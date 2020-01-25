《好色醫學必修32堂課》：「腎虧損身，精盡人亡」是真的嗎？

文：劉育志、白映俞

【腎虧損身，精盡人亡？】

「醫生，我不想要吃藥。」

「為什麼？你的血糖這麼高，不好好控制會很麻煩的。」

「因為西藥很毒，吃多了會腎虧啊！」

這是診間裡頭時常出現的對話，生怕吃了藥會腎虧陽痿。抱持這種想法的人所在多有，滿腦子想的都是養精固腎。這種觀念由來已久，十七世紀的醫書《萬病回春》說：「世人唯知百病生於心，而不知百病生於腎。飲酒食肉，醉飽入房，不節欲，恣意妄為，傷其精，腎水空虛，不能平其心火」，也就是將百病的根源歸咎於腎虛、腎虧。

縱慾過度、精盡人亡？

既然醫書都這麼主張了，小說家對於「縱慾過度、精盡人亡」的關聯更是言之鑿鑿，講得活靈活現。推測寫於唐宋年間的豔情小說《飛燕外傳》，便將漢成帝劉驁的死歸咎於荒淫無度。漢成帝寵幸趙飛燕與趙合德這對美人姊妹，而廢黜皇后，立趙飛燕為皇后，納趙合德為昭儀。沉溺於溫柔鄉的漢成帝健康狀態頗不理想，於是求了奇藥以助性事，本來服下一顆藥丸便能享一度風流，結果有天晚上昭儀喝醉了，讓成帝一口氣吞了七顆藥，於是乎翻雲覆雨一整夜。豈料，隔天上午成帝「陰精流輸不禁」，終於倒地不起。昭儀起身探視，只見成帝餘精出湧，過沒多久便駕崩了，年僅四十六歲。

另一位赫赫有名的小說人物也是這樣死的。《金瓶梅》中的西門慶富有多金、長相帥氣、身材健美，他的生活中從來都不缺美酒和女人。有一天，西門慶喝醉了酒，回到家裡倒頭就睡鼾聲大作，慾火焚身的潘金蓮可不甘寂寞，她不斷逗弄西門慶的那話兒，偏偏毫無反應，於是決定祭出壯陽藥來。「那婦人便去袖內摸出穿心盒來打開，裡面只剩下三四丸藥兒。這婦人取過燒酒壺來，斟了一鐘酒，自己吃了一丸，還剩下三丸。恐怕力不效，千不合，萬不合，拿燒酒都送到西門慶口內。醉了的人，曉的甚麼？合著眼只顧吃下去。」心急的潘金蓮生怕藥力不夠，把三顆藥丸和著燒酒全灌進西門慶的嘴裡。接著潘金蓮又拿帶子繫在陰莖根部，縱使西門慶睡得一塌糊塗，陽物依然挺拔。

「婦人將白綾帶子拴在根上，那話躍然而起，婦人見他只顧去睡，於是騎在他身上，又取膏子藥安放在馬眼內，頂入牝中，只顧揉搓，那話直抵苞花窩裡，覺翕翕然，渾身酥麻，暢美不可言。又兩手據按，舉股一起一坐，那話坐棱露腦，一二百回。」潘金蓮的做法可是有道理的，因為在陰莖根部繫上帶子可以阻斷陰莖靜脈的回流，將血液留在陰莖裡頭，使勃起更加堅挺。這個方法至今仍有人使用，還研發出五花八門的「陰莖環」在市面上販賣。（但是千萬不能束太久，否則陰莖可是會缺氧壞死的。）顯然在四百多年前，人們便曉得這種「簡易壯陽法」。

顧不得西門慶仍呼呼大睡，潘金蓮自顧自的做起愛來，好不暢快。沒想到西門慶的龜頭卻脹得火熱，潘金蓮感到不妙，連忙想要用嘴來替他「滅火」，卻是愈弄愈糟。「婦人一連丟了兩次，西門慶只是不泄。龜頭越發脹的猶如炭火一般，害箍脹的慌，令婦人把根下帶子去了，還發脹不已，令婦人用口吮之。這婦人扒伏在他身上，用朱唇吞裹龜頭，只顧往來不已，又勒勾約一頓飯時，那管中之精猛然一股冒將出來，猶水銀之澱筒中相似，忙用口接咽不及，只顧流將出來。初時還是精液，往後儘是血水出來，再無個收救。西門慶已昏迷去，四肢不收。婦人也慌了，急取紅棗與他吃下去。精盡繼之以血，血盡出其冷氣而已。良久方止。」精盡而血出，血盡之後只剩下涼氣颼颼，至於西門慶則已昏迷不醒。

