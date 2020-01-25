《澳大利亞史》：成為英國的海外監獄並不駭人，可怕的是糧食不足

文：李龍華

英屬殖民地時代（1788－1900）

澳洲原被英國相中成為替代北美為流放罪犯的地方，暫時變為一所海外大監獄。未料時移勢易，政策急轉彎，新南威爾斯當局吸引了大批英國自由移民來澳開拓發展，致令監獄變莊園。為了鼓勵墾荒，開發者到處尋水源、覓沃土，漸漸發展成六個殖民地和一個北領地。最後基於解決共有的難題，謀求相同的利益，六合歸宗，邁向統一之路。

篳路藍縷流犯殖民時期（1788－1830）

將罪犯流配海外（Transportation beyond the seas）是英國為了解決國內監獄人滿之患的做法。根據1783年一個英國監獄的調查報告，英格蘭和威爾斯共有罪犯7482名，除去初犯或輕罪者外，夠得上被流配資格的有4059名。假如依據這個數目，而按照每年流配澳洲約一千人的速度，那麼數年之後便應把這難題給解決了。為什麼流配罪犯的活動到了1868年才被徹底廢止？（新南威爾斯在1840年，范第門在1846年，西澳在1868年先後廢止。）而自1788年至1868年被遣送來澳的流犯總共高達16萬8000人。這麼龐大數目的流犯來源是如何構成的呢？這不能不追溯英國歷史的發展來破解英國統治當局的用心。

一、流犯來歷

英國自十六世紀開始了圈地運動。1760年以後，共有五千次圈占土地的行動，牽涉了六百萬英畝的耕地。原為自由民的獨立小耕農已無地可耕， 租地佃農也逐漸消亡。自1740年至1788年，百畝以下的小農場有四萬多個被併購，三百英畝以上的大農場大大增加，因而小自耕農和佃農都淪落為貴族或大地主的雇農了。小自耕農原本依法可在公有荒地上放牧和撿柴的。這種權利被剝削之後，在農村的生活全然喪失，無計可施，唯有湧進城鎮謀生糊口，以致城市人口暴增。城市生活水準高，謀職又困難，所以出現大批窮苦的工人和失業的貧民。他們為情勢所逼，只有兩條出路：一是對工廠老闆爭取權益，由文鬥以至武鬥，走上暴動之途，為政府所鎮壓；一是為生活所迫，淪為竊匪、搶匪或加入其他犯罪集團。

十八世紀後期， 光是倫敦一地就有慣犯2萬名，男盜女娼，比比皆是。英國政府壓阻之道就是使用嚴刑峻法，加重懲處。在英格蘭，從十七世紀中期到十九世紀初期，可判死刑的犯罪種類從五十種增加到二百多種。從十八世紀後期起，愛爾蘭依樣畫葫蘆；蘇格蘭也不心慈手軟。叛國謀反、殺人越貨當然要處死，縱火、強姦也難倖免。諸如偷盜牲畜、砍伐樹木、拆除魚塘，甚至匿報私生子也會判以極刑。所謂重大的盜竊案是偷取價值一先令（Shilling，相當於二十分之一英鎊）以上的物品，處刑流配十四年；輕微的盜竊是偷取價值一先令以下的物品，處刑流配七年。正是欲加之罪，何患無辭！

英國當局居心叵測，不僅在疏散監獄中的罪犯，也想趁機疏散過剩的城市人口，減輕國內激增的人口壓力。因此擴大逮捕範圍，濫捕嚴判，例如偷了兩粒鞋扣的判流配七年；還未偷到東西只是意圖行竊的，也判流配七年。因為判刑七年以上才夠流配資格。後來往上層社會擴充，包括偽造文書或貪污舞弊的中產階級、違反紀律的海陸軍官、帶領暴動的工運領袖以及反英的愛爾蘭愛國分子等等。後來發覺犯人中男性占多數，陰陽不調，政府把大批娼妓也加入流配的行列。女犯人數不足，僅偷了一條手帕的良家婦女也硬把她重判七年流配到澳洲去。反正天涯海角，就算服刑期滿，也無法返回英國的。既然破釜沉舟，有去無回，不若造就男女相配，結婚生子，繁殖後代，使澳洲成為地球上另一個不列顛（Britain）。

二、共體時艱

開闢一個新的天地並非如想像中那麼事事如意、路路暢通。菲利普總督創建流犯殖民地初期確是遇到許多困難。篳路藍縷，先天不足。罪犯以服刑的心態，既沒有披荊斬棘的精神，更缺乏建設家園的抱負。凡事得過且過，苟且偷安，甚或逃跑。因此必須軍官荷槍實彈，鞭笞交加，方肯賣力。

