挾選舉以令美中？郭台銘的政治豪賭以慘敗收場

文：藏紅花（資深媒體人、政治國會幕僚）

1月11日晚間，台灣人民用選票走出自己的路，蔡英文以破紀錄的八百餘萬票強勢連任，同時間邱毅卻登上了晚間中國新聞的連線，猶如喪家犬般的語氣，看得出深藍民眾的氣憤與不滿。

事實上，這場選舉除了國民黨大敗，還有一個人也輸的一敗塗地，那就是初選後，又四處結黨壓寶的前鴻海精密董事長郭台銘。總結郭台銘的選舉結果，他所輔選的區域立委在兩大黨夾殺下全軍覆沒，壓重金支持的親民黨一席不分區也沒拿到，甚至宋楚瑜的總統票還比親民黨的政黨票多，只剩和他在選舉中途漸行漸遠的民眾黨勉強上了一席不分區高虹安，但這是挾台北市長柯文哲的個人魅力，和郭台銘一點關係都沒有。

其實，一開始郭台銘參加國民黨初選，就被選舉的種種煙霧彈所迷惑，一向以數字掛帥的他倚重下廣告、買網軍，以為靠這些就能夠贏得選戰，但他不了解的是，產品可以靠砸錢佈建生產線產出，但選票和支持度卻不能用銀彈取得，金錢買來的網軍只能買到點閱率，金錢買來的廣告更收買不了人心。

尤其，挾其金錢優勢，想蹭他得到好處的人所在多有，不少找不到工作的媒體人和失意政客往他靠攏，更有趨炎附勢的部屬和親戚在他初選落敗後，逕自搞連署書鼓動他繼續參選，這些都是讓他誤判情勢，誤以為將代工模式移到政治，也可以獲得成功的主因。

難道就沒人提醒郭台銘，政治不是一加一等於二的遊戲嗎？當然沒有！整個鴻海的文化一向是一言堂，鴻海員工被以軍隊模式控管，員工讀的是《鴻橋月刊》，背的是「郭語錄」，向他靠攏的人得靠他下海參選才能有飯吃，這場仗註定要失敗。

屋漏偏逢連夜雨，郭台銘的失敗，不僅於政治，在事業版圖上也遇到阻礙。1月2日，不少陸媒紛紛報導鴻海在印度的投資慘敗收場，原因是鴻海忽略了印度實施種姓制度，高種姓的人認為，相同的崗位，他們應該比低種姓的人工資更高，且在中國流行的加班制度在印度卻完全不管用，很多員工在得知要加班後，憤然辭職；沒有辭職的就聯合其他其他的員工選擇罷工，讓各大工廠不止一次的陷入停工的尷尬中。

鴻海進軍印度的失敗，蘋果也看到了，近來蘋果將美國的一條生產線也轉移到了中國，但是蘋果卻沒有跟富士康合作，而是選擇了跟另外一家台商廣達電腦合作。富士康搬遷印度計畫失敗後，現在又被蘋果嫌棄，未來的發展堪憂。

政治豪賭幾乎滅頂的郭台銘，原本計畫的算盤是挾進軍國會的優勢與席次，既能成為影響藍綠的關鍵少數，也可以向美、中兩大強權顯示自己在政治地盤中佔有一席之地，進而為美中貿易戰夾殺難以生存的鴻海爭取空間。但如今美夢破碎，郭台銘未來只能和柯文哲合作，或能殺出一條血路。

但柯文哲野心勃勃，不可能屈於郭台銘之下。而郭台銘一路不服輸，以另種方式選到底，也讓藍營支持者與韓粉將他視為韓國瑜敗選的頭號戰犯，要回國民黨已是不能。但鴻海的經營狀況的確遇到瓶頸，郭台銘得由政治面得到奧援已是不得不走的路，他的政治豪賭必須有續集，但如何走下去？他得思考如何才能回到國民黨才是正途。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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