醫官診視過後認為西門慶「虛火上炎，腎水下竭，不能既濟，此乃是脫陽之症。」在古人的眼中，「脫陽」對男人來說，應該是非常悽慘的問題。

過沒幾天，西門慶的狀況惡化，「腎囊脹破了，流了一灘鮮血，龜頭上又生出疳瘡來，流黃水不止。」由於睪丸的形狀和腎臟有點兒相似，所以古籍中睪丸又被稱為外腎，而腎囊就是陰囊。

「到於正月二十一日，五更時分，相火燒身，變出風來，聲若牛吼一般，喘息了半夜。」這裡描述的「聲如牛吼」通常是因為患者意識不清，使呼吸道遭到阻塞，導致呼吸困難，漸漸便會進入呼吸衰竭。過沒多久，時年三十三歲正值壯年的西門慶，終於一命嗚呼。

蘭陵笑笑生替西門慶安排了如此淒涼的下場，試圖警告天下男人「一己精神有限，天下色慾無窮」、「嗜欲深者生機淺」的道理。也呼應了《金瓶梅》第一回起頭用來破題的詩句：「二八佳人體似酥，腰間仗劍斬愚夫。雖然不見人頭落，暗裡教君骨髓枯。」

名滿天下的《紅樓夢》同樣有精盡人亡的橋段。年輕氣盛的賈瑞迷上了王熙鳳，朝思暮想相思難耐，經過一番折騰就生出病來。賈瑞的症狀很多，身心受盡煎熬，「心內發膨脹，口中無滋味，腳下如綿，眼中似醋，黑夜作燒，白晝常倦，下溺連精，嗽痰帶血……合上眼還只夢魂顛倒，滿口亂說胡話，驚怖異常。」

某天，有位跛足道人來化齋，宣稱可治「冤業之症」，賈瑞聽到了急忙求他治病救命。那道士說：「你這病非藥可醫，我有個寶貝與你，你天天看時，此命可保矣。」道士口中的寶貝是面鏡子，雙面皆可照人，鏡把上鏨著「風月寶鑑」。道士叮嚀道：「這鏡子專治邪思妄動之症，有濟世保生之功。不過只可照背面，不可照正面。」

賈瑞半信半疑地把鏡子拿起來瞧，這一瞧可不得了，鏡子的背面裡竟然是具骷髏頭。受到驚嚇的賈瑞連聲咒罵，隨後瞧了鏡子的正面。鏡子的正面讓他喜出望外，「只見鳳姐站在裏面招手叫他。賈瑞心中一喜，蕩悠悠的覺得進了鏡子，與鳳姐雲雨一番。」

在幻境中一償宿願的賈瑞哪肯就此罷手，「賈瑞自覺汗津津的，底下已遺了一灘精。心中到底不足，又翻過正面來，只見鳳姐還招手叫他，他又進去。如此三四次。」

過不多時，沉溺在情慾中的賈瑞就沒了氣，眾人前來察看時發現他「身子底下冰涼漬溼一大灘精」。作者用雙面鏡所映出的骷髏和美色傳達「節慾者生，縱慾者死」的想法。

在古人心目中，「縱慾過度、精盡人亡」是被奉為至理的信條。傳唱已久的民間歌謠亦說「心旺腎衰色宜避，養精固腎當節制……莫教引動虛陽發，精竭容枯百病侵」，無所不在的警告都讓男人戒慎恐懼，將「性能力」視為「生命力」的指標，費心呵護。

精液有時而窮？

古時候老祖宗們認為男人的精液是限量供應的，李時珍在《本草綱目》中說：「男子二八而精滿一升六合。養而充之，可得三升；損而喪之，不及一升。」明代的一升有十合，約等於現代的一○七○毫升，「一升六合」換算起來約是一千七百毫升。他們認為男人若好好保養，可以累積到三升，若不斷耗損就會愈來愈少。精液乾涸的時候，便是男人的死期。

