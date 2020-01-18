已被美國讀者遺忘，卻可能在日後成為經典的六本暢銷書

文：Waiting（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，近日常以「出前一廷」之名於部分媒體撰寫電影相關文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

有時，當我們走進一間間的二手書店，又或者在不同網拍賣場掃過一本又一本的二手書清單時，可能會發現有些書出現的機率就是特別高，而且都是我們曾經熟悉，身旁的朋友可能全都聽過的話題性暢銷書。例如丹．布朗（Dan Brown）的《達文西密碼》（The Da Vinci Code）、朗達．拜恩（Rhonda Byrne）的《秘密》（The Secret），甚至是卡斯頓．勒胡（Gaston Leroux）的《歌劇魅影》（The Phantom of the Opera）──特別是許久以前那個99元的特價版本──均是如此。

但也有些作品，雖說時常出現在上述的情境中，但與前面那幾本書不太一樣的是我們常是在看到那些書的時候，才忽地憶起當時確實有過這樣的一本暢銷書，這些作品隨著時間流逝，已不太會在我們腦海中主動浮現，直到你看見書名的那一刻，才使相關記憶被忽然召喚出來。

美國的Book Riot網站，便在2019年的年底，稍微審視了過去十年來的美國暢銷書，選出幾本他們認為如今已較少被人提起，甚至被大多數人遺忘，但同時卻又值得我們將其憶起，並可能在日後成為經典的相關著作。

接下來，便讓我們來看看這份清單中有哪些作品吧。

《我是海明威的巴黎妻子》（The Paris Wife）

由寶拉．麥克蓮（Paula McLain）撰寫，出版於2011年的《我是海明威的巴黎妻子》，雖然有不少人讀過，但如果從圖書分享型社交網站Goodreads來看，至今卻僅有245,000則的讀者評論，與同一年曾登上暢銷排行榜冠軍的其它書籍相比，數量足足少了一半以上。

雖然這部小說在當時的評價兩極，但作者麥克蓮日後被Book Riot評為當代最好的五十名歷史小說作家之一，而Book Riot也表示，在如今的社會環境下，我們則有必要再度回顧這本作品，透過作者富有同情心的描述，了解故事主角這名在文學史上具有重大影響力，但卻幾乎安靜無聲的女性。

《時光的彼岸》（A Tale for the Time Being）

尾關露絲（Ruth Ozeki）發表於2013年的《時光的彼岸》，雖然在當時拿下了不少獎項，但由於尾關後來一直沒有發表其它長篇小說，使得《時光的彼岸》與這十年來的其它暢銷書相比，顯得較常被人忽略。

Book Riot認為，《時光的彼岸》兼具了三項經典作品不可或缺的特質，也就是紮實的文筆、新穎的內容，以及讓人深信不疑的真實感，使這本描述兩名女性處於不同時空，但卻因為一本放在Hello Kitty便當盒裡頭的日記，進而使彼此有了聯繫的作品，顯得十分引人入勝。

《美國史跡》（AMERICANAH）

由奇瑪曼達．戈茲．阿迪切（Chimamanda Ngozi Adichie）發表於2013年的《美國史跡》，至今仍未發行繁體中文版，是一本用奈及利亞（Nigeria）年輕移民者的角度，呈現美國種族問題的悲喜劇作品，並被紐約時報選為當年的小說類十大好書。

不過由於《美國史跡》預定將於今年登場的串流影音媒體HBO MAX上推出迷你影集，並由在漫威電影《黑豹》（Black Panther）中扮演要角的露琵塔．尼詠歐（Lupita Nyong）與戴娜．葛里拉（Danai Gurira）共同演出，因此預計屆時將會使這本優秀小說再度重返大眾視野。

《在世界與我之間》（Between The World And Me）

《在世界與我之間》出版於2015年，作者是塔納哈希．科茨（Ta-Nehisi Coates）。這本非小說作品拿下了當年的美國國家圖書獎，內容以科茨寫給兒子的信件作為敘述形式，以私人角度描繪出美國各式各樣的種族問題。

Book Riot認為，由於《在世界與我之間》的內容較為沉重嚴肅，因此可能是這本書最終僅在紐約時報暢銷排行榜上停留僅有三週的原因。但文中也提及，他們認為這本書具有深遠的影響力，既深深紮根於著作成書的年代，但內在精神卻絕不受限於任何時代。

《守望者》（Go Set A Watchman）

2015年時，以《梅岡城故事》（To Kill A Mockingbird）聞名於世的哈波．李（Harper Lee），推出了她這本長年暢銷著作的續集《守望者》。不過，雖然《守望者》是《出版人週刊》（Publishers Weekly）小說暢銷排行榜的年度冠軍，但對眾多書迷來說，由於這本創作時間點其實比《梅岡城故事》還早的《守望者》大幅更動了主角亞惕．芬鵸（Atticus Finch）那近乎完美的形象，因此也被普遍視為一部難以承襲前作經典地位的作品。

但Book Riot認為，考慮到這兩本書出版年代的差距，《守望者》透過醜陋的現實，為童年恬靜的美好回憶蓋上一層陰影的作法，則讓這兩本作品均值得好好重讀。

《莫斯科紳士》（A Gentleman In Moscow）

亞莫爾．托歐斯（Amor Towles）撰寫的《莫斯科紳士》是這份清單上的最後一部作品。出版於2016年的本書，直到隔年依舊仍在《出版人週刊》的暢銷排行榜上，並成為了2017年在榜上停留最久的著作，銷量甚至超越了尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）備受矚目的《北歐眾神》（Norse Mythology）。

這本被美國前總統巴拉克．歐巴馬（Barack Obama）選為年度推薦好書之一的作品，描述1922年時，一名帝俄時期的青年貴族，被軟禁於莫斯科一家飯店的故事。正如《美國史跡》一樣，《莫斯科紳士》在2018年時便曾傳出將改編為電視影集的消息，並預計將由肯尼斯．布萊納（Kenneth Branagh）主演。

以上的六本書，便是Book Riot選出過去十年來，或許已被現在的美國讀者遺忘，但卻可能於日後被視為經典的暢銷書作品。不知道你心中是否也有這樣的暢銷書作品呢？如果有的話，又會是哪些作品呢？

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