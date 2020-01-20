為何「春運」值得擔心？我們如何降低武漢肺炎擴散機會？

當日本及泰國的首宗武漢肺炎病例都沒有到過那個濕街市[1][2]，而日本那位患者甚至提到自己曾在武漢與肺炎患者有親密接觸時，這種新型冠狀病毒能人傳人的機會已經愈來愈大了。

當一個人感染了這種病毒，他接觸到的範圍不大的話，就只有他身邊的人有被傳染的風險。但在農曆新年期間，中國大陸在內及對外的人口流動之多，就好容易將這種病毒透過患者帶去不同地方，增加病毒傳播速度。當然，住在外國的武漢人，新年回到武漢時被感染，亦會在離開時帶著病毒到自己現今的所在地。

當紅色那個被感染了的人，留在自己本來的地方，可能只會傳染了2個人。但當紅色那個被感染了的人四圍走，佢就會把病毒帶到不同的地方，就傳染了9個人了。

那些在其他地方被傳染的人，會再把病毒在同一個地方傳開去，這就是大家擔心春運的原因了。

咁佢哋四圍走，傳染我哋，我哋係咪無嘢可以做？

絕對唔係，你可以︰

記住去人多嘅地方就戴上口罩。 記住唔好隨便觸摸自己眼耳口鼻。 記住多啲洗手，出完街洗、捽眼摸鼻食野前又洗、觸摸自己小朋友前就更加要洗。 病咗就戴住口罩睇醫生。 注意個人及家中的衛生。

試想一下，如果你保護好自己，不被傳染的話，你除了保護了自己，還保護了你身邊的人。而愈多人識保護自己，病毒傳播開去嘅速度就會愈慢。

註︰

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責任編輯︰Kayue

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