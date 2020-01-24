我的檔案屬於我：那一夜，衝擊東德國安部

文：Marcel Fürstenau

做「黨的盾牌和劍」，這是1950年成立的東德國家安全部的座右銘。實際上國安部從事的是間諜、壓制和瓦解活動。其主要目標針對的是本國人民。 東德的老百姓通常將這一秘密警察機構稱為「史塔西」（Stasi，國安部名稱的縮略），它曾經是東德統一社會黨（SED）最重要的監控和鎮壓機構。

「帶上石灰和磚塊！」

然而，1989年11月9日，東德國安部未能阻止柏林牆的倒塌。隨之而來的是它自己的消亡。兩德邊境出人意料地開放九天之後，史塔西被更名為國家安全辦公室（AfNS）。新名稱，舊系統——這是當時1700萬東德人中的絕大多數人的看法。

1990年1月15日在柏林舉行的中央圓桌會議上，史塔西成為主要議題。以總理莫德羅（Hans Modrow）為首的政府代表與民權活動家共同就東德的未來展開討論。就在當天，新論壇呼籲東德民眾在史塔西總部前舉行抗議集會。散發的傳單上寫著 「帶上石灰和磚塊！」集會組織者計劃象徵性地包圍史塔西總部，並呼籲民眾衝擊總部時要「運用想像力，而不是暴力。」

「國家尚未垮台」

隨著人們衝進史塔西總部，東德秘密情報機構的最後也是最重要的一個堡壘陷落了。然而，這一切開始於柏林西南約300公里遠的埃爾富特（Erfurt）。 1989年12月4日，埃爾富特藝術家施托策爾（Gabriele Stötzer）和一群婦女組織人們佔領了當地的史塔西大樓。她向德國之聲表示，雖然當時東西德的邊界已經開放，但她們不相信真的會有和平，因為「國家尚未垮台」。她說，警察、軍隊和史塔西仍然是有武裝的，「東德仍然處於黑暗之中。」

在這種複雜的局勢和情感的驅使下，婦女們鼓足勇氣，希望能夠進入史塔西的大門。而她們也真的如願以償。她們向感到驚愕的史塔西工作人員解釋說：「你們為我們設立了檔案，這是我們的財產。我們現在想拯救這些資料，看看是否被你們銷毀了。」

埃爾富特市長事先獲知

施托策爾說，那時，她們沒有感到害怕。她們的目標很明確，總有事情要做。她們甚至會事先通知市長他們即將採取的行動。她們還要求檢察官封閉檔案室以保護好文件。施托策爾說：「我們知道這也是一個很大的寶藏，是我們的寶藏。」

因為她知道，史塔西為了對她們進行控制，將她們的一舉一動記錄在案。施托策爾表示：「實際上他們是想剝奪我們的生活，把我們當作刑事罪犯。」在史塔西看來，這位年輕女性早就是國家的敵人。她的「罪行」包括：1976年與其他民權人士一起抗議政府剝奪音樂人比爾曼（Wolf Biermann）的國籍。為此，施托策爾還被判處一年監禁。

儘管受到了這種侮辱性的懲罰，她還是拒絕前往西方，並作為一名從事自由職業的藝術家繼續留在東德。 她繼續受到史塔西的監視。然而直到今天，施托策爾一直說，1989年完全以和平方式佔領史塔西是「天才」的壯舉。來自埃爾富特的這一令人難以置信的消息傳遍整個東德：「他們進入史塔西的辦公樓要求看檔案資料，史塔西沒有開槍。」無論是在哈勒、萊比錫還是在哥塔，史塔西「投降」了。

只有柏林耗費了更長的時間。在1990年第一次自由選舉之後短暫擔任東德外長的邁克爾（Markus Meckel）對此做出了一個合理的解釋：民主德國曾是一個中央集權國家。 「那裡是權力中心，也是鎮壓機器的中心。」只有「政府自身變得不穩定，看不到其他出路」時，史塔西才會消失。1990年1月15日，這一時刻來臨。

在史塔西總部遭到衝擊三天後，東德政府的最後一任總理莫德羅放棄了抵抗。他下達指示解散秘密情報機構。邁克爾向德國之聲表示，之後不顧西德聯邦政府代表的反對，向公眾開放史塔西檔案，是東德人民議會的一個「可圈可點的功績」。

當時的西德總理柯爾（Helmut Kohl）主張封存這些爆炸性資料。為了阻止柯爾的這一計劃，以波爾津（Arno Polzin）為首的一些東德民權人士於1990年9月第二次成功佔領了史塔西總部。

民權活動家的最重要目標已經實現，也就是「我的檔案屬於我」。為此必須將史塔西的檔案資料移出禁地，對外公開。但是波爾津的另一個擔憂是「在德意志民主共和國公民還沒有機會知道發生了什麼事情之前，西德的秘密情報機構將搶先得到檔案資料。」

「一個偉大之舉」

沒有民權人士在不同時間和不同地方所做的努力，解散史塔西和開放檔案將很難想像。對東德秘密檔案的清理，仍然沒有結束。2019年做出決定，將東德國安部文件未來存放於聯邦檔案館，然而這並非是最終解決方案。前東德最後一任外長邁克爾認為這種解決方案很好。他還強調此舉對前東歐集團的其他國家具有榜樣作用。 1990年1月15日對史塔西總部的衝擊，在他看來具有特殊的歷史意義。他說：「這是一個偉大之舉，是一件非常重要和必須堅持的事情。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航