朱家安：男性說教（mansplain）令人討厭的三個原因

文：朱家安

討人厭的說教我們都遇過，師長、上司，或者不認識但年紀比你大的人，用他比你懂的態度告訴你他覺得你應該要知道的事，當中不時穿插對自己的吹捧。說教者通常不致力於讓你真的理解他的說法，也不會接受你講道理的質疑或反駁，似乎說教最終是為了自己而不是對方。

我曾經在臉書蒐集大家遭到「男性說教」（mansplain）的經驗。這本來是為了研究一般人對「男性說教」的概念直覺，但歸納出的結論，其實每一點都適用於不分性別的一般性說教。在我看來，說教令人討厭之處，可以整理成三點：

1. 說教者低估學識

對於當下話題，說教者得要認為自己比對方懂，不然說教就不會出現。然而，這判斷常常不是出於事實，而是出於低估了對方的學識。例如認為原住民和移工教育程度低，認為女性不擅使用數位產品，認為晚輩比自己更不了解社會。

在2007年的著作《知識的不正義》裡，哲學家弗里克（Miranda Fricker）用「證言的不正義」（testimonial injustice）來談這類歧視現象：當我基於身份偏見（identity prejudice）不公平地低估你說話的可信度（credibility），代表我將你陷於證言不正義。

要對你說教，我得相信自己在當下議題懂得比你多。若我之所以認為你不懂，是出於某些不公平的身份偏見（你是年輕人你不懂、你是女的你懂什麼⋯⋯），那我對你的說教，不但有歧視之嫌，也是建立在證言不正義上。

2. 說教內容沒建設性

並非一定，但說教另一常見特徵，是內容對聽者沒幫助。想像一下，我長篇大論勸你，就產業趨勢來說要讀哪個系才會有工作，然而：

高估自己：我其實不懂產業趨勢，只是以為自己懂。 低估對方：我要講的東西大多要嘛你已經知道，要嘛你已經知道那是錯的，不過我以為你不知道。 預設價值：我其實不知道你想要什麼，只是直覺認為，我覺得好的東西你也會想要。 單向灌輸：我覺得你應該接受我的結論，但對於校系選擇背後的邏輯，我其實沒提供夠完整的推論來說服你。不過我並不在意，或甚至根本沒意識到這問題。我可能不時穿插「你懂我意思嗎？」但不管你懂不懂，都不會影響我接下來要講的東西。

在說教場景裡，上述幾個特色很常見，而你不難理解，這些特色出現得越多，被說教的人就越難得到幫助。這就是沒建設性的意思。

3. 被說教的人陷於聆聽困境

如果我低估你的學識，堅持對你諄諄教誨一些我以為對你有幫助但其實沒有的內容，那你應該十分痛苦，更糟的是你通常不能不甩我，因為我可能是你的老師、老闆、長輩，而你是個遵守社會禮儀的文明人。

基於社會權力差異，被說教者常處於「聆聽困境」難以脫離，這讓說教得以順利進行，也讓「說教者低估學識」和「說教內容沒建設性」的糟糕後果更擾民。此外，這可以說明為什麼你比較不容易被平輩說教：如果沒有社會權力的差距讓你覺得自己得繼續聽，你會比較容易打斷或離席，說教就不容易維持。

如何避免自己成為愛說教的人

上述性質，不見得每場說教都會湊齊，但我們應該會同意它們都是負面特性，在一段說話中出現越多，造成的痛苦就越多。

另一值得注意的是，這些性質都彰顯了說話者的缺陷和無知：

當我低估別人的學識，可能代表我受到不公平的刻板印象影響，或看不起對方。

當我說話沒建設性，可能代表我的認知能力、表達技巧，或者溝通態度有問題。

當我的談話對象陷於聆聽困境，而我不知道或不在意，代表我對自己擁有的社會權力不敏感，或不吝於濫用。

恰當的知識能阻止人說教。若我知道我要講的你都知道了，我就不會對你說教。反過來說，說教者往往不是特別有知識，而是特別無知，連自己要講的東西對對方沒幫助，他都不知道。

幸運的是，上述三點分析不只可以協助我們看懂說教情境，也說明了我們該怎樣避免自己成為說教者。當你認為有什麼重要的事情，為了對方好必須要講給對方知道，可以問問自己：

我有多確定對方不知道╱需要知道這事情？ 我有努力表達清楚完整並對質疑抱持開放心態嗎？ 有沒可能對方對我的意見根本沒興趣，但困於社會權力難以讓我知道？

希望大家都能成為講話可愛的人。

※感謝張鈞涵和小維奈奈 Vi-、葉多涵給本文初稿的諮詢意見。

本文經Readmoo閱讀最前線授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