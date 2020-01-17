印尼中國簽訂近7億美元鋁精煉廠，發展獨立鋁工業邁出一大步

印尼和中國11日簽訂6.95億美元（約 207億新台幣）的合約，共同建設位於西加里曼丹Mempawah的氧化鋁精煉廠，其產品可以用於製造礦物產品。關鍵在於建立起印尼國內礦產利益鏈，也是印尼發展獨立煉鋁工業的第一步，印尼政府也試圖限制原礦出口，調整過往原料出口導向為主的經濟體質。

本次簽約由印尼國有建設公司Pembangunan Perumahan （PP）、中鋁國際工程股份有限公司（CHALIECO）以及精煉廠的擁有者Borneo Alumina Indonesia （BAI）3家公司，於11日在北京簽訂合約。

參加簽約儀式的印尼法律顧問Victor S. Hardjono15日聲明，Mempawah精煉廠代表了印尼「長久以來的夢想」——作為東南亞最強大的經濟體，可以進一步「發展獨立煉鋁工業」。他也說，這是2020年中印第一個簽訂的合約。中國在去年是印尼第二大投資者。

過去很長時間，印尼只有一家位於西加里曼丹吉打邦（Ketapang）的煉製廠grade alumina refinery （SGAR），他的產品可以用於煉製成鋁，而無法進一步應用於製作顏料和陶土。SGAR屬於中印合資公司Well Harvest Winning，一年也可生產100萬噸鋁。

在Inalum前任總裁Budi Gunadi Sadikin任內，印尼出口礬土（即煉鋁的原礦）到中國和澳洲，接著再進口萃取自礬土的氧化鋁，進一步精練出鋁。「很可笑吧？」如今是國有企業部（SOEs）副部長Budi說。

一旦開始運轉，Mempawah精煉廠一年可望生產100萬噸的礬土，並至少販賣其中一半的產量給印尼國有煉鋁公司Inalum，可以彌補公司一年要進口價值5億美元（149億新台幣）的鋁進口量。Inalum會將其煉製為25萬噸的鋁錠，以提供內銷和出口。

精煉廠擁有者BAI，是中國鋁業（Chalco）、印尼國有煉鋁公司Inalum 以及印尼國有礦業公司Aneka Tambang組成的合資企業。本次建設2019年12月開始，預定於2022年完工。雖然一開始BAI的股東，希望在2018年開工並於2021年完成。Inalum的秘書Rendi Witular透露工程延宕的原因，「有些程序上的問題。」不過他並未說明細節。

Photo Credit：AP/ 達志影像 印尼以原料為重要出口收入，圖為位於印尼加里曼丹省的金礦區。

中印合作密切

印尼作為東南亞第一大經濟體，在經濟表現上也有持續突破。據印尼統計局數據，2019年印尼出口額約1675億美元（約5兆012億新台幣）、進口額約1707億美元（約5兆107億新台幣），貿易逆差有32億美元（約957億新台幣），不過比起2018年87億美元（約2603億新台幣）已降低許多。而作為工業原料的棕櫚油產品和礦產，仍是印尼最重要的出口產品，在2019年，前者為印尼賺到176億美元（約5266億新台幣）的進口額，後者則222億美元（約6642億新台幣）。

印尼積極地進行經濟與能源政策的轉型，印度尼西亞能源和礦產資源部2017年時宣布禁止除了鎳以外的金屬原礦的出口，目前預定將在2022年1月生效。此一禁令能迫使礦業公司在國內進行精煉，為了進而生產價值更高的產品，也能獲得更高的收益。

《彭博》報導，印尼海事部統籌部長、同時也是採礦部門負責人Luhut Binsar Pandjaitan表示，「我們發現瀝青可以拿來當作火箭的燃料，為何我們要出口原礦？而不自己建立下游的精煉廠？」

「如果原因是我們不知道技術從來而來，那有一個簡單的方法就是和中國合作。」Luhut Binsar Pandjaitan還提及，中國做生意是簡單的，「中國願意滿足來自我們的任何需求。」在佐科威的第一個任期中，來自中國投資的確是顯著的飆升，不過這也引發社會上的反中情緒。

面對有論者批評他是中國代理人、「名譽」中國大使，Luhut Binsar Pandjaitan不以為意，表示只要是來自公司的投資，他就不在意資金的來源，「只要帶來環境友善、第一流的科技和幫助教育當地人。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