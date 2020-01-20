2020選後趨勢推估：產業、資本與人口變化如何影響未來選舉？

文：林邑軒

選後迄今，關於各候選人、政黨得票的分析琳瑯滿目，是歷次選舉之最。最主要的一個原因，是這次選舉的結果，顯露了許多過去已有跡象，但尚未完全成形的趨勢。光從數據切入，並沒有辦法完整印證這些趨勢的成形，因此，本文將從歷史分析入手，輔以一些大膽的假說，試圖為大家勾勒幾個重要的趨勢。

一、從隘勇線到板塊交換說，產業才是政治的社會基礎

這次選後，地圖客的一篇貼文，畫出了藍綠政黨票在地理上的分布，在留言處，有網友貼出了1916年的隘勇線圖，藍綠政黨票的分布界線，幾乎與100年前的隘勇線分界完全重疊。

這並不是2020年大選才發生的現象。從民進黨創黨至今，隘勇線內的鄉鎮得票雖然穩定成長，但綠營始終難以在此獲得多數選票。對於這個現象，在隘勇線邊界創業的邱星崴說的很好：「山林邊區依舊頑強，結界如此強悍。壟斷租不破，下層結構依舊強固，上層結構無法撼動。」

意思是說，由於山林邊區的土地資源、天然資源要嘛握在國家手上，要嘛需要與國家關係密切的大資本家才得以開採、利用，沒有小資本階級發展的替代產業，進而形成不需國家協力的資本積累的空間。在這種情況下，從產業而來的壟斷，帶來的就是政治投票的僵固結構。

這個故事的反面，就是30多年前民進黨從都市核心發跡的歷程。由於土地改革創造了許多中小地主，連帶創造了往後的「田僑仔」以及一大堆小資本家，還有周邊的知識份子。這些力量，成為民進黨最早期的社會基礎。

即便經歷了2000年後民粹化與南北意識的催化，民進黨一度把小資本家、知識份子的支持讓給了國民黨，在蔡英文職掌民進黨後，民進黨又回到了以都市化的小資本家、知識份子為社會基礎的路線。

只是，在中美對抗的催化，以及日趨保守的政策取向下，民進黨也一併拿下了白領受薪階級的支持。當年曾經狂熱支持阿扁的藍領階級、基層服務業群體，則轉向了強打庶民認同的韓國瑜。這就是所謂的「板塊交換說」：蔡英文領導的民進黨回到了李登輝，韓國瑜領導的「國瑜黨」繼承了陳水扁。

從隘勇線到板塊交換說，其實都指向同一件事，產業、資本的結構，才是政治投票的社會基礎。過去30年來，台灣最大的產業結構變化，當屬科技產業的興起，在政治上，當然也會有深遠的影響。

二、科技業的從業人口，未來會在選舉持續證明自身的獨立存在

1980年代起，台灣的科技產業自新竹萌芽，近年竹科、中科、南科在台中、台南、高雄、桃園等地開闢園區。然而，2020的選舉，科技業終於找到了屬性與自身較為相近的政治代表：時代力量與民眾黨。

在新竹市與新竹縣，時眾兩黨各拿下26.8%、22.7%的不分區選票，在雙北、台中、桃園也都有20%以上的得票。根據國發會長期的人口推估，科技業廊帶的人口，在未來20年仍會持續成長。因此，只要台灣科技業的總體從業人口持續成長的趨勢不變，在四年後，新竹縣市時眾兩黨，很有可能能拿下超過30%的不分區選票，甚至強勢問鼎行政首長。在地方議會，也能成為與藍綠兩大黨分庭抗禮的一股勢力。

這是40年來，科技業吸納的就業人口，繼200萬（加計眷屬）的「軍公教」之後，第一次在選舉結果上證明自己的獨立存在。

然而，從這次的不分區提名名單來看，長期忽略、低估科技從業人口需求的藍綠兩大黨，似乎還沒有意識到這個驚人的變化，在政治上找尋科技產業的盟友與代表。

三、產業變遷帶來的世代分裂投票，將會持續加劇且擴大第三勢力的社會基礎

當科技產業的就業人口持續增加，或是更寬廣的說，仰賴腦力勞動的白領勞動人口持續增加，不同世代（嚴格來說，世代與年齡層是不同的概念，但日常經常混用，故此處不加區辨）間投票意向的分裂，也會持續加劇。更重要的是，年輕世代的投票意向，會持續擴大第三勢力的社會基礎。

從高中生、大專院校的模擬投票，或是新竹市、新竹縣竹北市的幾個工程師里在區域立委、不分區政黨票的投票結果，都指向一個共同的結果，30～39歲、20～29歲的世代，選擇時眾兩黨的比例越來越高，甚至會達到國、民、時、眾，四黨均分天下的局面。這意味著，每一年增加約20～25萬的首投族（2020年首投族約25萬，2028年首投族約20萬），就會增加時眾兩黨超過10萬張的選票基礎。

也就是說，2020年拿下將近270萬張不分區選票的時眾兩黨，在2024、2028，很有可能拿下超過300、350萬張的選票。這已經不是狗吠火車的第三勢力，而是能與藍綠兩大黨形成三足鼎立之勢，而且持續擴大的一股政治能量。

當然，這個人口與產業相互交疊的「第三勢力人口紅利」，大概還有10年的時間。10年後的2030，已經大幅受到少子化的影響，首投族的人口大幅下降，很難如同2020～2030年間，帶來這麼大的政治板塊變化。如何把握這10年的黃金時間，就是時、眾等第三勢力政黨的迫切課題了。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航