從「冷門」手工藝看香港多元文化——皮納塔的故事

每個文化都有傳統手工藝代代相傳，如潮州木雕、爪哇蠟染、和紙、歐洲蕾絲鈎織等等。它們雖然千姿百態，但都象徵着人類的創造力、給予不同人群各自的文化認同，讓世代之間、和個人之間作出情感的聯繋。

在文化多元的社會，這些共通點正可讓不同族群通過手工藝來體驗彼此的文化和歷史，又能在個人層面建立友誼。因此，「跨文化行動計劃」集合了20位不同文化背景的朋友，各分享一種手工藝及其背後的故事，結集成《跨文化香港學堂︰ 文化手作》一書。通過這些巧思和工藝，香港的文化多元表露無遺。手工藝的確承載了文化遺產、身份認同、族群的適應力，和個人的創造力。

以下我們分享書中一個較為「冷門」的手工藝。「冷門」是因為在香港，南美委內瑞拉裔的居民比較少，説西班牙語的機會也不高，而大眾説起南美就往往只想起足球和森巴舞。我們的朋友沃美娜女士就從慶祝活動入手，和我們分享了「皮納塔」的歷史故事和製作方法。

照片由作者提供 皮納塔

根據沃美娜説，類似「皮納塔」（西班牙文︰piñata）一詞早在馬可孛羅的中國遊記中出現，説是用作慶祝新年到來的習俗。傳到歐洲之後，皮納塔的形態出現轉變，其中包括一種七角星的形狀，代表天主教所説的七宗罪； 所以，打破皮納塔，就象徵著克服罪惡。而打破皮納塔之後，其中藏着的各種獎品的落下，就象徵著接受天堂的禮物。在西班牙語區，傳統的皮納塔是用彩紙裝飾的陶罐或容器，裡面裝滿糖果、堅果、彩色紙碎，和小禮物如小玩具等。在各種慶祝活動如婚禮、生日會等，打破皮納塔的遊戲往往是活動的高潮。

沃美娜自從與香港人結婚以來，已在香港生活了20多年。她是位西班牙文老師，也教授委內瑞拉烹飪。十年前，她想到用家鄉的傳統遊戲為孩子慶祝生日,於是手作了一個皮納塔。在生日會上，打破皮納塔遊戲給賓客來帶來無限驚喜，小孩子們更一湧而上搶拾糖果。得到大家的鼓勵，沃美娜自此為朋友們的派對不斷製造皮納塔，每次都增加不少歡樂氣氛。對於沃美娜而言，透過皮納塔帶來歡樂，就是與世界分享拉丁文化。

照片由作者提供

製作皮納塔只需要一些簡單的材料，包括氣球、膠水、報紙、卡紙、彩色皺紋紙和剪刀。首先，將氣球充氣至所需大小，然後用膠水把撕碎的報紙覆蓋氣球，待它風乾。接着用卡紙製成七個錐體，在每個錐尖上貼上皺紋紙條，並裝飾錐體，然後把裝飾好的錐體貼在風乾的氣球上。最後，塗上額外的膠水後，用皺紋紙填滿剩餘的空隙，並讓它乾透，一個有着七角星形態的皮納塔就出現了。大家也可以放置糖果或小禮物在皮納塔裏面，它們便會在皮納塔被打破時掉下，増添遊玩樂趣。

隨着時間和環境變遷，今天的皮納塔發生了很大改變。不少人會製造不同模樣的皮納塔，如動物、水果、植物、政治和卡通人物等等，使用的顏色也多姿多彩。皮納塔的文化意義，已不限於慶祝新一年的到來，反而變成了派對和嘉年華的必需品。

照片由作者提供

每個族裔都是香港多元文化景觀的一部分。更深入了解和欣賞香港的文化，必包括居於此地的各族群文化。讀者們不妨在家中嘗試製作不同民族手工藝，並加入自己喜歡的元素，使其變成跨文化產物，創作出獨一無二的手工藝品！

參考資料︰譚少薇，李穎彤編《跨文化香港學堂 文化手作》，頁4-5。香港：香港中文大學人類學系。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex