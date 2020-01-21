2020/01/21, 科學

零距離科學：陸上祖先在人類身上留下了甚麼痕迹？

零距離科學：陸上祖先在人類身上留下了甚麼痕迹？
Photo Credit: Reuters/ 達志影像
我們想讓你知道的是

讓我們繼續為人類的特徵追本溯源，看看陸上的祖先在我們的身上留下了甚麼痕迹，這些痕迹，可能已經跟原本的功能大相逕庭。

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圖：香港電台 
文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

在上一集的《零距離科學》，我們以四肢作為例子，說明人類或許繼承了原始魚類的基因。來到今集，讓我們繼續為人類的特徵追本溯源，看看陸上的祖先在我們的身上留下了甚麼痕迹。這些痕迹，可能已經跟原本的功能大相逕庭。

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人體有不少「退化器官」，例如是盲腸，但它們真的完全喪失作用嗎？
聽力從何來？

讓我們先說說聽力的故事。聽覺是人類語言的基礎，口耳相傳在早期的人類社會是知識累積的方式。聽覺也為音樂賦予意義，讓我們有了抒發情感的途徑。良好的聽力讓我們逃避危險，存留性命。我們之所以能聽見，有賴耳朵精密的構造。聲波被外耳道所收集，震動鼓膜，再傳送至由三塊中耳小骨組成的聽骨鏈，再傳送到內耳的耳蝸，耳蝸把震動翻譯為電子訊號，由神經傳送至我們的大腦，從而形成聽覺。

中耳小骨的演化歷史相當有趣。科學家比較爬蟲類和哺乳類動物的骨骼結構時，發現哺乳類動物的中耳小骨竟是爬蟲類動物的顎骨關節。科學家繼而推斷，哺乳類動物的祖先的聽覺系統沒現時那麼複雜，隨著演化的進程，原本負責咀嚼的顎骨關節向後移，成為耳朵的一部分，強化了牠們的聽力。

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在哺乳類動物中，顎骨關節成為了中耳的一部分。

這個論述有何佐證呢？昆士蘭大學的科學家Vera Weisbecker及其研究團隊從澳洲有袋類（marsupials）和單孔目（monotremes）動物得到重大發現。他們審視袋鼠、樹熊、鴨嘴獸等的幼獸的骨骼結構，發現幼獸的中耳骨是通過麥氏軟骨（Meckel’s cartilage）連接著顎骨的。當幼獸慢慢長大，軟骨消失，中耳骨便跟顎骨徹底分離，成為聽覺器官的一部分。

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我們從有袋動物的幼獸身上，還可看到中耳骨通過麥氏軟骨（淺綠色）連接著顎骨。

科學家還發現，頭骨愈大的有袋類動物，中耳骨跟顎骨分離的時間便愈長；分離的同時也經常伴隨著小臼齒和大臼齒的生長。這就像把千萬年的演化歷程濃縮在幼獸短短幾十天的發育過程中，本來負責咀嚼的骨頭，轉變了功能，讓聽覺變得更敏銳。

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有袋類動物的幼獸，仍然保留了原始生物的耳朵結構。
陰蒂有用嗎？

中耳骨在演化中改變了位置，解鎖了新的技能。那會不會有些身體部位，隨著演化改變了位置，卻喪失了功能？讓我們來談談一個敏感的部位——女性的陰蒂。

陰蒂的刺激跟女性的性高潮有著密不可分的關係，但女性的性高潮跟男性的功能不一樣，男性的性高潮伴隨精子躍動，對傳宗接代有著不可或缺的角色。古希臘哲學家亞里士多德指出，女性沒有性高潮也可以受孕，這就帶來了演化學上的爭議，究竟女性的性高潮是一種沒用的演化殘留，還是它有其演化的優勢？

要解答這個問題，我們需要擴闊視野，仔細檢視其他哺乳類動物的陰蒂位置、雌性的性高潮、賀爾蒙釋放與排卵的機制。

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女性的陰蒂在哺乳類動物祖先或許對受孕有重要角色。

辛辛納提大學的科學家Mihaela Pavlicev發現，不是所有哺乳類動物都像人類般定期排卵，有不少是在交配後才排卵，例如貓、兔子、樹熊。演化生物學的分析讓我們得知，哺乳類動物的祖先應是受交配刺激才排卵，定期排卵後期才演化出來。

當科學家研究受交配刺激才排卵的動物時，他們發現，交配會促使特定賀爾蒙的分泌，例如是催乳素（prolactin）、促卵泡激素（follicle-stimulating hormone）和黃體生成素（luteinizing hormone），繼而刺激卵巢排卵。至於人類的女性，當她們的陰蒂受到刺激，產生性高潮時，也會促使相類似賀爾蒙的分泌。

Pavlicev也研究了不同生物的陰蒂和陰道的相對位置。他們發現，定期排卵的動物的陰蒂一般不在陰道之內，甚至像人類一樣，陰蒂跟陰道有一段距離。至於受交配刺激才排卵的動物，牠們的陰蒂大多在陰道之內，交配時陰蒂定必會受到雄性陰莖的物理刺激。

科學家從而推論，刺激雌性陰蒂而造成的賀爾蒙分泌，會促進卵巢排卵，這生理反應對哺乳類動物祖先的傳宗接代至為重要。當部分動物（包括人類）演化出定期排卵的機制時，這個生理反應縱然失去了它的功能，但仍遺留了下來，單單作為女性快感的來源。

生物也考古？

這兩集的《零距離科學》，揭示出人類的身體或許蘊藏著許多源自遠古的痕迹。為人體進行考古發掘，科學家除了尋找化石證據，還可倚靠分子發育生物學、比較解剖學的證據，嘗試重組身體各部位的演化軌跡。不過，我們真的不能回到過去，見證生物演化史；因此，各位讀者要思考和評價的是，這些推論的證據是否充分，能否讓你投下信心的一票。

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《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於1月24日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Kayue