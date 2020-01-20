武漢肺炎疫情擴及北京、深圳、浙江，周末2天暴增近140病例、再釀1死

（中央社）中國武漢市衛生健康委員會今（20）日凌晨通報，當地在18、19日共新增136個新型肺炎病例，新增死亡1例。此新型冠狀病毒肺炎首度在官方通報中擴及其他省市，目前北京及深圳共出現3病例。

周末兩天新增136例武漢肺炎病例，新增1死

根據武漢衛健委官網20日凌晨通報，新型冠狀病毒感染的肺炎在18日新確診59例，死亡1例；19日新增77個病例。根據通報，過去這個週六、週日新增的136名患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，年齡最大的89歲；發病日期均在2020年1月18日前；首發症狀大多為發燒、咳嗽或胸悶、呼吸困難。

武漢累計新型冠狀病毒感染的肺炎198病例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中重症35例、危重症9例。累計追蹤密切接觸者817人，尚在接受醫學觀察90人。

武漢肺炎擴及北京、深圳、浙江

另外，綜合陸媒報導，北京市大興區衛健委發布，大興區醫療機構接診了2名有武漢旅行史的發燒患者。這2人已接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。

廣東省衛建委則公布，19日確診廣東首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎，患者為居住在深圳的66歲男性，去年12月29日他到武漢探親，今年1月3日出現發燒等症狀，19日確診。

《新京報》引述深圳市衛健委上午通報另外指出，除1月19日確認深圳首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，另有8例觀察病例在定點醫院隔離治療，正在追蹤調查和醫學觀察。

專家研判，現已進入春運期間，正在迎來運輸高峰，人員大規模流動，新型冠狀病毒感染病例輸入深圳的風險將持續增加，但當前疫情仍可防可控。

而浙江省衛健委網站今日也公布， 1月17日以來，溫州、舟山、台州、杭州等4地陸續發現5例武漢來浙並出現發熱等呼吸道症狀患者，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，密切接觸者已實行醫學觀察。

至於網傳上海市也發現首例新型冠狀病毒感染病例，《新京報》記者19日就此向上海市衞健委求證，對方回應稱以官方信息為準，目前暫無消息對外發布。

武漢肺炎確診病例持續增加，疫情影響擴散至亞洲多國

去年12月底，武漢爆發不明肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）已將引起這波疫情的病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。目前越南、泰國、新加坡、日本、香港、澳門、台灣等地紛紛發現疑似病例，以下為截至20日各地的病例統計資料：

據《中央社》報導，世界衞生組織（WHO）WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）19日表示，根據最新訊息與WHO的分析，有證據表明「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）能夠有限度人傳人，這與其他呼吸系統疾病，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗一致。賈撒列維克並表示，雖然尚無明確證據表明人際之間存在持續傳播，但目前也沒有足夠證據來評估人傳人的整體範圍， WHO正在密切監測。

我國疾管署也在15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第5類法定傳染病，醫療院所若發現可疑個案，須在24小時內通報、隔離，否則最重可罰200萬元。

目前只要民眾發燒高於或等於38度，或有呼吸道症狀、咳嗽、病理學顯示肺炎，且發病前14天內曾赴中國大陸武漢地區，即符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義。

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核稿編輯：楊之瑜