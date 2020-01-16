「林宅血案」前澳洲學者電話內容曝光，解密檔案再等10年

1980年2月28日，美麗島事件的被告、前民進黨黨主席林義雄家裡發生一起兇殺案， 林義雄的母親及女兒都遭殺害。當年國民黨當局一度指與林家交情不錯的澳洲學者家博（J. Bruce Jacobs）涉嫌，事隔30年，根據促轉會昨（15）日揭露的國安局監聽記錄，案發當天中午，家博曾打電話到林家，電話內容是對著接電話的姊妹表示：「叔叔今天沒有時間來看你們，叫他們要乖一些。」

「林家血案」和家博有什麼關係？

案發當年，林義雄因觸犯軍法，以政治犯身份在獄中服刑，其妻子方素敏則前往看守所探視和旁聽軍事法庭召開第一次調查庭，僅留小孩和林義雄的母親在台北市住家中，方素敏交代林的秘書前立委田秋堇前往探視，結果發現林義雄的母親游阿珠，以及7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均都被已經被刀砍死，而8歲的長女林奐均則身受重傷，緊急送醫急救後，成為此案唯一的倖存者。



這次謀殺事件引起台灣社會以及國際人士的譁然，甚至由於其發生日期，讓人聯想到二二八事件，或被認為是國民黨警告黨外人士的動作。



林宅血案發生時，長年關注台灣發展的澳洲學者家博（Bruce Jacobs），當年剛好來台研究地方政治，而與不少黨外人士包括林家結識，《新頭殼》報導，檢方在林宅血案發生後，以殺人罪嫌偵辦家博，並予以限制出境二個多月。後來家博也被列入「黑名單」無法進入台灣，一直到前總統李登輝掌政 1992年時才解禁。

負責林案調查的專案小組始終認為家博若非參與者，也為「知情者」，例如1998年台北市政府警察局的重新佈署偵查報告指出，根據檔案資料研判，「家博可能對本案有相當程度之瞭解」。到了2009年的高檢署重啟調查，仍打算將家博當年在宿舍留下的跡證重新鑑識，後來因為無法取得家博血型進行比對才沒有進行。

《中央社》報導，高檢署2009年重啟調查報告公布後，家博投書台灣媒體，強調這份報告雖掌握林宅遭監聽，但監聽紀錄中，「並未提到我在2月28日當天中午左右與林的雙胞胎女兒的通話，可能就在她們被殺之前的數分鐘。」

促轉會發現關鍵檔案：家博曾致電林家

促進轉型正義委員會發布新聞稿，指出近期調查發現，國安局保管的機密檔案中，存有不曾對外公開的澳洲學者家博，事件發生後3天在偵訊筆錄中表示，在案發當天他曾打電話到電林宅，是林義雄的雙胞胎女兒接聽，以此證明當時自己不在場。

促轉會指出，根據當年監聽紀錄與工作研判，在檔案持續列為機密的情況下，案發後的林宅血案調查小組是否獲得這份監聽紀錄及相關資料，目前仍不得而知，但調查小組並未據以修正調查方向則是事實，也因此導致家博在2009年仍透過投書跨海喊冤。

促轉會指出，這批解密檔案中，首次揭露的警總呈給國安局的「林義雄動態」檔案，證明國安局於案發後不久即確認家博確曾在當日中午致電林宅，且承辦人員認為其「涉嫌可能不重」。

檔案記載：「據是日值班同志記憶所及，家博確於12：00左右電林宅與小孩聊天」、「家博之涉嫌可能不重，巧合之情況很有可能」。另一份國安局的監聽紀錄檔案也記錄家博在電話中對林亮均姊妹說：「叔叔今天沒有時間來看你們，叫他們要乖一些。」

促轉會指出，這關鍵檔案從未對外公開，雖經國安局檢討解密，卻因國安局認定這批檔案「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，援引《政治檔案條例》規定，使這批檔案須屆滿50年後，才能提供外界閱覽。但此關鍵檔案，國安局認為有影響國安之虞，至少在2030年才能供外界瀏覽。

促轉會說，遺憾的是，家博在去年11月24日因病去世，來不及親眼目睹這些能夠證實他說法的重要檔案，但依照國安局認定，即使家博仍在世，這批檔案至少須再等10年，也就是2030年才能供外界閱覽；促轉會將與國安局積極協調，希望能提早開放檔案供各界應用。

《中央社》報導，家博生前在2018年還曾到訪台灣停留約一個月，當時澳大利亞代表處為他舉辦演講，外交部也授勳給家博，而家博當時前往宜蘭探訪林義雄。

陳文成基金會董事長楊黃美幸受訪表示，家博是台灣忠實的朋友，大學時代就來台灣研究地方政治，很了解地方派系，也見證台灣從威權走到民主的過程。美麗島事件發生時家博人在台灣，美麗島事件對他的衝擊及他對台灣的熱愛，使家博主張台灣從來不是中國的一部份，反駁國際上認為台灣是中國的一部分的看法，強調台灣人的自我認同。

這幾年來家博設立了一個Taiwan Discussion Group，裡面有上百位關心台灣的外國學者專家熱烈討論台灣議題，家博生前都會即時提供台灣的民主發展及國際困境給外國友人參考。

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核稿編輯：羊正鈺