【影片】不挺企業家就「格殺勿論」，太原區委書記嗆官員爆紅

（中央社）一支題為「區委書記為企業家撐腰」的影片近日在山西民間爆紅。中共太原市尖草坪區委書記、不銹鋼產業園區黨工委書記盧俊峰16日在一場會議向在座官員嗆聲，不挺企業家就「格殺勿論」。

不過，有中國律師質疑，「今天你能帶著公檢法保護民營企業，明天就能帶著他們勒索民營企業」。

食安山西新聞微信公眾號報導，影片顯示，盧俊峰16日上午出席尖草坪區、不銹鋼產業園區服務企業發展大會時說，企業家們從投資進來的那一刻開始，就已經將身家性命和資產綁定了。

他並揶揄在座官員、幹部「我們面對企業家，我們都是爺，一個比一個爺得厲害」，「古語講了『富貴險中求』，太不容易了，每一個企業家的背後，都有一片血淚史啊！他們不是單純為了自己，我們也應該醒一醒了！」

他要求尖草坪區的政法、紀檢、應急、城市管理等4個「鐵軍」，全部要為企業服務，「誰吃拿卡要，紀檢尹書記上！冒出什麼黑社會來、冒出什麼欺負企業的，政法隊伍上！遇到困難的時候，應急隊伍上！我就不信這個邪！我們就要為企業當一當這撐腰做主的娘家人！」

盧俊峰還嗆聲，「誰要是在這個上面犯了我前面所說的那些話… 那就是格殺勿論」。

盧俊峰挺民企嗆官員的影片，先是在山西民間引發熱傳，陸媒今天接力大幅報導，「盧書記」已一夕走紅。

不過，時常在網上發表自由派言論的中國公益律師陳秋實就在推特（Twitter）發文質疑，「政法鐵軍，今天你能帶著公檢法保護民營企業，明天就能帶著他們勒索民營企業。是捧是殺不都是老爺們一句話的事兒嗎？沒有司法獨立和輿論監督，這樣的拍胸脯表決心，跟圈套差不多」。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：Alvin