其次，第一艦隊載來了1493人，罪犯占778人，其中男犯520人，除汰老弱（其中23人死亡），實際勞動力不多，更嚴重的是，千餘人中竟然沒有地質學家和生物學家，也缺乏有經驗的農夫。播下的種子被害蟲啃掉，存活的莊稼也長勢不佳，牛群走失，家禽病亡。正是五穀不登，六畜不旺，糧食自給自足的美夢成空，只好仰賴母國的供應了。

不幸的是，屋漏偏逢連夜雨，僅存的一艘供應船在諾福克島（Norfolk Island）失事沉沒；第二艦隊又延期離英；派去南非求糧的護衛號（The Guardian）遇難，必須延期返澳。為了應付糧荒，總督只好以身作則，帶頭削減糧食。

自1790年4月開始，每人每週分配到的食品僅得四磅麵粉、一磅大米、兩磅半醃豬肉。只相當於原來糧食的一半，不足果腹。為了補充食物，船隻用來捕魚，犯人派去捉袋鼠。有時餓急了，飢不擇食，地下的老鼠，天上的烏鴉，都當作山珍佳餚，還慶幸口福不淺。請客吃飯，不忘提醒客人「請自帶麵包」。犯人幹粗活、耗體力，配糧很快就吃完。每當飢腸轆轆，忍不住就會重施故技，偷取食物。菲利普總督對此一定嚴懲不貸。六名士兵因結伙偷竊倉庫糧食，被處以死刑。一名犯人偷了馬鈴薯，被罰鞭笞三百下，禁閉六個月。後來一位老人在領糧時昏倒死亡，軍醫解剖後發覺其胃空無一物，可見是餓死的。為了減輕雪梨灣的糧食壓力，把二百名犯人送往諾福克島就食。那邊環境也好不到哪裡去，糧食吃光了，只好就地取材，捕殺海鷗充飢。

天無絕人之路， 第二批船隊終於在1790年6月3日抵達雪梨灣，捎來了眾人的家書，也帶來了外界的訊息（例如英王喬治三世病後康復， 法國大革命的成功等），但最重要的是送來了糧食，暫時的解決了饑饉問題。可是，第二船隊為當地加衣添食的同時，也帶來了更多的罪犯（1017人，其中267人途中死亡），食指浩繁，單純依靠母國供應和罪犯耕耘是毫不濟事的。菲利普總督有見及此，於是制訂了發展殖民地的方針。以免費贈送土地的「恩賜制」和配給罪犯勞力的「指派制」，來吸引英國自由民移居來澳，每人獲贈三十英畝，有配偶的加二十英畝，子女每名十英畝。殖民地的政府官員，甚至刑滿獲釋恢復自由身分的犯人，也獲同樣的待遇。

又從英國請來五十位農業專才來指導開荒種田，開發雪梨附近的帕拉馬塔（Parramatta） 肥沃的土地來種植農作物。一切以發展農牧為上，以達到自給自足的目標。菲利普總督意圖把監獄變糧倉，備極艱辛，終於積勞成疾（慢性胃病），辭官回國。當他在1792年12月離去時，殖民地人口已達三千人，已耕地面積達一千七百英畝，另有四千英畝贈送給移民和軍官開墾。

相關書摘 ▶《澳大利亞史》：七度連任執政16年，澳洲總理孟席斯是何許人也？

書籍介紹

本文摘錄自《澳大利亞史——古大陸・新國度（四版）》，三民書局出版

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作者：李龍華

南方大陸，人們傳說中的仙境。隨著西方人的航海冒險，以及英國人的殖民開墾，漸漸地掀開她不為人知的神秘面紗，也為這塊古老的土地開創了歷史的新頁，將荒蕪的焦土變成繁華的樂園。

澳大利亞是一個年輕的國度，但卻擁有著與亞洲、歐洲相同的古老歷史，並且也擁有許多美麗而神秘的傳說——好久好久以前的歐洲人就傳說這裡是黃金國度，有人更說這是南方的人間天堂。雖然這些傳說最後被一位英國船長劃下了句點，改變了之後澳洲的面貌，但是昔日的仙境傳說真的就此告終了嗎？請看澳洲百年前的掏金狂潮，請看澳洲今日的各項福利制度，是巧合？還是命運的安排？值得細細玩味，細細推敲。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航