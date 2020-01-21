貴州女大生吳花燕活活餓死，卻自責「對不起祖國」

43斤重（中國斤，約是21.5公斤）的貴州女大學生走了，她的生命定格在了24歲，還沒來得及享受她憧憬的美好未來。如果不是她去世的消息傳來，健忘的我們可能已經不記得今天的「盛世中國」還有不能獲得基本食物充饑的人。她的事蹟經媒體曝光後，不少人踴躍為其捐款，但是卻沒能挽救她脆弱的生命，她懷著對生活的熱愛與不捨去到另一個世界尋找豐衣足食。我們不要忘記，她是在有些人一夜喝掉16萬茅台酒的時候因為饑餓去世的，臨死前，還有一群齜牙咧嘴的人手持著白饅頭爭先恐後地圍著她，撒手人寰後，還有人不忘榨乾她最後一滴血。

她走了，她沒有帶走對這個社會的不滿，甚至懷著一絲感恩和內疚，但是這個社會對她公平嗎？

好人真的有好報嗎？

吳花燕是一個好女孩。她出生在一個不幸的家庭，父母雙親早年患病無錢醫治離世，留下她和患有間歇性精神病的弟弟相依為命。盡管當地政府為他們提供了每個月300元的低保維持生活，但是遠遠不能讓他們有尊嚴地生活。為了給弟弟看病，她節省到了極點，每天只有2元生活費，五年多的時間裡，大部分時候都靠吃白飯拌糟辣椒生活。當她因為長期的營養不良患病後，面對高額的治療費用，她想到的是不給家庭增加負擔，毅然選擇放棄治療。後來經媒體爆光，受到社會各界幫助後，她才進入醫院接受治療。

吳花燕的故事很慘，慘到沒有理由再去傷害她，但是偏偏有一些人喜歡吃人血饅頭。一家名為「9958兒童緊急救助中心 」（以下簡稱9958）的慈善機構在吳及家人不知情的情況下，同時使用兩個募款平台為其籌款。該機構一周內共計籌得超過一百多萬人民幣，但卻只為吳支付了2萬人民幣。另外，一個短視頻平台「抖音」帳號為吳籌集45萬元，但吳並未收取籌款，該短視頻帳號卻聲稱「已將愛心親自交至吳花燕手上。」

事件曝光後，不少中國網友到9958的微博平台表達不滿，有網友表示：「窮人給窮人的捐款，最後到了富人手上，這是什麼情況？」、「人血饅頭好吃嗎？」 中國資深公益人鄭鶴紅實名舉報9958 「拖死患者，囤積捐款，用來理財獲益。」 有細心的網友在9958網站和一些公募平台發現有些病童去世多年，仍然被9958用來募款，有人嘗試捐款，還成功了。9958的主管王昱還曾經在自己的微博炫耀給自己的狗準備的豪華套餐，很多人看後表示：「她的狗都比我們吃得好，看來善心真是餵了狗。」

中國網友的不滿自然是可以理解的，自從中國紅十字會發生了郭美美事件、挪用善款的醜聞後，慈善機構就面臨嚴重的公衆信任危機。根據中國民政部發布的《2011年度中國慈善捐助報告》，2011年中國紅十字會獲得的社會捐贈比2010年減少近六成。

這種騙捐的行為不僅透支著社會大眾的愛心，也給吳花燕這樣需要幫助的人帶來煩惱。吳曾經給每月資助她的老師發微信稱，「王老師，我又給你摸（抹）黑了，對不起！……把我寫得那樣的不堪和偉大……我並不開心，每一張報導發出去我的心口像壓著千斤重的石頭一樣使我喘不過氣來……」

她生前還曾表示：「如果當初一篇報導也沒報出去，那我寧願選擇回家，等待去另一個世界去完成我的夢想，去寫我的詩，過著沒有悲傷的生活。」

有自媒體發文《吳花燕的愛國情懷》提到：「曾經有外國的機構邀請吳到國外進行免費治療，被她斷然拒絕，她表示不希望自己的事蹟被外國媒體報導，因為這樣會給國家丟臉，她覺得中國很好。」 有網友對此評論道：「精神上的貧窮比物質上的貧窮更可怕。」

如果這樣的報導屬實，也的確能反應大部分中國人的老好人心態。他們在「自力更生，自食其力」的觀念教育下，很自然地認為一個人活得好與壞完全是靠自己的十八般武藝，和政府沒有關係，為國家犧牲奉獻才是一個高尚的人、純粹的人。就像吳花燕，她從來沒有為自己考慮，生前為了家人拼命，病了不稀罕洋人的援助，死後連遺體也要捐給自己的國家，她是一個好人，但是她這樣的好人真的有好報了嗎？

壓榨型的中國還能走多遠？

1941年1月6日，美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）在國情咨文中提出了著名的人類「四大自由」，其中有一條就是免於匱乏的自由。後來受到小羅斯福的啓發，《世界人權宣言》第25條和《經濟、社會及文化權利國際公約》第11條都莊嚴宣告了人的最低生活保障權。

免於匱乏的自由對人民來說是權利，對政府來說就是義務，這種權利和義務的對等關係也只有基於美國這樣的民主制度才能實現。而對中國這樣經歷過上千年世襲皇權統治，今天依然專制獨裁的國家來說，權利和義務從來都是封建蔭庇的關係，人民的任何權利都來自對統治集團的卑躬屈膝。

就在吳花燕這樣的蟻族因為貧困和饑餓在底層痛苦掙扎的時候，上流權貴卻選擇尋歡作樂、醉生夢死。他們一個晚上就可以輕輕鬆鬆喝掉16萬茅台酒，如果喝不掉、扔不了、送不完，他們寧願倒進下水道，也不會拿出一瓶來改善吳花燕一年的生活。

