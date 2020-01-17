要講黃金經濟圈，必先理解中國在港建立多年的「藍色經濟圈」

文：方志恒（香港永續經濟聯會HKBASE秘書長）

「香港流水革命」跨越年關，正邁向充滿未知數的2020年。

由去年6月至今，香港共同體奮力抗爭，配合新冷戰下自由世界之支援，與中國及其在港代理人形成了爭持局面。未來之形勢發展，仍視乎香港人、中國和自由世界之三方互動。

但有一點可以肯定，是經歷了大半年抗爭之後，香港共同體已經全面確立。香港人決心尋求自治的主體意識，正推動社會不同層面之在地抗爭和組織工作，包括海外香港人民間外交、新工會運動、以至各種公民支援系統之建立（法律、醫療、義教等等），當然還有備受各方關注的「黃金經濟圈」——由於黃色在香港粵語中，帶有色情事業的涵意，網絡上曾有辯論應否使用「黃色經濟圈」之名稱。我個人建議可稍稍修正為「黃金經濟圈」，既能保留黃藍之別的原意，也可解決黃色一詞本身的歧義。

親中港資間接管治

要討論黃金經濟圈，必先理解中國在香港建立多年的「藍色經濟圈」。

1983年，許家屯被調派到香港出任新華社社長，負責處理收回香港的工作。到任後3個月，許家屯返回北京作匯報，指出香港社會人心不穩，商人逐步撤資、民眾移民成風。許家屯認為，要穩定局面，關鍵是要確保香港經濟繁榮，而首要工作是要把大資本家穩定下來，於是提出了「拖住英資；穩住華資；團結僑資、台資；爭取外資；壯大中資」的工作方針。

穩定、爭取、拉攏香港資本家，自始成為北京對港政策的核心原則，不但主導了過渡時期至今的統戰工作，也成為中央設計回歸後香港政治體制的主要考慮：自過渡時期以來，北京一直透過各種渠道全方位統戰工商界，港區人大、港區政協、基本法草委、基本法諮委、港事顧問、預委會及籌委會等中方機構，港資都佔有近半席位；整個特區的政治體制，更加透過特首選委會、立法會的功能團體議席，為香港資本家預設特權位置。

簡而言之，在1970年代急速冒起、一度充滿朝氣、敢於挑戰當時英資霸權的新興香港資產階級，自1980年起就被中國全面收編，成為其管治香港的主要代理人（另一主要代理人是官僚集團，中共在港的嫡系土共，其實一直被邊緣化）。此一由親中資本家治港的「間接管治模式」（Indirect Rule），令中國可以在毋須給予香港人民主普選自治的情況下，得以維持「港人治港」之虛幻假象；而親中港資作為代理人，則在香港建構藍色經濟圈、以至藍色權力圈，一方面壟斷政治經濟權力以自肥，另一方面協助中國打擊香港民主運動。

認識了這個背景脈絡，就能明白為何近來親中媒體和權貴，會對黃金經濟圈口誅筆伐、暴跳如雷。因為一批抱有強烈香港認同的中小企業家，竟然無懼打壓起來反抗，實乃1980年代以來從未有之變化。假如這批真正的本土資產階級茁壯成長，必將顛覆中國統戰港資的「間接管治模式」——當然，近年中國天朝主義盛行，早已試圖推動中資取代港資地位，以直接管治取代間接管治，並因而引發中資與港資的矛盾，這是另一個有待深入討論的重要課題。

突破中國以商圍政

目前，黃金經濟圈基本上停留在群眾經濟運動層面，即以B2C模式連結黃企和一般群眾，推動支持黃店和抵制藍店。這種群眾經濟運動模式，歷史上不乏例子。最著名者，莫過於1980年代的「南非撤資運動」（Anti-Apartheid Movement），當時世界各地反種族隔離組織，呼籲全球杯葛投資南非，同時抵制在南非有生意的企業，是最終推倒南非種族隔離制度的重要力量之一。香港的黃金經濟圈，會否由此刻的本地消費者運動，進一步發展成為全球性的抵制中資行動，值得留意。

在香港的脈絡下，黃金經濟圈除了有B2C群眾經濟運動的一面，也應該有B2B黃企互助平台的另一面——即本土企業家需要互相幫助，在團結抵抗政治壓力之餘，互相引薦同路人做供應商、客戶和夥伴，以至合力南向東進開拓新巿場，才能建立真正的本土資產階級，以逐步突破中國「以商圍政」的權力結構。

建立香港本土資產階級，這個數十年來都未能做到之政治工程，今天就要由黃金經濟圈來實現。

本文章原刊於《蘋果日報(台灣)》觀點版，特別嗚謝作者及《蘋果日報(台灣)》授權轉載。

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