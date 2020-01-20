季炳雄出獄後重看《樹大招風》，除了唏噓還是唏噓

因為「賊王」季炳雄的出獄，我想起了那套以他、張子強和葉繼歡的故事改編的電影《樹大招風》，除了唏噓，更是唏噓。

電影的架構可以分成三部分，由三位導影分別執導屬於季正雄、葉國歡和卓子強的故事，單看名字，大家已能掌握到各自所代表的人物；但創作團隊巧妙地在電影中為三人營造了一次「碰面」，令原本在真實世界中或許只是平行線的三位賊王，有了相交點，不過到了故事最後，沒有出現他們（甚至觀眾）期盼的三大賊王聯手之局面。

《樹大招風》有意將三個故事與香港的時代背景扣連，由最初在電視上播放的簽署《中英聯合聲明》畫面，到將故事限定在1997年，以及三人的結局，似乎想帶出一個訊息：賊王再強悍，也敵不過時代——1997年，回歸的大時代。

正因如此，在2016年電影上映時，不少影評都指出，當時的香港人在看《樹大招風》時，會不期然對三位本來是大賊的主角萌生了同情之感，而事實上，看著陰沉冷靜卻漸被時代淘汱的季正雄、由大賊轉型為走私卻虎落平陽、被官場眾人玩耍的葉國歡，以及張狂浮誇，但最後在深圳伏法的卓子強時，經歷過港英香港、回歸，再走過2014年佔領運動，正歷處社會運動低潮期的香港人，確實會不期然將心中對中共的恐懼、厭惡投射其中，甚至代入到角色當中。

對於以上分析，我同意，但今日重看，令人唏噓的除了是主角（甚至香港人）在大時代之下的進退失據之刻劃外，也在於片中三位角色的遭遇，提醒了我過去對「執法者」的想像。

圖片來源：電影《樹大招風》劇照 《樹大招風》中的季正雄。

季正雄在昔日戰友的家中被飛虎隊圍捕；葉國歡抵達香港後，被軍裝警員射中背部而令下肢癱瘓，因而被擒；至於卓子強，則是在深圳被武警持槍指向、舉手投降。

再回想過去幾個月來，香港人面對的是實彈射胸口，持槍指向、大圍捕、暴力對待，這一切，都被戲中乃至現實中的三位賊王所經歷的，相去不遠，甚或已經超過；看著片中賊王手持AK47的攻擊畫面，我想起，在今天的香港，刀鋒僅為3厘米的迷你刀都會被定性為攻擊性武器；望著張子強背部中槍後在地上辛苦前行的樣子，10.1、11.11兩位青年中槍的畫面，又不期然在我腦中浮現⋯⋯

你說，這若不是唏噓，會是甚麼？

本文獲授權轉載，標題為編輯所擬，原文見作者Medium。

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