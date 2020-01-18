被化學耽誤的法律人──提出「質量守恆定律」的拉瓦節

相信大家對於拉瓦節（Antoine Lavoisier）並不陌生，國中理化教材所提到的「質量守恆定律」正是拉瓦節所提出的，由於他在化學領域所樹立的偉大成就，拉瓦節亦被譽為「近代化學之父」。但你知道拉瓦節不但是從法學院畢業的法學學士，甚至具備律師資格嗎？

拉瓦節的個人背景

拉瓦節（Antoine-Laurent de Lavoisier），1743年出生於巴黎，來自法國貴族家庭，父親是執業律師，耳濡目染之下，他在二十歲時取得法律學位。然而，他畢生最大的熱情仍是化學。儘管已取得律師資格，拉瓦節並沒有繼承父親的衣缽，反而當上了稅務官員。當時的法律規定稅務官能免稅之外，稅收上繳後所剩餘的部分得自由支配，正好可當作他持續研究的經費來源，卻也為未來埋下了禍害的種子。

化學領域的卓越貢獻

他對於化學知識的貢獻，備受後人所肯定。在社會革命接連四起的年代，拉瓦節除了證實水並不能變成泥土與樹之外，最大的成就便是廢除「燃素理論」。燃素理論是當時所盛行的理論，其擁護者認為物質燃燒後，必定會釋放出燃素，卻無法解釋秤重實驗所引發的難題。例如：鎂燃燒後釋放出燃素，質量卻不減反增。為了能完整詮釋「燃燒」此一化學現象，拉瓦節設計了有名的鐘罩實驗，進而建構出「氧化說」，解釋了燃素理論無法說明的漏洞，取代燃素理論而成為主流的學說。同時，經過一連串的實踐與累積，拉瓦節於1787年更提出了現今耳熟能詳的「質量守恆定律」。

既是情人，也是知己

拉瓦節之所以能在化學領域上有卓越的成就，幕後最大功臣便是他的妻子瑪莉安．包爾茲（Marie-Anne Paulze），儘管兩人年紀有所差距，彼此感情仍相當深厚，瑪莉安嫻熟於多國語言，閱讀大量相關科學文獻並翻譯，協助拉瓦節從研究，又向知名畫家大衛（Jacques-Louis David）拜師學畫，幫助拉瓦節詳盡得紀錄實驗並繪製插畫。正是因為有瑪莉安的共同努力，拉瓦節才得以專注於研究。

潦倒的結局

1793年法國大革命，法國皇室政權垮台之餘，連帶牽連了身為稅務官員的拉瓦節，他被捕不久後便被送上了斷頭台，拉瓦節的妻子瑪莉安雖然逃過一劫，但財產也全數被政府所沒收。此後，瑪莉安窮盡一切辦法，試圖將拉瓦節生前所做的研究成果保存下來，並為他出版了個人回憶錄。拉瓦節雖然在法國大革命後得到了平反，卻也無法挽回當代科學界的重大損失。當時另一位頗具地位的科學家拉格朗日（Joseph Lagrange）對此亦感到惋惜，如此說道：「他們只一瞬間就砍下了這顆頭，但再過一百年也找不到像他那樣傑出的腦袋了。」

堅持所愛，大放異彩

拉瓦節所生長的背景環境，使他自幼便有機會接觸法律，長大成人後亦取得律師資格，對稅務官的職務管理上亦有所幫助。但他深知自然科學才是心所嚮往的領域，轉而投入熱情所在，一生皆奉獻於化學知識的研究，建立了「氧化說」以及「質量守恆定律」，為自己在科學歷史上奠定了重量級的地位。

參考資料

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航