因為擔心精盡，所以男人們對於射精的頻率可都是斤斤計較。距今約莫兩千年，談論房中術的《玉房祕訣》主張，年輕氣盛的男子一天可以射精兩次，三十歲後一天一次，四十歲後三天一次，五十歲後五天一次，六十歲後十天一次，七十歲後可得要三十天，才可射精一次。

直到今天，肯定仍有不少男士相信「精盡人亡」這種說法，或是帶著半信半疑，寧可信其有的心態。在討論「精盡會不會人亡」之前，咱們先來談談「精究竟會不會盡」。

男人每次射精約會排出一至五毫升的精液，或許是因為量不多，所以被看得特別珍貴。精液中的主角「精子」是由睪丸所製造的。男人的精子和女人的卵子有很大的不同，女人的卵巢每個月會排出一顆卵子，終其一生只會排出數百顆卵子；而男人的睪丸在青春期之後無時無刻都在製造精子，終其一生製造出來的精子不計其數。男人每一次射精會釋出數千萬甚至上億隻精子，不過只占了精液總量的一小部分，不到5%。精液中最大宗的組成是由精囊所分泌的液體，精囊為一對橢圓形的囊狀構造位在膀胱的後方。精囊雖然又稱為儲精囊，但是它的功用並非儲存精子，而是負責製造適合精子存活的環境。精囊所分泌的液體中含有胺基酸、蛋白質、果糖、前列腺素等，其中的果糖可以提供精子長途跋涉、衝刺達陣所需要的能量。精液中有60%至70%為精囊的分泌物。

另外，精液中有一部分來自於攝護腺，攝護腺是個栗子般大小的構造，位在膀胱的下方。攝護腺會分泌含有檸檬酸、酸性磷酸酶、鋅離子等成分的乳白色液體，在精液中大約占了20%至30%。

睪丸、精囊、攝護腺其實和身體其他部位的腺體一樣，都類似小型的生化工廠，會不斷生產製造具有特殊用途的分泌物。諸如唾腺、淚腺、汗腺、胃腺、胰腺、乳腺、腎上腺等腺體，每一天都能適時地運作，發揮不同的生理機能。大家可能不曉得，這些小小的腺體其實能夠完成很大的工作量，像是成年人的胰臟每天可以分泌一千至一千五百毫升的胰液，哺乳的婦女每天可以分泌一千五百毫升或更多的乳汁，而體積不大的唾腺在不知不覺中每天也分泌了一千毫升以上的唾液。有趣的是，從來沒有人會擔心出現「唾盡人亡」、「淚盡人亡」或「乳盡人亡」的問題。

生物體內的腺體都有著相當巧妙的設計，可以持續運作，從出生到死亡，大多數的腺體幾乎都能源源不絕地分泌，不太會有「耗竭自爆」的問題。男人們所擔心的「精液耗竭」其實不太可能發生。再說，生殖腺並不屬於「維持生命之必要器官」，因此，就算睪丸、精囊、攝護腺全數故障，甚至摘除了，也不會奪走人命。

如果有人擔心這篇文章是鼓勵男人縱慾，那可就多慮了。寫這些的目的是要讓大家對性生理有較正確的認知，而不會讓腦子裡充斥莫名的焦慮或恐懼。更何況，在除掉「精盡人亡」這個嚇阻力量之後，男人也不見得就有能力縱慾，畢竟在每次射精過後，都有一定時間的不反應期，而且就算在短時間內出現性刺激，獲得的快感也迅速減弱，使性對男人的吸引力大幅降低。所謂的「一夜七次郎」應該都只是鄉民信口胡謅的吹牛，千萬別當真呀！

相關書摘 ►《好色醫學必修32堂課》：男人可以懷孕嗎？「子宮移植」與袋鼠爸爸

書籍介紹

本文摘錄自《好色醫學必修32堂課：專業醫師剖析、解謎、手把手教導正確的性愛》，貓頭鷹出版

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作者：劉育志、白映俞

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作者醫師夫妻檔，攜手爬梳中外性學相關研究、重要文獻、歷史佚事，從五千年前聊到二十一世紀，以32堂必修課，帶你輕鬆切入，幽默而正確地認識人生最重要的事。

Photo Credit: 貓頭鷹出版

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