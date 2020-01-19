出國不出省的「愛國病毒」？武漢肺炎再添17例，民眾質疑官方隱匿病情

（中央社）中國武漢市衛生健康委員會今（19）日凌晨通報，採用「優化後的檢測試劑盒」，再檢測出17個確診病例。截至17日午夜，累計感染新型冠狀病毒肺炎達62例，已治療出院19例，在治重症8例，死亡2例。

世界衛生組織（WHO）已將引起這波疫情的病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV），和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒不同，但同為冠狀病毒。

通報稱，對前期發布的新型冠狀病毒感染的肺炎病例的流行病學資料分析發現，部分病例沒有華南海鮮批發市場接觸史。在規範預檢分診和發熱門診工作的基礎上，採用「優化後的檢測試劑盒」，對全市發熱門診隔離治療的不明原因肺炎病例進行採樣，共檢測出新型冠狀病毒核酸陽性17例。

經臨床專家綜合研判，認定17例為確診病例，均在武漢市金銀潭醫院及相關定點醫院集中救治。新確診的17個病例中，達重症者3例。下一步將繼續對全市疑似病例開展檢測工作。

通報稱，17例患者中，男性12例、女性5例；60歲以下9例，60歲及以上8例，年齡最小的30歲，年齡最大的79歲；發病日期在2020年1月13日前；首發症狀為發熱、咳嗽或發熱伴咳嗽；3例為重症，其餘病情穩定，除2例病情危重暫不適宜轉運外，其餘15例均已轉至武漢市金銀潭醫院集中治療。

通報表示，17例新增病例的相關流行病學調查正深入進行，其密切接觸者也正在追蹤中。下一步，武漢將繼續擴大搜索範圍，確定疑似病例，並展開採樣檢測。

截至17日午夜，累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例62例，已治癒出院19例，在治重症8例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察681人，尚在接受醫學觀察82人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。新增病例的流行病學調查、密切接觸者追蹤排查正在進行中。

武漢肺炎擴散，中國深圳上海傳出疑似病例

綜合外電報導，武漢新型肺炎已在中國大陸擴散，深圳市第三人民醫院有兩個疑似病例被隔離治療，上海市也傳出一個疑似病例正在接受治療，但相關當局拒絕置評。

武漢肺炎去（2019）年底爆發迄今，鄰近國家地區相繼通報多起疑似病例，但中國當局到目前為止，尚未通報任何武漢以外的疑似或確診病例，引發民眾質疑刻意隱匿病情，並譏稱武漢新型冠狀病毒「只出國不出省，是個愛國病毒」。

香港明報報導，深圳出現新型冠狀病毒疑似個案，有病人正接受檢測，其中有消息表示，病人正在深圳市第三人民醫院隔離治療。

據報導，深圳第三人民醫院在18日下午4時30分，由一名穿著全套白色防護衣及口罩的職員協助收治一名患者，並將他送往感染病樓的電梯。

報導稱，該名患者上樓後，另一名同樣穿著保護裝備及口罩的職員隨即在大樓電梯大廳外，以三角錐和膠帶拉起封鎖線，將大廳內消毒約5分鐘後才解除封鎖。

報導並表示，被指是用來隔離武漢相關病人的感染病樓4樓「感染病3科」，門口是護士站，裡面約有3至4名全身保護裝備的護士當值。

報導引述衛生防護中心回覆稱，迄今沒有收到國家衛健委的相關通報。中心會繼續與國家衛健委及世界衛生組織保持聯繫，密切監察有關情況。

英文南華早報18日報導引述消息來源稱，目前深圳至少有兩名疑似病例正在深圳市第三人民醫院隔離治療，該醫院專門從事傳染病治療。

報導引述一名醫界人士說，一名武漢肺炎疑似感染者正在上海接受治療，但沒有詳細說明。報導稱，經探詢深圳市第三人民醫院、深圳市衛生健康委員會以及上海市公共衛生臨床中心，均拒絕置評。

追蹤破萬人次，武漢：肺炎病例可能繼續增加

針對國際關切的武漢新型肺炎疫情，中國武漢市當局上午說，已追蹤密切接觸者1.2萬人次，隨著檢測工作的進一步展開，預計新型肺炎病例還可能繼續增加，但整體疫情可防可控可治。

中新網報導，針對新型冠狀病毒感染的肺炎綜合防控工作，相關專家及武漢當地政府官員19日分別就疫情是否可防可控、防範疫情擴散方面採取的措施等問題，回答記者提問。

湖北省醫療組專家、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林表示，1月16日，湖北省疾病預防控制中心收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測。16、17日分別確認4例、17例患者。隨著檢測工作的進一步開展，「預計新增病例還可能繼續增加。」

武漢市疾病預防控制中心主任李剛表示，目前綜合判斷，對本次的疫情初步印象是「新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。」

他說，隨著各項防控措施的實施與落實，「疫情是可防可控的」。病例中多數以輕症為主；累計追蹤到的763名密切接觸者中，已解除醫學觀察681人，密切接觸者中暫未發現相關病例。

黃朝林也表示，目前確診病例全部收治在定點醫院，採取一人一醫療團隊、一人一診療方案，展開規範診療。截至17日已治癒出院19例患者，「新型冠狀病毒感染的肺炎總體是可治的。」

針對外界關切武漢身為近千萬人口的大城市，如何防範疫情擴散。武漢市副市長陳邂馨表示，已對密切接觸者實施分類監測管理，家屬及其他一般人群密切接觸者由區疾控中心和社區衛生服務中心入戶隨訪，每日一次，累計1.21萬人次。泰國、日本診斷病例的國內密切接觸者正在展開追蹤和醫學觀察中。

他並表示已實施出境離漢人員管控，加強對公共場所及公共交通的管理，自1月14日起，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭加強離漢旅客體溫檢測工作；對出現發燒的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。截至18日，共展開體溫檢測近30萬人次，發現16名發燒人員，均已排除陽性病例。

陳邂馨說，已強化市場監管，除繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度，對全市農（集）貿市場和各類經營場所進行整治，堅決禁止活禽銷售，嚴禁非法養殖、加工、經營各類野生動物，嚴厲打擊非法轉運販賣野生動物。對市場和各類經營場所進一步加強清潔、消毒、通風管理。

他說，各級各類醫療機構發熱門診對發燒病人及時開展檢測、排查和對症治療，及時發現和處置疫情。全市二級以上醫院發熱門診72個，日均處理發燒病人2000餘人。

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核稿編輯：楊之瑜