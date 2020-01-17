「環狀線」19日開放試乘：串連了8條北捷運線，最多省20分鐘

新北市府捷運工程局長李政安在昨（16）日下午指出，已經接獲交通部核准捷運環狀線通車，市府決定19日開始試乘，旅客可以持電子票證在環狀線路段進站或出站，在環狀線路段免費搭乘。新北市長侯友宜進一步表示，預計農曆春節後正式營運，而正式通車後會有一個月的免費試乘期。

新北捷運環狀線第1階段起點自新店「大坪林站」，終點到新莊「新北產業園區站」，全線15.4公里，設14座車站及1座機廠。包括地下1站、高架13站及1座機廠（新店十四張農業區），建設總額約新台幣699.73億元，其中由新北市政府負擔485.14億元。

新北市長侯友宜表示，交通部在履勘時提出6項營運前改善缺失，經過台北捷運公司、新北市捷運局及台北市捷運局的努力，交通部函復雙北市府後，就將核發環狀線營運通車許可。侯友宜也宣布，收到營運許可函後的第三天（19日），每日上午10時至下午4時，開放民眾免費試乘，在農曆年前讓市民親自搭乘體驗，改善所有零星缺失，確保通車品質細膩到位、盡善盡美。李政安也證實已經收到交通部核可公文，

而正式營運通車日期，侯友宜說，待與台北市長柯文哲會商後共同宣布，但因柯文哲出國，春節除夕前才回國，待雙北市長共同決定通車日期，朝農曆春節後舉辦通車典禮的目標努力。而正式通車後也會有一個月的免費試乘期。

新北捷運局表示，1月19日開始的試乘期間，凡持電子票證搭乘捷運旅客，由環狀線進站或出站者，其搭乘之旅程中，行經環狀線新通車路段的里程免費，其餘里程維持現行收費方式，單程票不給予優惠，仍依核定票價收費。

不過，試乘期間的列車班距以離峰班距營運，原則上為8分鐘1班列車，並將視人潮狀況機動加發列車。通車後的營運班距規劃，尖峰班距為4至7分鐘，離峰班距為5至10分鐘。

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環狀線第1階段通車「差在哪」？

李政安接受《中央社》專訪提到，環狀線通車後，對人口密集的台北市而言，可疏散人潮到新北；對新北來說，可望減少機車族數量，目前預估運量一天約可達11萬人次，「我相信會更多」。

因為台北捷運是放射狀，由台北市中心往外連接各處，過去搭北捷到新北各站，都須先進台北市再轉乘。例如：過去板橋區到三重區，要先搭往台北市中心方向到忠孝新生站，再轉車往迴龍方向，但環狀線通車後，板橋站就能搭環狀線，到三重只要經3站，省至少20分鐘。

捷運局表示，「大坪林站」到「板橋站」可省8分鐘、到「頭前庄站」可省15分鐘、到「新北產業園區站」可省20分鐘，還可轉乘機捷直達桃機。由上圖可知，環狀線共串聯多條大台北捷運線：

大坪林站（轉乘松山新店線）

十四張站（轉乘安坑線）

景安站（轉乘中和新蘆線）

中和站（轉乘萬大線）

板橋站（轉乘板南線）

新埔民生站（轉乘板南線）

頭前庄站（轉乘中和新蘆線）

新北產業園區站（轉乘機場捷運）

環狀線擇重點站串聯北捷橘線、藍線與綠線經新北部分，相當於以台北市中心外再創同心圓，未來從新莊區、三重要到板橋、景安與新店區等，不用再繞進台北市中心，靠環狀線即可抵達。

也因為捷運環狀線在「新北產業園區站」串聯機場捷運，向中央積極爭取後，預辦登機設施已建置完成，待環狀線通車後啟用，屆時市民可直接在新北產業園區站內連通機場線，使用預辦登機及行李托運服務，不必再繞行至台北車站，相較台北車站轉乘機捷要走約15分鐘路程，環狀線只要搭電扶梯後步行2分鐘就到月台，大幅節省旅程時間。此外，環狀線車廂內可放直立式大行李。

而環狀線目前共17部列車，每部列車由4節車廂組成，可載客約650人，班距最短在尖峰時刻可達4分50秒，運量上升、列車數增加後再調整（北捷系統裡和環狀線同樣中運量、列車可載運人數相近就屬文湖線，但環狀線車廂、座椅間距比較寬，每節有車廂間走道也可以連通）。

李政安還強調，搭環狀線除省時間還省錢，由於標價將重算，計價方式是以最短距離計算，在不用繞進台北市後，同樣的起迄站將有降價效果；另外，屬站外轉乘車站的「板橋站」和「新埔民生站」，轉乘過程中里程數會累積，雖不會出站就扣錢，但仍有20分鐘轉乘時間限制。

此外，新北市府交通局綜合規劃科長陳建成表示，捷運站附近YouBike向來租借量龐大，因應環狀線將通車，新增YouBike「捷運秀朗橋站」、「捷運景安站」，分設42個和82個車位。

侯友宜表示，環狀線是無人駕駛的中運量捷運系統，是新北境內最重要的內線路網，也是帶動經濟產業、改善環境最重要的軌道建設。李政安也說，過去新北機車族人數多，環狀線通車後，加上之後3環6線，希望10年內改觀，包括人行道拓寬、變電箱移置，及部分區域、捷運周邊管制等，鼓勵民眾騎腳踏車、走路到捷運站，讓整體城市更有質感。

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核稿編輯：楊之瑜