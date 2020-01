外帶、大杯、低脂⋯⋯到了國外咖啡店，如何點一杯客製化的咖啡？

文:Judy Huang

「嗯…我想要一杯脫脂拿鐵。」

「我想要一杯拿鐵,多一點奶泡。」

你知道脫脂牛奶、奶泡的英文怎麼說嗎?是不是有時候到了國外咖啡廳點杯客製化的咖啡,但只能欲言又止呢?

愛喝咖啡的朋友別怕,通通看過來!今天就讓筆者小V帶著大家到咖啡廳點餐吧!

Chris是一個上班通勤族,每天六點起床,轉捷運再轉公車,舟車勞頓、日復一日,這樣的生活沒有咖啡怎能活的下去呢?今天我們就跟著Chris一起去買杯精神飲品吧!

Cashier: Hi, what can I get for you?

店員:你好,今天想要喝什麼呢?

Chris: Can I have a hot latte to go?

Chris:我想要外帶一杯熱拿鐵。

Cashier: Sure. Any particular flavor?

店員:沒問題,要什麼口味的呢?

Chris: Do you have any recommendations?

Chris:你有任何推薦的口味嗎?

Cashier: Well, the hazelnut latte is our best-selling drink, and we also have a “buy one get one free” promotion today. Would you like to try it?

店員:榛果拿鐵是我們店裡最熱銷的,我們今天也剛好有買一送一的活動,你想要試試看嗎?

Chris: Sounds great! I’ll give it a try.

Chris:聽起來很不錯,那我就點那個吧。

Cashier: Which size do you want?

店員:那你想要什麼大小的?

Chris: Grande, please.

Chris:請給我大杯,謝謝。

Cashier: Okay, please wait a moment.

店員:好的,請稍等一下。