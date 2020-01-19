要求赴北韓旅遊計畫須與美國諮商，美駐韓大使遭批「干預內政的朝鮮總督」

（中央社）美國和韓國近來關係緊張，美國駐韓國大使哈里斯（Harry Harris）遭受韓國社群媒體酸言諷刺，連鬍子造型也被批評像是日本殖民時期的統治者。

韓國擬開放公民赴北韓旅遊，哈里斯16日要求這項計畫須與美國諮商，引發韓國總統府17日公開抨擊哈里斯，表示他的發言「非常不恰當」。

英國廣播公司（BBC）報導，哈里斯2018年出任美國駐韓國大使後，發言多次惹毛韓國人，近來鬍子造型更成為箭靶。

對部分韓國人而言，他的鬍子勾起日本1910年到1945年殖民統治朝鮮半島的記憶；感覺受冒犯的人認為，他的鬍子讓人想起日本殖民時期的總督。

哈里斯先前就因要求韓國分擔更多美國駐軍費用而引發兩國緊張關係。但他16日對媒體發言表示，一切批評都源於他的血統。哈里斯在日本出生，母親是日本人，父親是美國海軍軍官。

63歲的哈里斯說：「因為某些原因，我的鬍子成了這裡某些人沉迷的點。我在這裡的媒體受到批評，尤其是社群媒體，這是因為我的種族背景，因為我是日裔美國人。」

鬍子引發爭議 牽扯日韓恩怨

哈里斯出使韓國時，正值韓國和日本關係趨於緊張。2018年11月韓國法院判決，日本企業應就第二次世界大戰時期強徵勞工一事賠償韓國人，使得日韓關係急轉直下。日本去（2019）年8月宣布將韓國從貿易優惠名單中剔除，雙方關係進一步惡化。

在這些爭端的背景下，哈里斯的鬍子和他的日裔血統變得更具爭議性。

在一次地方電台訪問中，一名韓國執政黨議員將哈里斯與日本殖民時期總督相提並論。

《韓國時報》（The Korea Times）也呼應那樣的觀點，上個月報導指哈里斯的鬍子「已變得與美國不尊重、甚至壓制韓國的最新形象有關」，還表示「哈里斯常被嘲諷說他不是來當大使，而是來當總督的。」

東條英機、荒木貞夫及畑俊六等二戰時期日軍領袖都留著類似的鬍子。不過BBC報導提到，其他區域領導人也一樣，包括當時的中國國民黨領袖蔣中正。

中蘭開夏郡大學（University of Central Lancashire）教授歐尼基（Niki Alsford）告訴BBC，「事實上，這是當時若干區域領導人常見的造型」，因此這次的風波似乎「大多與他的日裔身分有關」。

哈里斯蓄鬍，象徵新人生階段

哈里斯40年海軍生涯大多沒留鬍子。他曾擔任美國太平洋艦隊司令，後來執掌美軍太平洋司令部（USPACOM）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，哈里斯解釋說，蓄鬍是象徵他退役轉任外交官後的人生新階段。他說：「我沒辦法長高，頭頂也長不出頭髮，但我臉上能長鬍子，因此我就留了……我想要有所改變。」

被問到是否會剃鬍以緩和緊張關係時，哈里斯告訴《韓國時報》，除非有人說服他相信剃鬍有助於改善美韓關係，否則他會繼續留鬍子。

哈里斯說：「我理解（日韓）兩國之間存在歷史恩怨，但我不是日美駐韓大使，我是美國駐韓大使。拿那段歷史套在我身上，就只因為我出生的偶然因素，我認為這是一大錯誤。」

美大使遭批朝鮮總督，韓媒：韓美陷入寒冷戰線

美國駐韓大使哈里斯發言引起韓國執政陣營強烈反彈，甚至批評他有如「日本殖民統治時代的駐朝鮮總督」，韓國《東亞日報》18日在頭版報導形容韓美關係「陷入寒冷戰線」。

韓國總統文在寅於14日在青瓦台舉行新年記者會時表示，讓韓國公民透過第3國前往北韓旅遊，不違反聯合國安理會對北韓制裁措施，為促進南北韓交流合作可以推動這項「散客北韓遊」計畫。

針對這項計畫，哈里斯16日在首爾與外媒記者座談時表示，如果韓國要避免可能違反制裁共識的誤會，推動任何南北韓合作計畫前最好與美國進行磋商；北韓非核化問題上美韓應步調一致。

韓國《朝鮮日報》18日在頭版頭條以「黨政青以『朝鮮總督』向美國大使展開總攻勢」為標題，報導韓國執政黨共同民主黨、專司南北韓事務的統一部及總統府青瓦台口徑一致痛批哈里斯的消息。

報導指出，青瓦台表示「南北韓合作由我們自己決定，哈里斯提論文在寅總統的發言不太適切」；韓國統一部則強調「韓國是主權國家，包括考慮送散客北韓遊在內乃是行使主權」；執政黨共同民主黨國會議員宋永吉指責「哈里斯大使外交不成熟，他猶如日本殖民統治時代的駐朝鮮總督」；共同民主黨最高委員薛勳則批評「猶如干涉內政般的發言無助於同盟關係。」

報導說，哈里斯的母親是日本人，因此被稱為「朝鮮總督」，而支持韓國執政陣營的網友甚至貶低哈里斯為「混血日本鬼子槍桿子」、「美國國籍的倭寇」等。

韓國《東亞日報》18日也在頭版頭條以「黨政青一起批判美國駐韓大使哈里斯－韓美陷入寒冷戰線」為標題，報導這起事件。

《東亞日報》並在社論指出，文在寅發表單獨的南北韓合作構想後，甚至表現出不介意違反美國等國際社會對北韓制裁的氛圍。就連青瓦台總統秘書室長盧英敏也表示，散客赴北韓訪問不會違反聯合國對北韓的制裁，隨時都可以履行，從中可以讀出願意承受不可避免爭議的急切感。

社論表示，韓國政府將考慮開放散客經第3國前往北韓旅遊的方案，北韓是否會對發放簽證做出回應還是未知數。沒有有效的安全對策，無法保障北韓金剛山韓國遊客被殺事件不會再次發生。

社論指出，違反對北韓制裁的可能性是個需要解決的難題。遊客帶進北韓的物品可能會違反制裁，去年韓國足球代表隊訪問平壤時，攜帶的筆記型電腦也要辦理進口制裁豁免。哈里斯也表明了這樣的憂慮，無法撇開這些問題就推動計畫。

社論說，針對哈里斯的直率發言，執政黨提出「他難道是朝鮮總督」、「這不是干涉內政嗎」等批評，也屬於反應過度。

社論指出，在南北韓對話中斷、北韓美國談判停頓的情況下，韓國政府努力拓展獨立的活動空間，不是不能理解。但是，政府在經過一番思考後推動的計畫，是金正恩政權作為制裁突破口而執著追求、具爭議的旅遊事業。

社論最後反問，政府口口聲聲「主權國家決定」，似乎願意承受國際社會的憂慮和同盟裂痕。正因如此，韓國政府這種態度才會令人想起總是批評韓國「屈從、奴顏婢膝的親美醜態」的北韓影子吧？

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核稿編輯：楊之瑜