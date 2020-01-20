戰火隆隆之時，保護博物館有甚麼用？

2020一開始，美國刺殺了伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassim Soleimani），伊朗揚言報復，美國總統特朗普則在Twitter上要脅攻擊伊朗的文化遺址。若他真的這樣做，根據國際法，他便會成為戰爭罪犯——所作所為就和恐怖組織ISIS摧毁伊拉克摩蘇爾博物館的文物一樣。這種針對人類文化遺產的暴力，古今中外，從未止息。

有些人曾想像，若果希特拉能成為一個成功的畫家，他便不會走去從政，便不會有納粹屠猶和第二次世界大戰。希特拉始終對藝術保持濃厚興趣，早已準備了歐洲各國的藝術品名錄，侵入到哪裡便搶掠到哪裡。英國帝國戰爭博物館最近的一次展覽Culture under Attack提到這段歷史，回顧德軍入侵之前，倫敦各大博物館的職員緊急制定搶救藏品的名單和撤退方案，把最重要的藏品帶離戰區。當中包括一幅「阿拉伯的羅倫斯」（即電影《沙漠梟雄》的主人翁Thomas Edward Lawrence）的肖像。

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain McBey, James, "Lieutenant-Colonel T E Lawrence, CB, DSO, 1918"

十萬火急之下，帝國戰爭博物館當年選擇撤走的藏品還不及總數的百分之一，透過地下通道等方式送到遠離倫敦的郊區。回顧當年的名單，雖然藏品中有不少女性藝術家的作品，但被選中撤離的則全出自男性藝術家之手，而女性最多只是其描繪對象，例如兩位傑出的女性醫生Frances Ivens和Elsie Inglis。當年館方選擇了男性雕塑家Ivan Mestrovic為後者所作的胸像，捨棄了由女畫家Norah Neilson-Gray以前者為主角的油畫。是次展覽中，這兩個作品並列展出，算是對Neilson-Gray的一種補償。

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain Neilson-Gray, Nora, "The Scottish Women's Hospital: In the Cloister of the Abbaye at Royaumont. Dr Frances Ivens inspecting a French patient."

另一個展區以建築物及其他文化古蹟為主題，探討它們為何會成為軍隊與暴政的目標，以及補救的（不）可行性。事實上在二戰期間，德軍及盟軍互相轟炸對方的歷史建築。這時期，英國一群專家組隊開展The National Buildings Record（NBR）計劃，為被摧毁前後的重要建築物以攝影及繪圖作紀錄。實物被炸成頽垣敗瓦，留下圖像紀錄有何用呢？跌落地真要拿返揸沙，總好過渣都無剩低——其實這些紀錄對戰後重建和歷史來說都有重大價值。然而這個獲政府資助的項目在民間並不受歡迎，很多攝影師在廢墟中工作時，隨時遭受到當地疑心重重的居民及警察的留難。

另一方面，在連天炮火當中，藝術的重要性更加突顯，成為人們精神上的慰藉並帶來盼望。英國國家美術館在戰時舉辦「每月一畫」，選出一幅名畫冒險展出，大受歡迎。鋼琴演奏家Myra Hess亦在館中舉行午餐音樂會，在隨時遭受空襲的日子，人們在音樂及藝術中得到了勇氣。

雖然戰後歐洲開始重視這些文化遺產，在其他地方，文物仍會因政治及宗教原因而被摧殘。 2001年在阿富汗執政的塔利班政權便炸毁了巴米揚大佛，就在他們支援的恐怖組織亞爾蓋達發動9-11襲擊的半年前。2015年，中國藝術家張昕宇及梁紅夫婦用立體投影科技，在大佛遺址「還原」其中一尊佛像。

其實佛不在像中，電光幻影、千年一瞬，但暴政害人卻是持續進行。在塔利班代表團訪問中國的2019年，中國各地都不斷發生破壞佛像、觀音像、道觀、佛寺和教堂的事情；有的被拆毁，有的把佛像改成康熙像、觀音變成孔子、有的把老子改成《紅樓夢》作者曹雪芹……還有福祿壽、毛澤東及其他造型（這些並非是次展覽的內容）。

最近的歷史文化大災難則來自恐怖組織ISIS ，在伊拉克摩蘇爾博物館中大肆破壞，鐡槌電鑽雙管齊下，並拍片公佈於社交網站。雖然某些被砸碎的文物被指出是複製品，但也有不少真品成為了碎石，另一方面ISIS也變賣部分藏品換取資金。展覽除了放映破壞過程的短片，也出示了用 3-D 打印技術複製的文物模型。專家亦透過既有的影像資料，重現一個立體虛擬影像構成的摩蘇爾博物館。

這不是摩蘇爾，是中國文革破四舊砸孔廟：

圖片由作者提供

展覽在三個展區的最後都設有互動環節，讓訪客回應「你是否認為戰時政府也應使用公帑拯救藝術品？」、「你認為歷史文物值得人捨命相救嗎？」、「音樂在動蕩的社會中有價值嗎？」等問題，並查看自己的選擇在所有回應者當中屬少數還是多數。不知你又對戰時藝術的價值有何看法？

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責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Alvin