武漢肺炎疫情擴及北京、深圳、浙江，周末2天暴增近140病例、再釀1死
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截至19日，武漢累計新型冠狀病毒感染的肺炎198病例，已治癒出院25例，死亡3例。
（中央社）中國武漢市衛生健康委員會今（20）日凌晨通報，當地在18、19日共新增136個新型肺炎病例，新增死亡1例。此新型冠狀病毒肺炎首度在官方通報中擴及其他省市，目前北京及深圳共出現3病例。
周末兩天新增136例武漢肺炎病例，新增1死
根據武漢衛健委官網20日凌晨通報，新型冠狀病毒感染的肺炎在18日新確診59例，死亡1例；19日新增77個病例。根據通報，過去這個週六、週日新增的136名患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，年齡最大的89歲；發病日期均在2020年1月18日前；首發症狀大多為發燒、咳嗽或胸悶、呼吸困難。
武漢累計新型冠狀病毒感染的肺炎198病例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中重症35例、危重症9例。累計追蹤密切接觸者817人，尚在接受醫學觀察90人。
武漢肺炎擴及北京、深圳、浙江
另外，綜合陸媒報導，北京市大興區衛健委發布，大興區醫療機構接診了2名有武漢旅行史的發燒患者。這2人已接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。
廣東省衛建委則公布，19日確診廣東首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎，患者為居住在深圳的66歲男性，去年12月29日他到武漢探親，今年1月3日出現發燒等症狀，19日確診。
《新京報》引述深圳市衛健委上午通報另外指出，除1月19日確認深圳首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，另有8例觀察病例在定點醫院隔離治療，正在追蹤調查和醫學觀察。
專家研判，現已進入春運期間，正在迎來運輸高峰，人員大規模流動，新型冠狀病毒感染病例輸入深圳的風險將持續增加，但當前疫情仍可防可控。
而浙江省衛健委網站今日也公布，1月17日以來，溫州、舟山、台州、杭州等4地陸續發現5例武漢來浙並出現發熱等呼吸道症狀患者，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，密切接觸者已實行醫學觀察。
至於網傳上海市也發現首例新型冠狀病毒感染病例，《新京報》記者19日就此向上海市衞健委求證，對方回應稱以官方信息為準，目前暫無消息對外發布。
武漢肺炎確診病例持續增加，疫情影響擴散至亞洲多國
去年12月底，武漢爆發不明肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）已將引起這波疫情的病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。目前越南、泰國、新加坡、日本、香港、澳門、台灣等地紛紛發現疑似病例，以下為截至20日各地的病例統計資料：
- 泰國：2起確診病例（相關報導）
- 日本：1起確診病例（相關報導）
- 南韓：1起確診病例
- 越南：2起疑似病例（相關報導）
- 新加坡：5起疑似病例（相關報導）
- 香港：99起疑似病例，目前尚未有確診病例
- 澳門：2起疑似病例
- 台灣：截至1月18日共5名通報個案，其中4人經二採檢驗後已排除，1人檢驗中；目前國內無確診個案。
據《中央社》報導，世界衞生組織（WHO）WHO發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）19日表示，根據最新訊息與WHO的分析，有證據表明「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）能夠有限度人傳人，這與其他呼吸系統疾病，尤其是其他冠狀病毒爆發的經驗一致。賈撒列維克並表示，雖然尚無明確證據表明人際之間存在持續傳播，但目前也沒有足夠證據來評估人傳人的整體範圍， WHO正在密切監測。
我國疾管署也在15日將「嚴重特殊傳染性肺炎」列為第5類法定傳染病，醫療院所若發現可疑個案，須在24小時內通報、隔離，否則最重可罰200萬元。
目前只要民眾發燒高於或等於38度，或有呼吸道症狀、咳嗽、病理學顯示肺炎，且發病前14天內曾赴中國大陸武漢地區，即符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義。
新聞來源：
- 武漢肺炎擴及北京深圳 週末暴增139病例再釀1死（中央社）
- 武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人（中央社）
- 深圳另有8例新型冠狀病毒肺炎觀察病例在隔離治療（新京報）
- 上海現新型冠狀病毒肺炎病例？官方：有消息第一時間發布（新京報）
- 港增11宗新型肺炎疑症 累計99宗 醫局研提升應變級別（香港商報）
- 浙江積極防控新型冠狀病毒感染的肺炎（浙江省衛生健康委）
- 中國大陸武漢新確診17例新型冠狀病毒感染之肺炎病例，籲請往返武漢及鄰近地區之民眾加強落實個人防護措施與自主健康管理（疾管署）