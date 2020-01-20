【圖輯】大火燒掉家園，卻讓澳洲的「陌生人們」團結在一起

澳洲建築工人鄧恩（Rod Dunn）穿著朋友捐贈的舊外套，並住在一輛借來的旅行篷車。他的房子、汽車和賺錢的工具，在今（2020）年初被襲捲澳洲的大火給夷為平地，他所住的地方是澳洲新南威爾士州的科巴戈（Cobargo），大火造成當地居民三人死亡、數十棟房屋燒毀，還有不計其數的車輛與農田。

雖然他失去一切，但鄧恩認為自己很幸運。

建築工人鄧恩│Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我們住在這世上最棒的地方，發生這種事情時所有人都團結在一起，這是你從未想像過的。」鄧恩如此說著。

鄧恩站在篷車前，回憶起朋友如何冒著生命危險，把他從烈焰吞噬的房子裡救出來，以及70公里外的陌生人，是怎麼幫助他與妻子，提供一個帳篷給他們睡覺的地方。

「那個帳篷救了我們，我完全被這裡的人們慷慨無私的心給征服。」62歲的鄧恩說。

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從去（2019）年9月以來，澳洲森林大火導致至少29人死亡，破紀錄的高溫和乾燥環境加劇火勢，大片大片的農田被燒成黑色，天空也壟罩在陰霾下。

雖然許多受到火勢威脅的居民被要求撤離，但在科巴戈仍有近1000人選擇留下。這些沒有到疏散中心的居民，選擇用篷車或帳篷搭起住所，無視警方的撤離命令。

居民自組臨時聚落的消息很快傳開，有更多的居民聞訊而來，更有農民牽著牲畜來到此地。

臨時聚落的物資中心│Photo Credit: Reuters / 達志影像

臨時聚落有廚房、洗衣設施和食物銀行，並有醫療人員、顧問與牧師，幫助這些流離失所的人們穩定下來。每晚這邊會召開會議討論公共事項，也有卡車帶來附近農場的水、食物等物資。

「呼籲所有人留下來，共組一個社區。」當地市民艾倫（Tony Allen）表示：「我們當時知道這是很大的風險，打破所有政府的規則和指令，但這才是解決問題的方式，我們必須讓人們團結在一起。」

來自澳洲各地的志工，幫忙科巴戈恢復市容，清理太陽能板、修復圍籬等。一些房子外，市民會掛上衣物或布條，感謝前來協助善後的人們。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我們得到很多的幫忙和支持，每個人都互相照應彼此，大家都是好人。」瑞士籍的打鐵匠拉瓦內爾（Philippe Ravanel）站在一片灰燼面前，而這裡原本一間有150年歷史的房屋，是他2006年買下的住所。

68歲的肉販帕克斯（Barry Parkes）在大火中失去房子、兩台車和哈雷機車，但他的朋友給他機會幫忙「看家」，提供閒置的房間給帕克斯住下。

打鐵匠拉瓦內爾站在他已被燒毀的房子殘骸中│Photo Credit: Reuters / 達志影像

建築工人鄧恩說，一位朋友非常好心，提供了他的房子給鄧恩住，而且一年都不必付房租。

「這裡真的是個好地方。我當然知道，因為這個小鎮很多房子都是我蓋的。」鄧恩如是說。

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責任編輯：羅元祺

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