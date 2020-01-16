有一種吻，致命的，叫中共

文：施家潤（《香港革新論》共同作者）

在剛過去的台灣總統大選，蔡英文以破歷屆記錄的超過817萬票當選，憑藉堅守台灣民主自由底線，大打亡國感的策略，嬴出漂亮一仗。2018年台灣「九合一選舉」中民進黨大敗，台灣的政治版圖由綠轉藍，由民進黨掌控的一片綠變成國民黨的藍色，連主政20年的高雄市亦落入國民黨手中，同時令韓國瑜藉此一戰成名。「九合一選舉」的大敗，除代表台灣選民對蔡英文不滿的中期成績單，亦令她問責辭任民進黨主席。因此，當時若你在台灣訪問任何人，要他們估計兩年後總統選舉的結果，筆者相信大部份人都會回答國民黨將重新執政。

以民主保自主

只是經歷一年多的時間，蔡英文不單收復失地，而且以破歷屆記錄高票當選，在台灣經濟沒有明顯增長，單靠堅守民主自由底線的主張，足以擊敗推銷「拼經濟」的國民黨，更叫藍營支持者難以接受。

不論在台灣或香港，總有人誤以為追求民主自由等同放棄經濟發展，謊稱沒有經濟民生，民主也沒有用，或是不懂政治只求溫飽等說法，卻忽視民主自由是經濟發展的必然條件。

中共統戰的聰明之處，在於起首跟從對手的遊戲規則，看似相互合作，然後卻潛移默化令對手跟隨中共的遊戲規則。當國民黨口口聲聲說拼經濟，不沾上任何政治，但越向中國這個單一市場靠攏，終有一日便須得在人民幣與自主之間作出抉擇。這亦正是為甚麼台灣社會，特別是台灣新生代，認為國民黨拼經濟主張不討好，更是為何國民黨被鞭撻為共產黨台灣代言人的原因。

因此，國民黨支持者認為經濟發展停滯不前，甚至倒退，是源於兩岸關係冰點，及民進黨政府在經濟議題上過分渲染政治，其實是倒果為因，與其說政治凌駕經濟，倒不如說台灣應該保有民主自由防止將自己的經濟自主乖乖奉上。

中共干預將更為積極

回顧過去數年的台灣，不論在經濟或政治議題上，都看到中共積極干預的手段。透過經濟打壓，例如限制簽證或台灣在國際經濟組織內的角色，營造出民進黨政府在經濟議題上過分渲染政治，令經濟發展停滯不前的局面，試圖威逼利誘台灣接受國民黨拼經濟主張。

政治方面，中國與台灣在兩岸關係問題上過往以曖昧不清代替對統獨的明確表示。原九二共識下，「一個中國，各自表述」代表各說各話，不管中國認定台灣是中華人民共和國的一部分，還是台灣《憲法》下的中華民國政府，箇中對「中國」的模糊表述，提供擱置爭議、務實協商的空間。

但時而勢易，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上，提到「在一個中國原則基礎上達成『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的九二共識。」，可見中共在台灣問題上將越迫越緊，試圖不斷以「一國兩制」強套用在台灣身上。

蔡英文連任總統，固然改變了「九合一選舉」後民進黨步向弱勢的狀況，但亡國感的策略亦只能轉化為短暫支持的催化劑，長遠亦需要既可保有經濟自主，亦可帶動經濟發展的政策。2020總統選舉看似為台灣民主自由繼續帶來希望，但可預期中共將持續打壓台灣下，台灣到底能走多遠，還得靠真正的台灣人守護。

有一種吻，浪漫的，叫法式；又有一種吻，致命的，叫中共。

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本文章原刊於《蘋果日報》觀點版，特別嗚謝作者及《蘋果日報》授權轉載。

標題為編輯所擬，原標題「台港連動，守住自由世界最前線」

責任編輯：Alvin

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