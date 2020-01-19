德國之聲專訪巴基斯坦總理：為何不聲援新疆穆斯林？

文：德國之聲

德國之聲：你的工作可能是世界上最困難的工作之一。貴國必須在與美國和中國的關係間取得平衡。北京想在巴基斯坦投資，但這當然使您與華盛頓的關係緊張。貴國還與阿富汗和伊朗等充滿衝突的國家接壤。您如何處理所有這些問題？

伊姆蘭・汗：我踏入政治是因為我認為巴基斯坦有巨大的潛力。在我成長時，巴基斯坦是亞洲經濟增長最快的國家，是1960年代發展的典範。但是我們後來迷失了。我參政的目的是重新找回這種潛力。

的確，我們處在艱難的區域，行動必須有所平衡。比如說，沙烏地阿拉伯是巴基斯坦最重要的盟友，一直站在我們這邊。再來就是伊朗。我們一直與伊朗保持良好的關係。因此，沙烏地阿拉伯與伊朗之間的軍事衝突對巴基斯坦會有災難性後果。我們正在盡力確保這兩個國家之間的關係不會惡化。這個地區無法承受其他衝突。

然後是阿富汗。巴基斯坦正在盡最大努力為阿富汗帶來和平。在過去的40年中，這個國家遭受了如此多的苦難。我們祈禱塔利班、美國人和阿富汗政府能實現和平。

德國之聲：去（2019）年，印度和巴基斯坦幾乎開戰。在印度總理莫迪（Narendra Modi）2019年8月取消印屬喀什米爾的特殊地位以來，情勢變得越來越糟。貴國政府為緩解這些緊張局勢做了什麼？

伊姆蘭・汗：我是第一個警告世界有關印度正在發生的事情的領導人。印度蔓延著一種被稱為「印度教徒特性」（Hindutva）的極端意識形態。這是國民志願服務團（Rashtriya Swayamsevak Sangh，RSS）奉行的意識形態。 國民志願服務團是一個成立於1925年的政治組織，靈感來自德國納粹，組織創辦人相信種族至上。正如納粹意識形態是基於對少數的仇恨一樣，國民志願服務團的意識形態也是基於對穆斯林和其他少數民族，包括基督徒的仇恨。

對於印度及其鄰國來說，這是一個悲劇，該國已被國民志願服務團，這個暗殺過偉大的聖雄甘地的組織所接管。一個擁有核武的國家被極端主義管理，喀什米爾也已被圍困了5個多月。

德國之聲：你是否願意就這些問題與印度總理莫迪談談？

伊姆蘭・汗：在我擔任總理後，我努力與印度政府和總理莫迪對話。在我當上總理的第一次講話中，我曾說過，如果印度向前邁出一步，我們將朝著他們邁出兩步，以解決我們之間的分歧。但是我很快就知道，由於國民志願服務團的意識形態，印度對我的提議反應不佳。

去年，當印度單方面並吞喀什米爾時就很清楚了。根據聯合國的多項決議，喀什米爾是巴基斯坦和印度間有爭議的領土。

德國之聲：許多人說，喀什米爾巴基斯坦所屬地區的人權狀況也不佳，你如何回應？

伊姆蘭・汗：要瞭解這個問題不難。我們邀請世界各地的任何人參觀巴屬喀什米爾，然後前往印屬喀什米爾，讓他們決定。

德國之聲：但是，針對巴基斯坦喀什米爾政府的抗議活動仍然不被允許。因此，還是沒有真正的言論自由。

伊姆蘭・汗：巴基斯坦控自由喀什米爾（Azad Kashmir）有舉行自由公正的選舉，選出自己的政府。但就像其他任何政府一樣，他們也有問題。不過就像我所說的，讓我們邀請來自世界各地的觀察員。我向你保證，他們可以前往巴屬喀什米爾，但不會被允許進入印度那一側。

德國之聲：讓我再強調一遍，你去年在聯合國倡導喀什米爾人民的自由，所以你不認為如果在巴基斯坦管理的喀什米爾被允許進行抗議活動，國際社會會更加關注您的要求？

伊姆蘭・汗：讓喀什米爾人民決定他們想要什麼。巴基斯坦已準備好進行公民投票或全民投票。讓他們決定是要留在巴基斯坦還是要獨立。

德國之聲：你會不會認為國際社會對喀什米爾衝突的關注太少？

伊姆蘭・汗：可悲的是，看看香港抗議活動引起的媒體關注。喀什米爾的悲劇更大。

德國之聲：你覺得為什麼會這樣？

伊姆蘭・汗：不幸的是，商業利益對西方國家更為重要。印度是一個很大的市場，這就是對喀什米爾約8百萬人以及印度少數民族反應冷淡的原因。

印度的 《公民身份修正法案》（CAA）公開反對少數民族，特別是針對印度2億穆斯林。世界在這方面保持沉默的主要原因是商業利益。同樣，從戰略上講，印度應該與中國保持平衡，因此，你會看到完全不同的兩種衝突處理方式。

德國之聲：德國和歐盟在這方面可以做些什麼？

伊姆蘭・汗：我認為德國可以發揮巨大作用。德國是歐洲最強大的國家，在歐盟中發揮著重要作用。當我與總理梅克爾交談時，我試圖向她解釋這些問題，關於印度正在發生的事情。當她訪問印度時，她實際上對此發表了聲明。

德國之聲：阿富汗和談的現狀如何？

伊姆蘭・汗：我認為他們正在走向停火。我們希望美國和塔利班談判能夠成功。現在阿富汗有新政府執政，總統加尼（Ashraf Ghani ）再次當選。阿富汗和平將為中亞帶來貿易機會。阿富汗也將成為我們的經濟走廊。如果阿富汗實現和平，我們與阿富汗接壤的開伯爾・普赫圖赫瓦省的人民也將受益。

德國之聲：你肯定可以幫助美國。你現在與塔利班的關係如何？

伊姆蘭・汗：巴基斯坦在和談中發揮了作用。像是人質問題，在巴基斯坦的努力下，三分之二的西方人質被釋放。因此，我們將盡我們所能，盡力而為。

德國之聲：你對喀什米爾和印度的人權狀況非常挑剔，我認為你想表現自己是穆斯林世界的代表。但是，當涉及到中國和維吾爾族穆斯林社群時，你卻沒有大聲疾呼。這是為什麼？為什麼你不敢直言中國壓迫維吾爾人？

伊姆蘭・汗：嗯，主要有兩個原因。首先，在印度所發生的事情的規模與中國維吾爾人發生的事情無法相比。第二，中國一直是我們的好朋友。巴基斯坦之前的政府留下了經濟危機，而中國在最困難的時期幫助我們。因此，我們確實是私下而非公開地與中國談論這些事情，因為這些都是敏感問題。

這個專訪是由德國之聲主編Ines Pohl在巴基斯坦伊斯蘭堡的總理府進行。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航