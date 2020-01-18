外帶、大杯、低脂⋯⋯到了國外咖啡店，如何點一杯客製化的咖啡？

文：Judy Huang

「嗯…我想要一杯脫脂拿鐵。」

「我想要一杯拿鐵，多一點奶泡。」

你知道脫脂牛奶、奶泡的英文怎麼說嗎？是不是有時候到了國外咖啡廳點杯客製化的咖啡，但只能欲言又止呢？

愛喝咖啡的朋友別怕，通通看過來！今天就讓筆者小V帶著大家到咖啡廳點餐吧！

Chris是一個上班通勤族，每天六點起床，轉捷運再轉公車，舟車勞頓、日復一日，這樣的生活沒有咖啡怎能活的下去呢？今天我們就跟著Chris一起去買杯精神飲品吧！

Cashier: Hi, what can I get for you?

店員：你好，今天想要喝什麼呢？ Chris: Can I have a hot latte to go?

Chris：我想要外帶一杯熱拿鐵。 Cashier: Sure. Any particular flavor?

店員：沒問題，要什麼口味的呢？ Chris: Do you have any recommendations?

Chris：你有任何推薦的口味嗎？ Cashier: Well, the hazelnut latte is our best-selling drink, and we also have a “buy one get one free” promotion today. Would you like to try it?

店員：榛果拿鐵是我們店裡最熱銷的，我們今天也剛好有買一送一的活動，你想要試試看嗎？ Chris: Sounds great! I’ll give it a try.

Chris：聽起來很不錯，那我就點那個吧。 Cashier: Which size do you want?

店員：那你想要什麼大小的？ Chris: Grande, please.

Chris：請給我大杯，謝謝。 Cashier: Okay, please wait a moment.

店員：好的，請稍等一下。

to go 外帶

這個片語不管在咖啡廳、飲料店或是餐廳都非常實用，外帶是to go，那麼內用就是for here。

Do you want it for here or to go? 你想要內用還是外帶？

Do you have any recommendations? 你有推薦的嗎？

如果你不知道該點什麼，問店員這句話就對了。這句話中的recommendation是名詞，表示「推薦」。

Ｈmmm…I have no idea what to drink. Do you have any recommendations? 嗯…我不知道要喝什麼欸，你有任何推薦的嗎？

hazelnut (n.) 榛果

咖啡廳裡不只有純咖啡，還有像是香草、榛果、焦糖等口味的咖啡，相對應的英文可以看下面的例句：

Our lattes come in many different flavors, like vanilla, hazelnut, and caramel. Which flavor do you want? 我們有很多種口味的咖啡，例如香草、榛果還有焦糖。你想要哪一種口味？

buy one get one free 買一送一

買一送一有誰不愛呢？大家快點把這句學起來！

Let’s go to the cafe together! They have a “buy one get one free” deal today! 我們一起去咖啡廳！今天他們有買一送一！

grande (n.) 大杯

通常咖啡的尺寸分成中杯、大杯、特大杯，英文分別是tall、grande、venti，至於小杯則是short。

Can I get a grande Cappucino? 我想要一杯大杯的卡布奇諾。

今天Silvia跟閨蜜Laurren相約出門，想來想去不知道要做什麼，那就不如去個咖啡廳當網美，順便喝喝咖啡聊聊是非吧！

Silvia: Hey Lauren, sorry that I’m late. Have you ordered yet?

Silvia：對不起 Lauren 我遲到了，你點餐了嗎？ Lauren: Not yet, but I think I know what I want. Here’s the menu. Take your time, no worries.

Laurren：還沒，但我已經決定好我要點什麼了。菜單給你，你慢慢看，不急～ Silvia: Really? What are you getting?

Silvia：真的喔？那你今天決定喝什麼？ Lauren: I want a skinny coffee and a muffin.

Lauren：我今天想要一個低脂拿鐵和一個馬芬。 Silvia: Sounds tempting. Hmm…I’m thinking about a decaf Americano or a latte. Do you think I should order a dessert? I really want to have a piece of cheesecake, but it has way too many calories .

Silvia：聽起來超誘人的，我在想我要一杯低咖啡因的美式咖啡還是拿鐵。你覺得我應該要點甜點嗎？我真的超想要吃一塊起士蛋糕的，但它的卡路里太高了。 Lauren: Come on, Silvia! Don’t worry about your weight. Life is short! Seize the moment!

Lauren：拜託，Silvia！不要管你的體重了，人生苦短，及時行樂啊！ Silvia: Hahaha, you’re right. Then, I will have a latte with extra foam and a piece a cheesecake. I will leave losing weight for tomorrow.

Silvia：哈哈哈你說得對，那我決定點一杯多一點奶泡的拿鐵跟一塊起士蛋糕，減肥永遠是明天的事。

skinny coffee (n.) 低脂拿鐵

skinny這個字除了當形容詞「瘦的」，也可以表示咖啡「低脂的」。

I order a skinny coffee every time I go to the coffee shop. 我每一次去咖啡廳都點低脂拿鐵。

decaf (n.) 低咖啡因的咖啡

decaf 是 decaffeinated coffee的非正式說法，是指低咖啡因的咖啡。

Decaf is said to be healthier than regular coffee. 低咖啡因咖啡據說比一般咖啡健康。

extra foam 多一點奶泡

foam這個字是「泡沫」的意思，也當作咖啡的「奶泡」解釋。而extra的意思就是「額外的」。

I prefer my lattes to be extra hot, with extra foam. 我比較喜歡熱一點而且奶泡多一點的拿鐵。

學會了這些下次在國外的咖啡廳點餐就不用再害怕！你不只可以點菜單上的飲品，更可以為自己客製化一杯獨一無二的飲料！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航