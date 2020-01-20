大黨喊出不分區「投給小黨是浪費」，在德國選制下卻完全相反

德國政黨比例作為分配國會席次基礎

台灣的政黨票設計比例的原則，屬於外掛式的計票，政黨票佔國會的席次（113席）的比例不到三分之一（34席）。嚴格來說，台灣政黨票的功能，並沒有把政黨比例忠實反應於國會席次，這對於政黨競爭來說，並不是一件好事。

德國是政黨政治的國家，政黨的屬性高於個人的魅力。政黨突顯的也是各自政黨政策，政黨席次佔國會總席次的二分之一。而台灣三分之二區域立委所佔的國會席次，自然而然就會造成區域立委激烈競爭的態勢。

選舉制度重視區域立委的結果，容易造成競選者之間激烈競爭的割喉戰。為了贏得勝選，候選人不僅要塑造個人魅力，還要全力詆毀對方，讓選民喜歡自己，討厭對方，故抹黑技倆叢生，而真正對於選民該要訴求的政策與政見，反而成為不起眼的配角，盡失選舉真義。短兵相接的區域立委選舉制度，最後容易喪失理性，造成族群或世代對立。

以台灣單就一個區域立委的誕生，就是要成為數萬人的偶像，選民才會投票給他。而總統大選更是以八百萬、五百萬人的迷來選，怪不得選舉形成數百萬的是韓粉與英粉，一句帶動情緒的簡單言詞，就要把情緒帶到至高點拼倒對方，這樣要不民粹也很難！

以德國制度來計算，選舉結果大不同

相對的，德國以政黨票為主的席次分配，他們的政黨票一旦衝過5％，政黨就掌握有全部國會席次完全比例。小選區議員高過政黨比例的政黨，政黨票不會另計，所以小選區議員的競爭雖大，但不是關鍵。相對的，因為政黨比例為原則，許多優秀的人才在小的政黨中，因為政黨席次的增多，被入選的政黨排名人選，就有較大的比例可以進入國會，成為關鍵少數，增加國會的多元性。這樣的設計，相對的就會減緩小選區議員的激烈競爭，大黨要一黨過半的可能性也相對變低。

以這次2020年台灣113位立委來計算的話，如果用德國的計算方式，去掉不到5％的小黨比例，總共有效計入國會的分母是86.31％，而不是100％。民進黨的政黨票33.98％，故民進黨可以拿到政黨票的最少席次是113除以86.31的分母數再乘上33.98％。民進黨可以分配到的政黨席次總共是44席。因為區域立委已經得到48席，超越政黨票被分配的44席，所以就以48席計，不會再有政黨票另加上去的算法。而民進黨48席的國會席次，並沒有過半。以這樣的算法，投給民進黨的33％政黨票，在德國的制度下就完全是「浪費」了，剛好和台灣大黨在喊的投給小黨是浪費的說法，完全相反。

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國民黨的政黨票是33.36％，在國會席次上可得到44席。而他們的區域立委25席，少於應有政黨票的44席。因此可用到不分區立委的名單遞補，依據排名遞補19個席次至44席。這樣一個沒法加上政黨票，一個擴大化政黨票的結果，兩黨在國會只差四席。而小黨的民眾黨11.22％，可以得到15席（以台灣制方法計算是5席，相差 10席）。時代力量7.75％，可以拿到10席（台灣制計算是3席，相差7席）。其他黨派的區域立委拿到6席，德制計算的加總結果是123席，超過國會席次原規劃的113 席。

以德國制計算，如果因政黨比例之故，超過原來規劃的113席，增多席次是容許的。基本上德國國會因為依照政黨的比例原則，每屆的席次都不太一樣。在此，我們可以看到，用政黨為比例原則作為國會席次分配，小黨25席反映出幾乎有20％的小黨意見，而民進黨拿到的48席，沒有政黨票加持，國會是沒有過半的。這也大幅提升小黨成為關鍵小黨的可能性。而國民黨的政黨票與民進黨一樣，實際只差了四席。

德國和台灣一樣，沒有超過5％的政黨票不計算。但是德國有但書，如果政黨票不到5％, 但有三席以上的區域立委選上，那他們的得票比例必須被計算。也就是如果今天台灣基進的區域候選人有三人選上，那他們3.16％的得票比例也可以進入國會，拿到4席。一般來說，小黨要拿到三個區域立委的難度，要比拿到5％難度高許多，故這個可能性非常小。

各個國家的選舉設計，即使是民主老牌國家，也多少都有遺珠之憾。台灣的選舉設計，每兩年一次（地方與總統選舉），除了費用龐大之外，容易形成族群與世代的尖銳對立。這顯示台灣選制，其實還有許多改善的空間。如果要期待國會能有更多元的聲音，讓小黨的影響力擴大，以政黨比例為主的國會生態是可參考的觀點。選制上設計，如果容易造成一黨過半的政治生態，容易形成權力的傲慢與改革的困惰，相對的也不能符合民主多元社會的需求，反應不同聲音。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航