還記得以前在中國上思想政治課的時候，老師形容資本主義社會的罪惡總會舉資本家的牛奶如果賣不掉，就算倒進河裡也不分給窮人的例子。但是今天我們沒有在歐洲、美洲、大洋洲的資本主義國家看到這樣的畫面，卻在社會主義的中國看到更加罪惡的一幕。

《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》一書指出：「一個社會若能將經濟機會與經濟利益開放給更多人分享、致力於保護個人權益，並且在政治上廣泛分配權力、建立制衡並鼓勵多元思想，那就是包容型制度，國家就會邁向繁榮富裕。反之，經濟利益與政治權力若只由少數特權菁英把持，則是壓榨型制度，國家必然走向衰敗，即使短期之內出現經濟成長，卻必定無法持續，因為特權階級為了保有自身利益，會利用政治權力阻礙競爭，不但犧牲多數人的利益，也不利於創新，阻礙了整體社會進步。」

中國到目前為止取得的發展成果，不過是另一個壓榨型的成長形式，未來不可能實現永續發展。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

還有多少吳花燕在掙扎？

就在吳花燕去世的第二天，國際組織「人權觀察」發布了《2020世界人權報告》。該組織執行長肯尼斯・羅斯（Kenneth Roth）在發言中說，今（2020）年世界人權報告的焦點是中國侵犯人權的行為對全球人權保障體系造成的致命威脅。

中國政府對此的回應依然是自我感覺良好，外交部發言人耿爽稱：「中國的人權狀況怎麼樣，中國人民最有發言權。中國的人權處於歷史最好時期。」

現實情況是中國人根本沒有發言的權利，近些年中國的言論自由空間不斷收緊，上至習近平下到芝麻綠豆的小官都不能批評，最近一位甘肅村民因為「不滿養老保險金的評定」，在微信聊天群裡批評了村幹部幾句，結果被當地公安機關行政拘留5日。

2020年被中共視為「消滅貧困」的一年，各地都在大張旗鼓搞脫貧攻堅戰。最近江蘇省扶貧辦率先宣布全省脫貧率已達99.99％以上，僅剩6戶17人尚未脫貧。這意味有多少貧困人口完全由官方來定義，以後如果有這17位以外的其他人出來說自己貧困，到時候說不定又會被安上造謠或破壞社會穩定的罪名。

吳花燕是不幸的，也是幸運的。因為她不需要用一堆材料去證明她的貧困，她只要往外面一站，沒有人敢說她不貧困，但是很多人就沒能如此幸運。

還記得當年轟動一時的楊改蘭殺人案嗎？楊改蘭來自甘肅農村，她有四個年幼小孩，全家依靠丈夫外出務工的三、四千元收入生存，生活極度貧困，連衣服都穿不上。就是這樣一個家庭，卻被當地官員根據年收入的硬性規定取消了低保資格。楊改蘭後來求助無門，一氣之下用斧子將自己的4個年幼子女砍死後，服毒自殺。事發後8天後，楊改蘭在外打工的丈夫李某英也服毒身亡。

像楊改蘭這樣的人，其實都是善良的。她們無法承受這個壓榨型的社會，不是選擇去抗爭，或是殺幾個貪官陪葬，而是選擇了自殺這種最慘烈的方式，他們在強權面前不過是卑微的螻蟻。強權不會因為弱者的無助與可憐就慈悲為懷，嗜血才是他們的本性。

中國在低保、扶貧領域的貪腐現象一直層出不窮。2017年，《中國紀檢監察報》曾刊文稱：「雲南省德宏州紀委通報了隴川縣民政局靠山吃山塌方式違紀違規案，通報指出，隴川縣民政局長期以來對申請享受低保人員抽查、核實、公示把關不嚴、監管缺失，70％以上幹部職工親屬違規享受低保。調查發現，隴川縣民政局56名幹部職工中，有40名領導、幹部職工的82名親屬不符合享受城鄉低保。」

一些國家級的貧困縣，每年都會有國家貧困補助款，這些錢到了地方以後，父母官不是去改善民生、增加人民福利，而是建立一些好大喜功的形象工程，圖利少數人。據中國網媒「界面新聞」披露，國家級貧困縣河北省張家口萬全區政府為獻禮冬奧會，決定斥資4000萬元拍攝一部30分鍾的水幕電影。

這些地方壓榨型的官員雖然有時會在運動式的反腐和權力鬥爭中倒台，但是當地方權力重新洗牌之後，貪汙腐敗依舊會捲土重來。沒有制衡的權力，就像脫缰的野馬，到處狂奔，而不是朝著公平、正義的方向。

公平、正義在哪裡？

為美國黑人爭取平等權利的人權活動家馬丁・路德・金恩（Martin Luther King Jr.），曾經說過：「宇宙的道德弧線很長，但它向正義傾斜。」

我們必須承認人是生而不平等的，有些人含著金湯匙出生，有些人出生後就孤苦伶仃，但是我們人類的歷史應該是一場追求平等與正義的接力。

盧梭（Jean-Jacques Rousseau）心中的理想社會是基於契約與法律的平等，取代人與人之間天生在生理和心理的差別，社會的存在不應該只是為了維持秩序或保護財產，必須有某些道德理由，例如公平或社會正義。否則，社會存在的時間越久，落入單純繼承者手中的獎品和利益就會愈多。

今天吳花燕的因貧致死，雖然是一個極端的個案，卻帶給我們一種絕望感。不管在西方資本主義國家還是社會主義中國，教育都被認為是促進社會階層流動、弭平社會不平等的重要途徑，當一個大學生也無法避免這樣的悲劇，是不是在暗示我們讀書已經無用？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航