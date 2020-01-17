香港警察欠缺的不是電槍，而是監察、制衡其濫權的制度

有報導指警方正研究引入電槍，以供警員日常執行職務。有意見認為電槍既是非致命武器，又能增加警員與疑人的距離，相對安全。然而，不當使用電槍可導致傷亡，各地警員使用電槍的情況亦引起爭議，聯合國亦關注執法人員使用電槍可構成虐待風險。引入電槍不但無助解決社會爭議，更可能加深敵意，令警民關係更為惡化。

電槍可損害人身安全，亦可危害生命，譬如國際特赦組織指出，在英國有18人因被警員使用電槍攻擊而死，《路透社》報導亦指，美國有逾千人死於警員電槍電擊。[1][2]

不當使用電槍，亦有可能構成酷刑、殘忍、侮辱或不人道待遇，違反《公民權利和政治權利國際公約》和《禁止酷刑公約》。

聯合國：電槍構成虐待風險高

聯合國禁止酷刑委員會屢次關注各地警員使用電槍等電擊武器的情況，並認為使用電槍導致虐待（ill-treatment）的風險很高，因為電槍不僅會導致身體疼痛，更會導致死亡，委員會亦促請各地放棄使用電槍。[3]

譬如聯合國禁止酷刑委員會於紐西蘭審議結論中指出，雖然紐西蘭保證只有經過訓練的特許人員、只有當警員真誠相信目標人物能構成威脅以及使用電槍是正當時才會使用，但仍然關注當地警方引入電槍，尤其關注有報告指警員針對毛利人和青年使用電槍。委員會認為電槍會造成嚴重痛苦，可構成酷刑，甚至會導致死亡，有可能違反公約，並促請當局考慮放棄使用電槍。 [4]

禁止酷刑委員會又於美國審議結論中關注美國警方廣泛使用電擊武器，引致死亡個案，並促請美國謹慎檢討使用電擊武器的情況，並嚴格限制其使用，限制它用作代替致命武器，並不再使用電槍制服被拘留人士 。[5]

Photo Credit: Peter Nicholls / Reuters / 達志影像

委員會亦於荷蘭審議結論中提到，雖然委員會於上一次審議結論建議當局禁止向警察例行分發和使用電擊武器，但當局仍推行試驗計劃，並無明確指示限制使用武器。委員會關注當地警員於試驗計劃中，在無真正和即時生命或嚴重傷害威脅的情況下使用電槍，包括對已被警方拘留的人使用。而有報告指當局經常使用「暈眩模式」（stun mode），但這種模式只是為了對受害人造成痛苦。 [6]

使用電槍須合乎禁止酷刑公約

若警員使用電槍，必須出於必要、合乎比例、遵從《禁止酷刑公約》和《執法人員使用武力和火器的基本原則》，亦只能在有限情況，即具真正和即時生命或嚴重傷害威脅才可使用，作為致命武器的替代品。而無論任何情況，皆禁止向兒童和孕婦等弱勢社群使用電槍，亦禁止在羈押場所使用電擊武器。當局「必須避免警察在日常警務中例行分發和使用電擊武器」，使用電槍的警員必須接受訓練和通過測試。[7]

此外，劍橋大學研究發現，僅僅是配置電槍的警員在場，即使不使用，亦會加深敵意，增加警民衝突，而明顯配有電槍的警員較沒有電槍的警員較常使用武力（48%），亦較有可能遇襲，可見使用電槍並不一定安全。[8][9]

欠缺的不是裝備，而是制衡

現時警方有足夠裝備應對疑人，並無必要額外增添電槍或電擊武器。但目前最缺乏的，是有效監察和制衡警方濫權的制度，包括落實聯合國建議，公開警方使用武力指引。

首先，當局應實施聯合國建議，研究按香港法例第86章 《調查委員會條例》成立獨立調查委員會。我們要求邀請聯合國等國際機構的專家參與其中，以保證其專業、公正，以便找出香港在制度、施政和決策上的弊病，進行改革，並且公正調查警方於反送中運動中濫權和使用過份武力的問題，尋找香港警隊濫權、濫暴及濫捕的真相，改革法律和警方指引，以維護人權、確保警員問責，實現公眾監察，修補社會撕裂。

其次，港府亦應改革監警會，成立具調查權、懲處權和定案權的獨立投訴警察機制，以確保問責，並懲處違規違法的警員。

註釋︰

本文獲授權轉載，原文見香港人權監察Facebook專頁。

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin