地方派系組織票失靈？中南部2022年可以複製「陳柏惟模式」嗎？

文：武成

2020年立委選舉最大的驚奇，就是民調上的五五波激戰區，幾乎全部都由民進黨候選人奪下。

這次選舉中，傳統上國民黨的地方派系優勢區皆吞敗，台中顏家顏寬恒，雲林張家推派的張嘉郡，在單一選區兩票制之下，手握地方派系奧援的組織票，並無法擊倒對手，許多報導和評論，皆以「民主打倒派系」作為評論，話雖如此，普選制度中選民投票時並不需要回答自己是不是派系，一般選民是一票，派系選民的票當然也是票，地方派系終究還是一個民主政治中的實體。

若檢視派系候選人的得票，區域立委投票率75.1％，顏寬恒落敗的台中第二選區77.2%，略高於平均投票率，而顏寬恒在該區拿下48.8%的選票，不敵陳柏惟51.1%；在雲林，前雲林縣長張榮味的女兒張嘉郡在雲林第一選區拿下46.3%的選票，蘇治芬為50.6%，該區投票率為68.8%。以上述的選舉結果來看，兩人雖輸，但尚難預言地方派系「消亡」。

畢竟，台中市第八選區江啟臣背後還是有「紅派」的動員支持，花蓮縣傅崐萁拿下45.9％擊退蕭美琴的40.5％，選區投票率為71.3%；嘉義縣第2選舉區陳明文奪下46.1%，林國慶為41.2%，選區投票率72.7%，可見無論是執政黨或在野黨，地方派系或家族型的候選人仍有勝出，由得票率也可知，派系的基本盤仍在，依然有動員選票的實力，不過並非對手無法超越的「障礙」。

綜合以上案例，更應該說雲林的地方派系已無單獨取勝的實力，台中的地方派系也沒有單獨對抗挑戰者的能力。

中南部可以複製「陳柏惟模式」？可能要等2022年才能定論

過往地方派系的選舉中的影響力巨大，是因為手握「組織票」的動員能力，相對於「空氣票」或自主選民，純粹個人一票一票的累積，「組織票」能在特定團體的期約投票下倍數成長，地方派系串連宮廟、各類型地方社團、農漁會團體，商會或職業團體等，以及派系成員的廣泛的動員堆疊，一次就灌入領先對手的票數，在與特定政黨合作之下，更被視為是當選的保證。

在這次選舉，中南東部偏藍的派系早早表態挺韓，民進黨籍的嘉義陳明文在整合過程也不見紛爭，但從結果來看，藍營的地方派系多被對手逆轉選情，而綠營的地方派系儘管挾著中央執政優勢，卻也沒有大幅勝出。

這告訴我們，地方派系在「單一席次」的選舉影響力確實在下降，但對比「一區選一人」的立委選舉，2022年的九合一選舉是複數選區，那才是地方派系是否從此一蹶不振的客觀的觀察指標。

不過，本次選舉立委和總統選舉，除了超高投票率，也出現奇特的「主權信任投票」和「韓國瑜信任投票」兩種針對單一議題和人物的好惡選擇，特定政黨負擔全部的反常標籤，選民在投票行為中表達了強烈負面情緒，遍及都市和非都市地區，也是極為罕見的現象。

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2020年大選一役後，派系還有造反的能力嗎？

這次選舉，無論偏藍或偏綠的地方派系，這次選前內部都提早整合完成，但儘管民進黨籍的雲林縣副議長蘇俊豪改挺張派，全國農田水利會會長林文瑞被疏通至不分區，張榮味女兒張嘉郡仍在雲林海線吞敗。

有趣的是，針對派系的後續發展，朝天宮董事長蔡咏鍀受訪時表示「要等張榮味回來」，回顧過往，地方派系總偏好延後表態，這樣才能淡化政黨連結，避免派系家族利益優先的空間因「押錯寶」而壓縮，但這次無論親藍或親綠的派系都早早「選邊站」，或向中央、上級權力機構輸誠，因此兩黨的地方派系，在蔡英文邁入第二任後，都可能出現新的結盟關係。

親國民黨派系：如何避免成員出走

對「親國民黨」的代表性地方派系而言，首將面臨內部交棒和政黨競爭的外環境變遷，能否繼續以無黨籍經營地方，保留與兩黨結盟的關係，將會是重大挑戰。由於並非屬於執政黨，立院又屬少數黨，在單一選區的選戰中，地方派系的整合成本增加，可能導致派系成員出走，2014年縣長敗選，張派也曾暫時「吹熄燈號」。

親藍地方派系，在失去與中央政府或黨中央的強力連結後，也有可能全面朝向地方化發展，畢竟隨之而來的2022年地方大選是以縣議員、鄉鎮市長層級為主要的經營目標，例如雲林縣議會最大黨團——張派的「誠信聯盟」——未來是否仍以無黨籍參選即是一個觀察點。在政治職位擠壓下，地方派系成員也需向外尋求新的結盟關系，例如張榮味之子張鎔麒是否繼續「借將」南投縣政府，張派根據地成立的青埔服務團隊的轉型等，皆是觀察重點。

親民進黨派系

「親民進黨系」的地方派系雖然大多順利連任，但從2018年及2020年兩次選舉觀察，即便與中央屬於相同政黨，綠營的地方派系對於地方的實質控制力也在下降。

隨著這個現象發生，非派系人士的挑戰誘因勢必增加，而垂直面向方面，從兩次選舉觀察，也會發現親民進黨的「地方」派系必須與「黨中央」的派系高度結合，才能深入上級權力機構或中央政府職位，在此之下，地方派系可能轉型成中央預算分配下的協力者及外部策劃者，在中央政府或地方政府的政策規畫下，發揮有限的重分配或調控能力。

2024年後蔡英文時代親綠地方派系的發展的看點，就在於接班的民進黨領導人與派系結盟的意願，而在此之前，蔡政府第一任通過的前瞻基礎建設計畫，地方派系能否能如實的共同「互利共生」，就會成為影響親綠地方派系的榮枯的首先指標。

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2020立委大選中，單一議題性的「小黨」雖然積極布局不分區名單，「輕區域重不分區」的提名策略卻無法獲得席次的成長，而中台灣、東部的地方派系的影響力雖能貫穿區域與不分區，但組織票上的動員力，已經不及「議題投票」或總統候選人的母雞效應。

民主政治首重民意，人民的需求只要能被回應，進而轉換成實際的政策產出，在這樣的轉變下，過往透過派系達到治理目的模式是否能夠持續，才是今後左右派系發展的最主要因素。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航