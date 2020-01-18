中國網民嘲貿易協議讓步太多，《環時》總編胡錫進反擊：「若是你，怎麼談？」

（中央社）美中於美東時間15日正式簽署第一階段貿易協議，中國官方熱切營造良好氛圍，網友卻紛紛嘲諷讓步太多。中共黨媒環球時報總編輯胡錫進昨（17日）反問質疑者「如果你代表中國談判，你會怎麼談？」

胡錫進昨天下午兩度在個人微博發文，先是嗆「國內那些在這場貿易戰中隨時論證中國做錯了的人，和美國那些事事嗆特朗普的人比起來，還是有些嫩啊」；又指這些人如果代表中國談判「一種是一見美國人就跪了，對方怎麼說就怎麼是；還有一種是拍案而起」。

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他在下午4時38分的第一則發文中表示，「那些嘲笑『中國輸得不像大國了』的人需要學學佩洛西（眾院議長裴洛西，Nancy Pelosi）、舒默（參院民主黨領袖，Chuck Schumer）、拜登（美國前副總統，Joe Biden）攻擊特朗普『美國屈服了』的調調，國內那些在這場貿易戰中隨時論證中國做錯了的人，和美國那些事事嗆特朗普的人比起來，還是有些嫩啊」。

他接著說，第一階段經貿協議當然是相互妥協的結果，中國怎麼能不做一些讓步，加大從美國進口、加強智慧產權保護、更公平的對待外資企業，本就是改革開放應該加強的方向。

胡錫進表示，封閉和保守對中國有綜合風險，「對外越開放，就越能倒逼我們的改革，所以我真的不認為中國輸了，也許歷史的某一天我們回頭看這場貿易戰，我們會有比今天更加豁達的感受」。

對於有人質疑「當初接受美國的全部條件不就行了」，胡錫進則稱「這種話幼稚得可悲」。

他聲稱，中國與美國對打的22個月不僅成功拿掉了美國的很多要求，而且讓美國人確信了中國同樣是不好惹的。無論歐盟還是日本，誰都沒有勇氣和能力與美國進行如此的較量。

胡錫進指，在兩國簽下第一階段貿易協議的時候，美國知道得到中國一些讓步是多麼不容易，意味著他們要使出多大力氣，承受多少經濟和政治上的風險。要再對中國施加高壓，甚至要挑起更大的衝突，就要先長吸一口氣，多盤算幾遍。

他接著在傍晚近7時再度發文，表示反問了質疑貿易談判結果的人「如果你代表中國談判，你會怎麼談」。

胡錫進並說「我估計如果讓他們上陣，大概有兩種可能。一種是一見美國人就跪了，對方怎麼說就怎麼是。還有一種是拍案而起，我TM不跟你談了」。

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責任編輯：Alvin