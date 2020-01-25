《澳大利亞史》：七度連任執政16年，澳洲總理孟席斯是何許人也？

文：李龍華

政局演變（1950－2000）

如果能更精確地計算的話，從1949年迄2002年長達五十三年的政局中，「自由黨・鄉村黨聯盟」（Liberal­Country Coalition）或「自由黨・國家黨（由鄉村黨更名） 聯盟」（Liberal­National Coalition） 由孟席斯、霍爾特（H. E. Holt, 1908－1967）、麥克尤恩（J. McEwan, 1900－1980）、戈頓（J. G. Gorton, 1911－2002）、麥克馬洪（W. McMahon, 1908－1988）、傅雷澤（J. M. Fraser, 1930－2015）、霍華德（J. Howard, 1939－ ）等總理的任期共計三十五年，即占66％。換言之，澳大利亞在最近半個多世紀的太平盛世有三分之二的時間是由穩重保守的「自由黨・鄉村（國家）黨聯盟」執政的（另三分之一時間是由工黨執政）。而開其端的就是當政長達十六年一個多月的自由黨領袖孟席斯總理。

固本培元孟席斯雄霸政壇（1949－1966）

孟席斯曾在第二次世界大戰時以聯合黨（後改組為自由黨）黨魁身分當過約兩年半（1939.4－1941.8）的總理，沉潛歷練八年之後，捲土重來，自1949年12月10日以後以自由黨領袖出任澳洲有史以來最長任期的總理，迄1966年1月25日正式退休為止。

澳洲人口自1901年（3,773,801人）以來至1947年（7,579,358人）增加了一倍，因此在1948年修改了選舉法，參議院議員由三十六人增加為六十人，眾議院議員由七十五人增加為一百二十三人。1949年12月大選，在眾議院中自由黨得五十六席，鄉村黨十九席，工黨四十七席，無黨派一席。自由和鄉村兩黨組聯合政府，由自由黨領袖孟席斯出任總理，從此展開長達二十三年兩黨合作執政的局面。

為了要應付戰後經濟重建、社會安寧和國家安全的需求，孟席斯政府以固本培元的基調與方針，循序漸進，穩步上揚，固本於國內，立足於世界，邁向泱泱大國之途。因此，他的政府團隊就給人一種長期穩健固定的感覺。例如出任商業貿易部部長的麥克尤恩任職長達二十一年。孟氏任內的財政部長只有兩位，費登做了九年，霍爾特做了七年。哈斯路克（Paul Hasluck, 1905－1993）當了十二年領地部（Territories，涵蓋北領地和新幾內亞等託管地）部長。凱西（Richard Casey, 1890－1976）主管外交部八年以上，哈斯路克轉換跑道後也來當了五年外交部長，麥克馬洪當了八年的勞工與國民服務部部長。

在長治久安的孟席斯時代，這些部長們不但熟習了部務，累積了經驗，也提高了能力。自上而下，連那些在政府供職的老資格公務員也共享類似的穩定性。比較建國初期政黨更迭，快速輪替，以致新手上路，經驗不足的不安局面，相較之下，人民就樂於支持孟席斯，讓他有機會連續七次連選連任十六年（由於多次提前大選，所以平均任期不足兩年半）；即使他退休後也選他的政黨再任七年，前後共二十三年。

第二次世界大戰結束後，出現了兩大陣營對壘，一是以美國為首的資本主義陣營，一是以蘇聯為首的共產主義陣營。1946年3月5日英國首相邱吉爾發表反共的演說以後，雙方的「冷戰」（Cold War）就展開了。澳大利亞基於與英美的共同利益，也跟著反共。當時在野的自由・鄉村聯盟正找藉口攻擊執政的工黨，就硬把工黨和共黨扯在一起。民間的「退伍軍人協會」（Returned Services Association，簡稱RSA），以「白軍協會」而出名，1947年成立，很快就發展至十萬多人。宗旨是反共抗俄，與「白澳」的種族歧視同樣是偏激。

澳共人數雖不多，只有二萬五千人。但在國際上蘇聯與中共的成功，以及共產國際的奧援，不僅使在野保守的黨派恐懼，連工黨內部也怕受牽連而失去選票。1949年6月16日澳共在幕後操縱煤礦工人展開長達兩個月的罷工，以致電力癱瘓，燈火管制，煤氣供應不足，民生大受影響。工黨政府下令鎮壓，罷工方才停止，自由黨和鄉村黨抓住民眾仇共的心理，在12月10日的大選中一舉得勝，重返政壇，工黨和共黨兩敗俱傷，從此一蹶不振。

