在明代通草仍是民間重要的飾物材料。

書籍介紹

本文摘錄自《中國文學植物學（經典傳世版）》，貓頭鷹出版

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作者：潘富俊

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《紅樓夢》一百二十回都是曹雪芹著作，高鶚有無狗尾續貂？從「植物」居然可以看出端倪！植物代表的意涵變化古今有別，如「柳」最初象徵文人氣節，後來因為音近「留」，折柳送別表示離情依依，但到了宋元以後，卻衍生出「殘花敗柳」、「花街柳巷」、「尋花問柳」等負面用法，變化之大，耐人尋味。植物在不同朝代出現的比例還可以反映時代氛圍，如唐代版圖擴大，中西文化交流密切，詩中就出現了來自遙遠印度、西亞，甚至非洲的植物（罌粟、胡麻、波斯棗等）。

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Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九