《1917：逆戰救兵》：把焦點放在「一鏡直落」，其實錯了

《1917：逆戰救兵》（1917，dir: Sam Mendes，2019）

1）簡單幾句。勁。真心勁。一定要睇IMAX，確實是非常震撼的體驗。

2）傳媒焦點常放在「仿全片一鏡直落」，其實是錯重點。進全黑房間、受鎗擊暈眩、冒險跳瀑布，全片多個「剪接位」都很明顯，稍稍用心就留意到，沒太特別的，再多剪幾刀，也無礙。

Sam Mendes炫技的意圖固然強烈，但他沒有刻意拍成「實時」敘事，甚至連動作、打仗場面都很節制（場面宏大沒刻意拍到鎗林彈雨或路線複雜的），他的真正重點在於全方位的戰事體驗，從寧靜到轟鳴、從休息到狂奔，從戰壕到頹垣、從地底到空戰、從小鎮到森林、從灰日到濃夜、從戰士到平民，從最貼身的衣衫細節到最宏觀的交戰場面，都一一用長時間鏡頭和場面調度包攬起來，值得一再細看。

如論生死一刻的跟拍式迷走戰爭長鏡頭，本片鏡頭移動的複雜程度還不如《末代浩劫》（Children of Men，2006）眾所傳頌的那一節；若說遍及海陸空與複製臨場感的野心，本片也不及自以為聰明與真實的《鄧寇克大行動》（Dunkirk，2017）。《1917》超越前二者之處，乃在於「詩意」與「細節」。

3）這樣的劇本，更難寫。以為故事很簡單，其實不知不覺間覆蓋了全天候；寫兩個小兵的性格和心理，也隨著兩人腳步建立得很細膩。到中段以後，主角由相對犬儒、虛無、無可無不可的態度，因著同伴的離去，變得堅定與無畏，整個氣氛立時變調，最後窮鎮孤嬰與樹林哀歌的詩意，就更是神來之筆。

說本片缺乏人文氣息，似乎只看重「情節」，而非電影整體的風格、氣氛、細節與主題思想的關係。「野外求生」式故事以為易寫嗎？試對比《復仇勇者》（The Revenant，2016）的浮泛空喊與本片的差距。伊拿力圖（Alejandro González Iñárritu）只是技匠，Sam Mendes就是未算大師，也是當代名家了。這不是說本片就是甚麼傑作，但贏得最佳劇本提名，我認為不算意外。

4）是的，本片好幾段都有寇比力克《光榮之路》（Paths of Glory，1957）、《烈火焚城》（Full Metal Jacket，1987）和馬力克《美麗新世界》（The New World，2005）的影子，但那不是抄襲，借鑒大師而能做到這個地步，局部上，我認為已不遜前人。當然都是電影攝影大師Roger Deakins的功勞，但導演與攝影合作無間，從來都難以分拆而論。

空看這張擷圖，強烈的明暗位與前後景對比、天火焚城的視覺衝擊、來人是敵時友難分的懸疑感、左十字架（噴泉剪影）右死神近（焰中黑影）的對照，層次異常豐富，卻不用半句對白，是導演的心思也是攝影的升華吧。Sam Mendes的電影，有令大家失望過嗎？

5）有擔心本片會成為「一鏡直落／打機式／戰爭場面空間體驗遊戲化」的濫觴，我完全沒有此憂慮。本片的操作技術，未來也許會變得越來越容易上手，但本片的劇本、演出、導演技巧，卻絕對難以複製的出色（也就是第二、三點所述的）。

再說，上片下流，我從來不介意，電影工業發展就該如此，市場學習創意，並非一定只淪為濫拍與墮落，我非常期望用拍本片方式，能衍生出諸如「一鏡直落一戰喪屍片」之類的作品，將前年《大君主之役》（Overlord，2018）等類近製作拍得更有趣、更貼身、更恐怖。

相對於一流創意「可能」濫製成三流商品，我更介懷主流娛樂能否借用上流創意提升平均質素；事實上，許多意念、技巧與技術的創新（至少是鬆綁），其實真正發生在所謂二三流的商業創作，然後才（再）有人材提煉成大師級作品。最近蔡明亮用VR技術拍出《家在蘭若寺》（The Deserted，2017），那大家會擔心之後會出現很多在房裡行行坐坐的體驗電影嗎（笑）？

6）還是一句，本片當然比不上《見證》（Come and See，1985）等幾部影史傑作，但絕對在同類作品中的頂尖之列。勁，要看。

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