年前廢汽、機車回收，獎勵金快速入袋！

臺灣機車密度居亞洲之冠，根據行政院環保署統計資料，106年底機車登記數達1,397萬輛，每1.68人就有一輛；汽車數量也不容小覷，登記車輛達811萬部，每3人有一輛汽車。以密度而言，平均每平方公里約有610萬的機動車輛，但你知道嗎？其中竟有一半是車齡10年以上的老舊汽、機車！因此，家中有老舊或毀損已不堪使用的汽機車，不妨趁年前大掃除時一併清除處理，既可省下使用牌照稅，還能拿獎勵金、對環境永續有幫助，一舉數得。

廢車回收2步驟，淘汰老舊汽機車

那麼，家中的老舊車輛該如何處理？環保署指出，其實只要2個步驟，就能輕鬆搞定：

第1步：「找回收商」，民眾可透過環保署資源回收免付費專線「0800-085-717」（您幫我，清一清）或資源回收網（https://recycle.epa.gov.tw/）查詢廢車回收業者，自行約定拖載時間，屆時回收商就會到定點免費回收老舊機動車輛。

第 2 步：「索取聯單」，約定拖吊車輛時，需提供車籍資料影本，同時回收商會將車牌號碼及車主身分證字號進行登錄，民眾也一定要向回收商索取「廢機動車輛回收管制聯單」（申請獎勵金），並取回車牌（車籍報廢）。值得注意的是，光是車輛回收並不算完成，還必須向監理機關辦理車籍報廢及註銷，同時自當天起不再計徵牌照稅及燃料費。

相信不少眼尖的民眾會發現到老舊車輛被棄置路邊或長期占用道路的情形，這時一樣可透過資源回收免付費專線或資源回收網進行舉報，當地環保局或警察單位就會前往處理；經過一定時間公告後，仍無人認領時就會依廢棄物清除。

線上申請2步驟，簡單快速又方便

家中的廢紙、廢容器或廢金屬可論斤賣給回收業者換取補助金，廢機動車輛回收時，除了業者會依廠牌、車款、CC數、車況等狀況給付殘餘價值；另外，環保署也提供廢車回收獎勵金──廢汽車車齡10年（含）以上可獲得新臺幣1,000元，廢機車車齡7年（含）以上可獲得300元獎勵金。

Photo Credit:行政院環保署回收基管會 廢汽車車齡10年（含）以上可獲得新臺幣1,000元，廢機車車齡7年（含）以上可獲得300元獎勵金。

環保署提供的廢車回收獎勵金，無須檢附任何文件，只需掃描聯單上的QR Code即可進入線上申請系統，透過2步驟：一、填寫車主資料（車牌號碼、身分證號末4碼、車主姓名）；二、輸入車主本人帳號與聯絡資訊，即完成申請流程，簡單快速又方便，還能隨時查詢審核進度。環保署也提醒，民眾需在回收日期的次日起5年內提出申請回收獎勵金，逾期則不予受理。

確認資料正確性，獎勵金輕鬆入袋

Photo Credit:行政院環保署回收基管會

環保署指出，自線上申請服務開辦以來，每年都有九成以上民眾透過線上申請完成廢車獎勵金請領，108年更有高達九成五以上民眾使用線上申請。獎勵金撥款主要採用電匯方式，但108年仍有2.67%退匯率，主要原因是輸入帳號錯誤（占45.7%），其他像是分行別錯誤、存摺戶名異動、銀行代碼錯誤等，因此民眾在填寫資料時務必再三確認正確性，才能儘快領到獎勵金。

根據環保署統計，不使用電匯而採取支票寄送，目前仍有約25萬7,000多張支票未兌現，總金額高達1億7,800多萬元，提醒車主儘快將支票兌現或改成匯款，別讓自身權益睡著了；為鼓勵民眾響應廢機動車輛回收，仍可於支票到期次日起15年內，申請重新開立支票，逾期則視同放棄。

臺灣的廢棄物回收技術傲視全球，光是107年回收的廢棄汽、機車就超過113萬輛，回收率高達99.7%；而一部機動車輛由上萬個零件組成，大到車殼、輪胎、椅墊，小至車頭燈、電線、泡棉等都可以回收再利用，廢汽、機車回收不只對環保有好處，還能拿獎勵金，何樂而不為！