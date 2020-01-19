對中國大陸提倡民主自由，是國民黨未來可以努力的方向

文：侯立藩（時事評論員，美國紐約大學法學碩士）

目前在台灣內部，兩岸政策的節奏完全被民進黨牽著鼻子走，國民黨面對兩岸問題，反應總是慢半拍，往往等到事情發展到對明顯對民進黨有利時，才被迫跟進，發一個不痛不癢的聲明，內容不知所云。

其實國民黨可以做的更多，除了提出較民進黨溫和的兩岸路線外，應該積極對大陸提倡民主自由正面的一面。

無論是香港爭取真正的民主自由還是台灣捍衛既有的生活方式，最重要的是港台在做的這些事要能夠得到大陸人民的理解。目前大陸在中共的控制之下總是將港台的民主運動與訴求妖魔化，故意強調港台人的主要目的是在分裂中國。

其實固然有很多香港人及台灣人對中共代表的中國有所疑慮，但是他們之所以站起來積極捍衛民主自由，主要是中共已對他們現有的制度及生活方式產生負面的影響，他們必須排除中共的這些干擾。

國民黨目前的兩岸政策並非完全不可接受，只是在與民進黨較量的過程中始終處於被動的位置，加上過去有些國民黨人的確是利用兩岸和解的政策打著國民黨的旗號在兩岸之間充當買辦，撈盡各種好處，這點遭到台灣民眾的嚴厲批判。

國民黨現在要做的是在既有的基礎之上積極提出更前瞻性的兩岸政策，告訴大陸人民民主自由的政治制度已在台灣台灣運行23年，台灣並沒有因此崩潰或瓦解，相反的台灣仍然在各方面逐漸進步。

雖然大陸民眾經常將國家的強盛與經濟發展掛勾，民主自由的政治制度可能讓大陸人民對經濟發展能否在高速成長有所疑慮。然而台灣的經濟發展不如大陸那麼蓬勃，一方面是發展也到了一定程度，不可能永遠都是高速發展，另一方面受制於兩岸關係，使得台灣融入區域貿易體系十分困難，台灣的現今困境有諸多原因造成，但民主自由制度並非主因。這一點國民黨在與對岸交流時也有必要提出。

Photo Credit: 中央社

此外，國民黨應該積極的將台灣打造成華人世界的民主燈塔，宣傳民主自由的優勢，讓大陸民眾充分了解大陸真的要富強、長治久安並贏得國際社會的尊重，民主自由的制度至關重要。或許國民黨這麼做沒有辦法一夜之間改變大陸人民的觀點，但至少讓他們有機會認知到在一黨專政之外，民主自由或許也是可以嘗試的一種生活方式。

相對而言，跳過民主自由的推廣而積極主張香港建國或台灣獨立對於爭取大陸民眾的支持顯然不利，因中共長期灌輸大陸民眾國家統一與領土主權完整的概念，使「一個中國」的概念在大家腦海裡是牢不可破的天條。

就我與不少大陸朋友來往的經驗顯示，大家對港台脫離中國都無法接受，但民主自由的生活方式未必不能討論。因為隨著大陸經濟發展的減緩及社會問題的增加，不少人也試著在探索是否有比中共一黨專政更為彈性的治理方式可選擇。

例如，在最近的香港「反送中運動」時，大陸並非完全封鎖消息，而是採取選擇性報導的方式，把這個原本是在爭取民主自由及捍衛既有的制度與生活方式的運動扭曲成「香港人在鬧獨立」。

這種說法與真實情況差異甚大，反送中運動裡的五大訴求根本就沒有港獨這一項，但以我個人與大陸朋友互動的經驗而論，每十個大陸朋友中有九個都說香港人的主要目的是「港獨」。

Photo Credit: 中央社 香港民陣發起的元旦遊行，原已獲不反對通知書，不料港警於下午5時許，突然終止集會遊行。圖為港警在灣仔軒尼詩道和史釗域道口，指遊行違法，要求現場示威者以及媒體記者離去。中央社記者張謙香港攝 109年1月1日

此外，台灣總統立委大選剛落幕，民進黨的蔡英文大獲全勝，中共對此結果表示「堅決反對任何形式的台獨」，但事實上根本沒有幾個人投給蔡英文的原因是因為她準備帶領台灣人民建立台灣共和國，而是對國民黨溫和的和解政策有疑慮，不希望自己現有的制度及生活方式遭到改變。

一旦港台在政治的各個層面都被貼上「鬧獨立」的標籤，大陸民眾就容易情緒激動，加上中共的錯誤宣傳，他們很容易對港台產生反感。或許有許多香港人及台灣人不解港台爭民主及捍衛既有的生活方式與大陸人何干？對他們而言，香港是香港、大陸是大陸、台灣是台灣，大陸要民主化是他們自己的事，與我們港台人何干？

然現實是香港已回歸大陸，台灣因地理位置的關係在各方面注定受到大陸強烈的影響，因此中共對這兩地仍然在政治實力的較量上仍然處於絕對優勢。而中共始終教育大陸人香港台灣是中國的一部分，而這個「一個中國」雖然現實運作上有問題，但十四億人受中共影響甚深，已以此概念反過頭來綁架中共，使得中共在對港台問題上想不硬起來都不行。

民進黨現有的主張太過於凸顯一邊一國的概念，這種宣傳短期內或許可以得到不少對中共不滿的港台人的同情，但實際上這完全踩到中共的紅線，雙方想要恢復協商都不可能，因為根本沒有共同的政治基礎。相較於民進黨，國民黨的政策比較彈性，在堅持民主自由的根基上，對兩岸未來的前途採開放態度，中共要反對是比較棘手的。

隨著時間的前進，兩岸交流也該與時俱進，從經貿文化慢慢觸及政治制度，或許中共一開始難以接受，但至少港台所主張的是世界先進國家所共同遵循的遊戲規則，中共很難一味的反對到底。否則又反對港獨台獨，又反對民主自由，到最後兩岸三地無法互動，國家無法統一，中共必須承擔全部的責任。

（本文作者是時事評論員，曾經留學美國學習法律及國際關係，也曾多次前往大陸實習及考察。目前主要專注研究兩岸關係、美中台三邊關係及台灣與大陸的內部政治）

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