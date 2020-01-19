《中緬聯合聲明》：「認為」台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分

（中央社）中國國家主席習近平17至18日訪問緬甸期間與緬甸簽署的聯合聲明，在台灣議題部分提及：「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分」。

根據中國外交部官網公布的中文版本，這份《中華人民共和國和緬甸聯邦共和國聯合聲明》內容共13條，涉及台灣與西藏、新疆議題列在第9條。

聲明指出：「中方堅定支持緬甸走符合自身國情的發展道路，堅定支持緬甸在國際舞台維護正當權益和國家尊嚴，堅定支持緬甸維護發展穩定大局的努力。」

聲明還稱：「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分，支持中方處理台灣、涉藏、涉疆問題的舉措。」

這份聲明的對台特殊用詞之處，一是緬甸跟中國已建交70年之久，在對台的表述卻用「認為」，而非慣常的「承認」。二是將台灣與中國的主權關係，表述為「台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，而非慣常的「台灣是中國的一部分」。

按照中共對「一個中國」的「舊三段」論述為：「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

此外，2014年11月14日的「中緬關於深化兩國全面戰略合作的聯合聲明」，關於台灣議題的表述為：「緬方重申堅持一個中國政策，承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中方在台灣、涉藏、涉疆等問題上的立場，支持中國和平統一大業。」

《聯合新聞網》報導，1970年代兩岸外交戰最激烈之際，中共奪得聯合國席位後，與各國建交時大多會將「台灣是中華人民共和國的一部分」寫進建交公報，部分國家表明承認北京此一立場，但也有國家僅稱「理解和尊重」。例如1972年的「中日建交公報」，日方「承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，『充分理解和尊重』中國政府關於台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分的立場」。

此後，中共外交部在談及台灣問題時，最常使用的是「一中三段論」：「世界上只有一個中國，中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，並未強調「台灣是中華人民共和國不可分割的部分」。在兩岸關係緩和時期，甚至「一中三段論」都很少出現，只提一個中國政策或原則。

如今中共外交部官網公布的中緬聯合聲明，出現「緬方認為台灣是中華人民共和國不可分割的部分」，顯示北京立場更趨強硬，將更加強力道，壓縮台灣的國際生存空間。

外交部：台灣是台灣，非中華人民共和國一部分

《中央社》報導，中國與緬甸18日簽署聯合聲明，外交部發言人歐江安表示，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。

外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，「當然更不是中華人民共和國的一部分」。

中國國家主席習近平訪問緬甸，18日中國與緬甸簽署聯合聲明，在台灣議題部分提及：「緬方重申堅定奉行一個中國政策，認為台灣、西藏、新疆是中華人民共和國不可分割的部分。」

對此，歐江安表示，外交部表達嚴正抗議，並對此貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以譴責。外交部嚴正重申，台灣是台灣，不是中國的一部分，只有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣人民。中國政府沒有一天統治過台灣，無權在國際上代表台灣人民。

歐江安指出，近來中國政府將其虛構的「一個中國原則」，強加於其他國家、國際組織及國際企業的做法幾近瘋狂。中國政府在國際社會強行推銷「台灣屬於中華人民共和國」的蠻橫做法，只會重傷兩岸人民的情感，反而凸顯台灣不是中國一部份的事實與現狀，並迫使民主台灣與威權中國劃清界線，也徒增台灣人民對於中國政府橫蠻霸凌的反感與厭惡。

歐江安說，在中國高度壓力及不當干預下，台灣仍於1月11日順利完成第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，結果受到國際社會的高度肯定與讚揚。大選結果已充分展現台灣人民堅拒中國政府大力推銷「一國兩制」的國家意志。

她說，外交部呼籲中國當局，必須尊重台灣大選結果，並面對現實、放棄對台灣的壓迫，如此才可能實現兩岸的良性互動。

回應中緬聯合聲明，國民黨：完全無法苟同

《中央社》報導，中國與緬甸18日簽署聯合聲明，緬方重申奉行一個中國政策，台灣是中華人民共和國不可分割的部分。

國民黨今天發布新聞稿表示，完全無法苟同。國民黨一貫認為一個中國應指1912年成立迄今的中華民國，主權獨立，但目前的治權則僅及於台澎金馬。台灣絕非「中華人民共和國」的一部分，大陸當局應務實面對，國民黨也將在中華民國憲法架構及相關法律規定下，堅決維護此一事實。

國民黨指出，中緬聯合聲明涉及台灣的部分，不僅無法為台灣民眾接受，也對兩岸關係毫無幫助，國民黨深感遺憾。國民黨目前雖然在野，但仍將堅決捍衛中華民國的主權獨立，並為國計民生戮力不懈。

回應中緬聯合聲明，蘇貞昌：台灣不接受一國兩制

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌上午至新莊區後港昭德宮、擎天府參拜祈福，蘇貞昌接受媒體聯訪時，媒體詢問有關中國國家主席習近平18日訪問緬甸期間與緬甸簽署的聯合聲明中，提及台灣是中華人民共和國不可分割的部分。

蘇貞昌表示，這一次台灣人民用選票，再次向世界證明台灣人民不接受一國兩制、堅持民主自由，全世界都看到台灣的美好，人民愛好民主自由、守護主權，「只要我們爭氣，就不會被世界遺棄。」

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核稿編輯：楊之瑜