為了穩定國內政局，鞏固國家安全，孟席斯採取安內攘外的雙軌並進的方向。對內實行廢除共黨、打擊工黨，爭取民心；對外追隨英、美，參加反共戰爭。1950年4月27日，孟席斯向眾議院提出《解散共產黨法案》。在野的工黨理應反對，但內部出現一個反共的工業集團（Industrial Groups），竟然支持孟席斯法案。工黨大老奇夫利和伊華特為了黨內團結，在眾議院席次又不足以抗衡，也就讓它通過了。沒想到峰迴路轉，共黨和工黨竟然告到高等法院，要求釋憲，而在1951年3月9日高院以六票對一票否決了孟氏的提案，認為韓戰剛開始，澳洲本土非處於戰爭狀態，不能任意解散政黨。孟氏不甘心，要求修憲，並訴之於公民投票。9月22日，公投結果反對修憲的有2,370,009票，贊成的有2,317,927票。反對的比贊成的多52,082票。換言之，即民意反對孟氏藉修憲以達到解散共黨的企圖。

1954年的蘇聯間諜事件又給予孟氏一個打擊工黨的機會。蘇聯駐澳大使館三等祕書皮卓夫（V. M. Petrov, 1907－1991）尋求政治庇護，揭發了共產蘇聯在澳洲的間諜活動。孟氏指派一個委員從事調查，而工黨領袖伊華特竟然自願為親共分子辯護，伊氏袒共的行為造成工黨的分裂，1955年工業集團在維多利亞成立「反共工黨」（Anti­Communist Labour Party）。翌年（1956）雪梨成立「民主工黨」（Democratic Labour Party）（後來兩黨合併，仍採「民主工黨」為黨名）。

兩個小工黨在大選投票時寧願把第二優先票配給自由黨或鄉村黨的候選人也不配給工黨。這就更造成自由和鄉村這兩個聯盟日益坐大，而工黨的分裂就無法挽回了。因此伊華特領袖的位置也不保，被副領袖柯維爾（Arthur Calwell, 1896－1973）所取代。在1959年的大選中，聯盟不僅取得中央政權，連地方政權也六分天下得其四，只有餘下的新南威爾斯和塔斯曼尼亞兩州仍歸工黨執政。孟席斯最善於利用議題而分裂政敵陣營，最終讓自己獲得勝利的果實。蠶食的結果，在1965年的大選中，連工黨大本營新南威爾斯州也淪陷到聯盟的手上了。

孟席斯是澳大利亞政壇異數，迄今尚無人能出其右。1939年初次出任總理時才四十四歲，1941年以後潛龍在野，經過八年的歷練，重上政治舞臺，正值國際反共浪潮，孟氏以詭譎的政治手段，嫻熟的政治技巧，以及準確的政治判斷，領導自由・鄉村聯盟連續七次奪取大選的勝利並七次出任總理，空前絕後，出盡風頭。在英國國協的政治人物中，孟氏的聲望僅次於邱吉爾。

依照英國國協的慣例，每年英國女皇都會冊封一些有功人士。孟氏從政十數載，功勞昭著，卻一直婉拒冊封。直至1963年他年屆六十九歲，才接受冊封為「薊花爵士」（Thistle）。過去只有幾位英國顯赫的人物受過這個勳銜，地位特別崇高。1965年秋天英女皇更封他為「五港都督勳爵」（Lord Warden of the Cinque Ports）。這個古老的頭銜有近千年的歷史，古時受封者可管轄英國北部五個港口，並獲贈城堡一座，備極尊榮。過去只有邱吉爾有此頭銜。正當他德高望重，聲名地位如日方中之時，卻突然在1966年元月20日宣布退休。五日後，離開政壇，退隱家鄉墨爾本，頤養天年。直至十二年後才離開人世，享年八十四歲。

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書籍介紹

本文摘錄自《澳大利亞史——古大陸・新國度（四版）》，三民書局出版

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作者：李龍華

南方大陸，人們傳說中的仙境。隨著西方人的航海冒險，以及英國人的殖民開墾，漸漸地掀開她不為人知的神秘面紗，也為這塊古老的土地開創了歷史的新頁，將荒蕪的焦土變成繁華的樂園。

澳大利亞是一個年輕的國度，但卻擁有著與亞洲、歐洲相同的古老歷史，並且也擁有許多美麗而神秘的傳說——好久好久以前的歐洲人就傳說這裡是黃金國度，有人更說這是南方的人間天堂。雖然這些傳說最後被一位英國船長劃下了句點，改變了之後澳洲的面貌，但是昔日的仙境傳說真的就此告終了嗎？請看澳洲百年前的掏金狂潮，請看澳洲今日的各項福利制度，是巧合？還是命運的安排？值得細細玩味，細細推敲。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航