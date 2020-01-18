檔車騎術寶典第四式：如何操作煞車？

在台灣現今的兩輪交通工具中，檔車的比例是比較低的。騎檔車的目的不外乎是因為帥氣、好看、可成為注目的焦點；從制動方面來看配置，打檔車與速可達是截然不同的，需要手腳並用下難免會有一段鬼打牆時期，而檔車的配置左半邊為控制檔位部分，右半邊為控制前後制動，那打檔車在操作煞車上真的會很麻煩嗎？初心者常常會遇到的問題，就讓Moto7站長示範給你看吧！

煞車拉桿要用「扣」的不是「拉」的

初心者：我有時候在抓煞車時，也會不小心轉到油門，雖然不斷提醒自己要把油門放開再煞車，但有時一急，煞車和油門同時都帶到了。

站長：有沒有發現我前面講「扣」煞車，前煞車的操作應該是用扣的而不是拉的。

初心者：扣和拉是差在哪呀？

站長：拉煞車就是把手指伸出去往回拉，這樣一來，和控制油門的手腕就不會連動，如果沒有自己意識到而關閉油門的話，就可能發生在煞車的同時，還持續在轉油門的情況。

而扣的方式，就是透過將手腕往前轉，讓手指來扣到煞車，如此一來就能確保操作煞車時，油門已經關閉。扣與拉的差異，在於扣煞車的動作中，多了轉動手腕的動作，所以手指的移動量比起拉煞車要小。只要養成用扣的方式來煞車，就能避免你所說的邊煞車邊轉油門了。當然還有幾一種方式，像是煞車時採用四指去抓握，會確實的鬆開油門才來抓煞車，亦或是在將拉桿調整到只有油門轉回去才能剛好抓到煞車的位置，也是新手騎士可以採用的方式。

Photo Credit: MOTO7

前煞車起手式，輕扣後重再釋放

初心者：雖然我知道前煞車很重要，但在操作前煞車的時候，都會感覺很不安，力道好像很難掌握，這有什麼技巧可以克服嗎？

站長：一般人在使用前煞車的時候，都習慣一次扣下去，實際上前煞車的操作還是有節奏。

初心者：節奏？

站長：沒錯，前煞車在操作時可以分成啟動煞車和力道分配兩個部份。在啟動煞車我們可以分解成兩個階段。

第一階段是從開始扣下拉桿到拉桿開始有些阻力，這時卡鉗活塞推出，讓來令片微微頂著碟盤，這一個階段的操作必須要柔順。

第二段則開始大力施加煞車壓力，確實產生制動力。如果一開始就猛然扣下煞車，前輪鎖死的機會增加，用兩階段方式，也能確實的感受到前輪的抓地感。

Photo Credit: MOTO7

初心者：剛說的只是啟動煞車，那開始煞車後的力道分配又是什麼？

站長：從第二階段到車輛減到你心中所想的速度，這個部份就是煞車過程。而煞車過程的力道分配，剛好和啟動煞車相反，應該先重後輕，一開始先給予比較大的制動力道，到後面以減輕力道的方式，來微調整個煞車力道，來達到你預想的速度。

初心者：以減輕力道的方式來微調？還是有點模糊呀。

站長：直白一點的講，就是先用力煞，再慢慢釋放煞車力道。

初心者：原來是這樣，那山路的減速也是一樣嗎？

站長：一樣呀，在進彎前，先一口氣減到你感覺能舒服入彎的速度，再減緩煞車力，慢慢放開煞車微調車速後進彎。但是我必須強調，一開始的減速雖然是比較用力的，但並不是用到極限那樣去煞，而是相對整個煞車過程中，在前段是用比較大的煞車力道，中後段開始漸漸減少，這樣就能很穩很順進彎。

初心者：原來如此，我以為跑山要用力騎是全力煞到最後一刻才放開進彎，每次這樣騎都覺得心裡壓力好大。

站長：全力煞到最後一刻才進彎，不但心理壓力會很大，也很容易因為錯估彎道，產生不必要的危險。所以記得，煞車力道的分配是先重後輕。

掌握技巧，就能善用檔車後煞車

初心者：檔車的後煞車是用腳來踩，穿了鞋子，甚至像車靴那種硬底的，整個感覺都很模糊，感覺很容易踩太大力呀。

站長：確實腳底不像手指那麼靈敏，腳的力量又比較大，要巧妙的使用後煞車，是需要一點點技巧，其中最重要的基本功是踩煞車的方式。

初心者：踩煞車不就直接踩下去嗎，有什麼踩煞車的方式呢？

站長：檔車的後煞車操作有兩個重點。

首先要注意的是，腳不要離開踏桿，應該要以踏桿為軸心來轉動腳踝，對煞車踏板施加壓力。如果腳不會太小，可以用車靴鞋跟的段差，勾在踏桿上的方式來轉動施力。有的人在使用後煞車時，會不自覺讓腳跟離開踏桿，這樣很可能變成整個大腿的力量在踩後煞車，很容易造成煞車鎖死。

Photo Credit: MOTO7 踩煞車時腳跟離開踏桿，是常見錯誤。用整隻腳去踩煞車也是要不得的啊。

對煞車踏板的施力方式，比較像是壓重量在上面的感覺。因為腳的靈活度遠不如手，加上力量又大，踩煞車時你要感覺自己是用腳底去壓一些重量在上面。和前煞車操作拉桿的感覺有些不同，這個重量壓上去後，你要維持住，而不要去變動。當然，你要先利用空地練習，大概了解車輛後煞車大約用多少力，是能保持輪胎抓地力而不會鎖死。

Photo Credit: MOTO7 用腳跟勾住踏桿，以此為軸心轉動腳踝，是最正確的踩剎車方式，如果有的人腳太小，腳跟踩在踏桿上也沒關係。

聽完了站長的解說，是不是對檔車有更多的了解呢？初學者騎檔車時確實會有比較多的恐懼及緊張感，剛開始可能會不斷地熄火，讓你感到很煩燥甚至失去信心。不過最重要的是還是要勤加練習與調整，用輕鬆且愉快的心情，讓身體整個放鬆下來，慢慢地去習慣操作步驟。假以時日，你也能成為檔車界的高高手，操縱自如，這就是檔車的迷人之處！

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航