俄羅斯國會壓倒性通過「新總理」，普亭到底想幹嘛？

（中央社）俄羅斯國會昨（16）日才開始審查總統普亭提名聯邦稅務局長米舒斯京接任總理的人事案。今（17）日就以壓倒性多數，支持總統普亭跌破外界眼鏡挑選的新總理米舒斯京。而普亭稍早宣布將推動全面憲政改革，也令外界揣測是否在替自己的未來鋪路。

《法新社》報導，普亭（Vladimir Putin）在15日呼籲改革並重塑俄國政治體制後，任職多年的總理麥維德夫（Dmitry Medvedev，港譯「梅德韋傑夫」）宣布總辭，米舒斯京（Mikhail Mishustin）獲提名總理。成員多半忠於克里姆林宮的俄國國會下院國家院（State Duma）很可能通過這項人事案。

這一連串重磅消息是在普亭發表國情咨文期間和之後宣布，引發外界揣測這是否跟普亭2024年本屆總統任期結束後的布局有關。

名氣不大的米舒斯京執掌俄國聯邦稅務局已經10年。根據官方介紹，53歲的他是莫斯科人，受過工程師訓練，並擁有經濟博士學位。

米舒斯京在獲得前財長、以自由派立場聞名的古德林（Alexei Kudrin）提名後，於2010年成為聯邦稅務局長，隨後一直任職至今。他就任後精簡稅務服務流程，改變原本官僚作風、需要大量紙本作業和長時間排隊等候等現象，因此備受讚揚。

根據《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti），米舒斯京「經常打冰上曲棍球」，和普亭擁有共同運動興趣。米舒斯京、俄羅斯石油公司（Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）和其他掌握大權的人士，也都是莫斯科中央陸軍冰球俱樂部（CSKA）監督委員會成員。

但相較於普亭曾批評網路且鮮少公開使用新科技，米舒斯京則說俄國必須改造本身經濟，立場與愛好蘋果商品的麥維德夫更接近。米舒斯京去年曾告訴《工商日報》（Kommersant），俄國必須適應數位科技和人工智慧時代，否則就會落後他國。

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在普亭提名米舒斯京後，政治分析家舒爾曼（Ekaterina Schulmann）告訴《法新社》，米舒斯京屬於「中立人物」，提名他不會被聯想到跟特定意識形態有關。但米舒斯京是否為普亭培養的接班人，舒爾曼則抱持懷疑態度。

由於米舒斯京（Mikhail Mishustin）所屬的「團結俄羅斯黨」（United Russia）在國會下院國家院（State Duma）取得明顯多數優勢，這項提名的通過幾乎毫無懸念。國家院424票中有383票贊成，沒有反對票，另有41票棄權。

米舒斯京表示，他將在近期內組成內閣。（根據俄羅斯法律，他將有一週的時間組建新政府和內閣），普亭隨後宣佈，任命辭職的前總理麥維德夫爲俄羅斯安全會議副主席，普亭自己出任安全會議主席。

而普亭之前的提議，針對一套俄羅斯憲法改革方案舉行公投，以便賦予國會更強大角色。這些改革將包括賦予國會選擇總理及內閣高階成員的權限，取代當前制度下由總統決定的作法。

一般認為，現年67歲的普亭在2024年卸任後，這些變革會給予他擴大掌權的空間。擔任總統或總理的時間加起來，普亭已縱橫俄羅斯政壇20年。

《BBC中文網》報導，普亭提議的是就修憲進行一次公眾投票，這是1993年以來的第一次。其中一項突出的提議是將國務院變成一個正式的政府部門，寫入憲法。

目前國務院是一個由包括政黨領袖在內的85名地區首長和官員組成的顧問團體。該組織人數龐大，開會時能擠滿克里姆林宮的一個大廳。對於這個部門的未來，一種說法，普亭可能會成為國務院的新權力領袖，「他開始談論國務院這件事情本身，是他可能試圖建立另一個地方來安放權力，讓他可以從那裏凌駕於總統之上」。

而對於普亭最大的政治對手阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）來說，這一步表明了一種向蘇聯式政治的回歸，而任何修憲的投票都將是虛假的。

《天下雜誌》報導，普亭所想要解決的核心問題，其實與2018年以前的中國國家主席習近平相仿。然而相較於普丁處心積慮地維護俄羅斯民主與法治的表象，習近平更「粗暴」地，選擇直接修改憲法，廢除連任限制，並且將個人權力嵌入憲法。

《紐約時報》指出，俄羅斯大眾反彈的風險，讓普丁選擇以更細膩的方式掌權。在2011年，普亭回鍋參選總統一職時，便曾引發俄羅斯自1990年以來最大規模的街頭抗爭。普亭原本已經擔任2000年至2008年兩任的總統，但在轉任首相兩年後，卻選擇鑽憲法漏洞回鍋參選總統，因此引發民意的強烈反彈。

俄羅斯前任總理，現為普丁的強力反對者，卡西亞諾夫（Mikhail M. Kasyanov）說，「普亭已經給了俄羅斯的未來一個清楚的答案，他會是永遠的總統。」

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核稿編輯：楊之瑜