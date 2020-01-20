成也賀歲，敗也賀歲，淺談馬來西中文賀歲電影何以從興盛走向迷惘

談到馬來西亞中文電影發展史，幾乎無可避免地與賀歲片劃上等號。

理由很簡單，翻開馬來西亞中文電影史，扣除得獎記錄外，幾乎所有商業記錄都由賀歲片包辦——首部破百萬令吉票房的電影 《大日子WooHoo!》，首部破千萬令吉票房的電影《一路有你》，馬來西亞史上最高票房的中文電影《一路有你》。

雖然，這幾年馬來西亞開始有不同類型的中文電影浮現，不過若說賀歲片仍是馬來西亞中文電影的主要類型，相信也沒有人反對。

若詢問哪部是馬來西亞第一部中文賀歲電影時，相信許多民眾會回答2010年上映的《大日子WooHoo!》，而非於2006年由張棟樑主演的《第三代》。主要是後者的口碑票房都令人搖頭，而由周青元執導的《大日子WooHoo!》在票房與口碑上相對獲得不錯迴響，才讓這部片子成了「象徵性」的馬來西亞首部中文賀歲電影。

由於《大日子WooHoo!》票房寫下420萬令吉（約新台幣3000萬元）的佳績，創下了馬來西亞中文電影票房新高，也間接影響日後的賀歲片發展軌跡，其中周青元成了名副其實的「賀歲片導演」。

由於此片因細膩地描繪馬來西亞在地生活景象的模式而取得成功，因此讓片商對周青元信心大增，隔年按照同樣手法開拍《天天好天》，票房推高至650萬令吉；到了2014年，周青元的第三部作品《一路有你》在口碑報捷下，最終票房甚至破千萬令吉，達到1717萬令吉，不僅創下馬來西亞中文電影票房紀錄，也讓周青元執導的電影從此掙得「全民電影」的美譽。

同時，由於《大日子WooHoo!》採用了一批廣播電台DJ與電視主持人為主要演員，此片在電視與電台的配合宣傳下獲得成功，無不讓電視台與電台看見了另一種商機，因此開始造就每年賀歲片都有DJ或電視主持人主演的特殊景象。

其中，在《大日子WooHoo!》飾演主角阿炳的林德榮，是最早發掘商機的DJ。林德榮在這部電影成功後，隔年就與片商合資拍攝《阿炳心想事成》，沒想到票房寫下755萬令吉，壓下《天天好天》成為當年馬來西亞中文電影賀歲片冠軍，讓林德榮更篤定心意，幾乎每年都會跨界拍攝賀歲片，包括《阿炳馬到功成》、《皇宮燦爛》、《四個愚夫之金玉滿堂》到今年的《作戰啦！茶室總動員》等，而這也間接掀起了大馬其他DJ參演賀歲片的熱潮。

儘管後來他的電影口碑每況愈下，票房也勇態不再，但他每年維持至少一部大螢幕作品與觀眾見面，依舊是大馬目前最成功的跨界DJ典範。

隨著《大日子WooHoo!》的成功，讓不少片商看到賺錢希望，跟準潮流追加了許多投資金額，讓馬來西亞中文電影迎來了第一次的春天。尤其在2014年 ，馬來西亞中文賀歲片竟高達6部，包括《一路有你》、《阿炳馬到功成》、《阿牛Huat啊Huat啊Huat啊》、《茨廠街女王》、《Pasar Malam》及《丐世英雄》等。

當年可說是馬來西亞中文電影的榮景，其中《一路有你》不僅創下馬來西亞中文電影票房新高，6部賀歲片也打破了傳統上由香港賀歲片壟斷的局面，甚至間接推高當年的馬來西亞中文電影產量至21部，締造歷年來最輝煌成績。

不過，由於《一路有你》的成功，讓很多片商誤以為只要有著主打本土風俗民情與美食美景，就能開啟賺錢方程式，結果每年賀歲片市場都一窩蜂推出類似題材。縱觀這幾年的賀歲片內容，依舊以兩種基調為主，一是敘述在地民俗的抒情倫理片，二是模仿港片賀歲片的搞笑片。只是太多片子創意欠缺，製作素質也沒改善，造成了觀眾逐漸審美疲勞，也導致許多賀歲片票房撞得灰頭土臉。

其中，2016年賀歲片僅有3部，2017年至2019年都只剩下2部（今年情況則有改善，恢復到4部）。這些電影口碑不僅差強人意，就連賀歲票房保證的周青元於2018年執導的賀歲電影《大大噠》，票房也只有540萬令吉，馬來西亞賀歲片的榮景期正式宣告落幕。

不過，看回馬來西亞的賀歲檔，除2017年成龍主演的《功夫瑜伽》以破3000萬令吉，創下馬來西亞有史以來票房最好的賀歲片外，隔年賀歲檔期就開始嚴重萎縮。2018年賀歲電影《捉妖記2》票房僅有1180萬令吉，幾乎僅有《功夫瑜伽的》三分之一。

而在2019年賀歲檔，雖然成龍依舊以《神探蒲松齡》成為賀歲片冠軍，但票房也僅有1265萬令吉，票房遠輸於同在賀歲檔上演的好萊塢電影《Alita：Battle Angel》的2375萬令吉票房，而賀歲檔第二名也屬於西方動畫片《How To Train Your Dragon 3》。這意味著馬來西亞觀眾雖然維持著「新年要看電影」的在地應節習俗，但再也不願為胡鬧亂拍的中文賀歲片買單，反而不介意轉向觀賞口碑較好的英文片。

換言之，雖然賀歲檔是馬來西亞華人最易掏錢的檔期，但在經歷許多粗製濫造的中文賀歲片的「洗禮」後，目前觀眾已經學會拒絕爛片。

尤其在2014年，許多片商宣傳策略中都喊著「支持本土電影」的口號，基於對這片土地的厚愛，加上前幾年馬來西亞政局貪腐嚴重，當時處境茫然的華人透過看賀歲片響應支持國貨之餘，也希望藉著電影裡熟悉語言與景物找回身份認同感。

不過，由於越來越多賀歲片讓觀眾失望，導致本土華語電影票房每況愈下，也間接讓馬來西亞整體中文電影制作量減少。

今年，馬來西亞賀歲檔共有9部華語電影，其中國產賀歲片佔4部。以片名來看《財神2020》、《新年泰瘋狂》、《大財神》及《作戰啦！茶室總動員》都幾乎清一色以搞笑元素掛帥。馬來西亞觀眾會不會繼續買單，依然是個未知數，不過若包含中港台的賀歲電影票房也未見起色，這不僅意味著馬來西亞傳統以來的「賀歲檔票房神話」已破滅，這也剛好可以讓馬來西亞片商停下腳步思考，究竟何種類型電影，才是馬來西亞中文電影的未來出路。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