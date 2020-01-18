蔡英文拿下817萬票，對未來台美關係的三層意義

2019年為台美關係的旗艦年，在台灣關係法40週年的光環加持下，台灣對美的外交工作無論是行政部門或是國會部門都非常順利。

以對美國會工作為例，許多重量級友台法案相當具指標性意義，例如《2019年臺灣盟邦國際保障與強化倡議法》（簡稱《台北法案》）等。對美行政部門的外交進展部分，最具意義的當屬美國在台協會（AIT）內湖新館的啟用，以及美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在2020年初公開恭賀蔡總統連任並稱呼小英為「總統」。

在台美關係度過風光的2019年後，小英總統亦以817萬破紀錄的高票順利連任，2020年的台美關係發展會是如何？我個人認為，對台灣來說，將是穩健力求不失分為原則，雖不致悲觀，但2020年的台美關係絕對較2019年有更多客觀挑戰及未知變數。

美中台三角關係宏觀態勢

最大的變數是2020年11月美國的總統大選。

對川普總統而言，首要之務為力求連任。在2016年的美國總統大選中，川普在中西部農業州的票數大有斬獲，這也是他當年勝選的主因之一。但在中美貿易戰中，這些農業州的損失慘重，農民抱怨連連。

站在川普的角度而言，中美貿易戰的首要止血點，在於農產品對中國的出口必須趕快恢復。這也是我們看到在第一階段貿易協議中，中國同意在2020年及2021年分別向美國採購125億美元及195億美元的農產品的原因。

貿易協議當然接下來還有第二階段，核心內容包括中國對國營企業的補貼等非關稅貿易障礙等。這些談判結果，將是川普據以向選民爭取連任的重大政績。在這個國際局勢下，台灣議題是不是會成為籌碼？極有可能。

一個很好的參照點是香港。香港反送中議題在2019年延燒大半年，但觀察美國對香港議題的發言，絕大部分來自國會部門，行政部門的發言相較謹慎且保守許多，且川普本人鮮少發言。觀察家認為，香港議題某程度上成為美中外交戰的籌碼，川普政府為求在美中貿易戰儘速取得談判成果，刻意在香港議題上保持緘默。

以此脈絡觀之，我認為台美關係的2020年的發展，會受限於美國總統大選的客觀條件。許多重大推案，都有可能因此延宕。

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台美關係實質議題

最棘手的是美豬及美牛議題。美牛議題在過去因為萊克多巴安（瘦肉精）緣故在台灣引起政治風波，最後終於部分開放。美豬議題將比美牛更為棘手，其中一個原因是豬農數目遠高於牛農，背後代表可觀的中南部選票，其二是因為台灣人的飲食習慣，豬肉的消費遠高於牛肉。

台灣政府顯然已經準備面對開放美豬的艱鉅挑戰，所以行政院在2019年底核定將設立駐美代表處農業組，且編制高達四人。可以預期的是，小英政府在面對美豬議題將會十分謹慎，如果真要推動此議題，可以想像在野黨將大作政治文章。

另外在重啟台美貿易投資架構協定（TIFA）談判議題上，也是台灣長期努力的目標。未來在面對《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）及《區域夥伴全面經濟協定》（RCEP）兩大區域經濟板塊的夾擊下，台灣勢必積極爭取重啟台美TIFA談判甚至簽訂台美FTA。

817萬張選票的意義

對美方而言，小英在這次拿下817萬張選票的意義，事實上有三層意義。

第一層意義是，既然小英擁有如此高的民意，理應能夠以此民意在台美重大議題上作出決定，例如美豬議題。

第二層意義是，美方認為小英總統的高民意，某程度上「受惠」於美方在過去四年於台美關係上所釋出的善意，這些美方善意成為小英總統在外交戰場上的「政績」。既然如此，美方有可能期望在小英總統的第二個任期在例如軍售等議題回報同等善意。

第三層意義是，隨著首投族投票意向一面倒支持本土派政黨，美方應當對於台灣年輕選民的投票意向了然於心。 2022年將會有另一批百萬首投族，沒有意外的話，台灣每兩年一次的中央及地方選舉週期都會看到越來越多所謂「台派」選民，這將成為美方對台政策的重大調整依據。

美方將了解到，雖然維持現階段兩岸現狀符合美方最高外交利益，但長期而言，台灣已越來越不可能接受「統一」這個選項。這項民意，也會成為美中談判台灣議題時不可忽視的註腳。

結論

2020年的台美關係將植基於2019年的良好基礎持續發展，在「台美關係為40年來最好」的前提下，小英政府將在穩健中力求突破。台灣旅行法於2018年通過後，小英過境美國的規格尚未有明顯提升，在2020年倘有再次出訪，過境規格預料仍然持平。川普在連任的壓力下需要政績，小英政府能打出什麼牌作為回應，將是2020年台美關係的基調。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航