職場升遷、脫單交往如何無往不利？4大重點教你形塑個人品牌

新的一年開始，單身的你是否許下了脫單的願望？根據內政部戶政司人口統計數據，2018年全台30歲以上的單身人口已超過600萬人，佔30歲以上人口比例將近四成。單身原因百百種，除了因為工作時間太長、工作環境單純難以認識新朋友之外，不擅於自我包裝、提升形象，也是很重要的原因之一。「無論你的內在多有內涵，如果沒辦法展現出良好的第一印象，別人也很難願意花時間多認識你。」Paktor旗下實體約會品牌「拍拖約會吧」課程部門總監暨資深講師江芃萱點出關鍵。

由內而外提升自我魅力

Paktor自2015年起，在台灣經營線下實體約會服務「拍拖約會吧」。Paktor以多年累積的線上交友資料為基礎，用數據化、現代化的方式為單身男女牽起姻緣線。「拍拖約會吧」基於大數據資料庫100%精準配對，並透過戀愛顧問一對一深度面談和課程部門講師群的專業協助，幫助會員由內而外提升自我，進一步建立長期穩定的交友關係。

Photo Credit：Paktor 拍拖約會吧的專業講師群為會員提供個人形象改造、兩性相處技巧等課程諮詢服務

「拍拖約會吧」上線以來，會員資料庫已超過20萬人，男性會員年齡層在25到40歲，女性會員年齡層則在22到35歲。每月促成約會次數超過800組，會員約會滿意度更高達八成。目前「拍拖約會吧」全台服務據點已包含台北、新竹、台中、台南、高雄五大城市，而課程部門的講師群除了替會員提供專業課程諮詢，也積極走入全台各大企業，提供團體內訓講座，透過面對面互動，更了解單身男女的煩惱與困惑。

形塑個人品牌的四大重點

米蘭時尚造型碩士、專長為個人形象打造的江芃萱曾在新加坡工作多年，擁有豐富的教練和講師經驗。她認為，很多人都有一種迷思，會覺得自己又不是檯面上的大人物，所以不需要特別注重個人外在形象。但其實，如果能打造好個人形象，不管是職場升遷還是異性交往都能無往不利。如果你剛開始嘗試形塑個人品牌，可以先從以下四點著手。

重點一：男性衣櫃必備單品「chino」

首先，不論身形高矮胖瘦，每位男性的衣櫃裡都一定要準備一款必備單品「chino」，也就是一般常說的卡其褲或斜紋布褲。卡其褲的版型通常比較修身，讓你穿起來舒適，但又具有修飾身形的效果。不只是版型好看，而且還可以因應各種場合作出變化。例如想要展現休閒氣氛時，可以考慮搭配一雙乾淨簡單的球鞋；如果是比較正式的場合，也可以搭配樂福鞋或是皮鞋，展現「smart casual」（正式休閒風）的態度，相當百搭又實用。

重點二：辨別自己屬於冷色系還是暖色系

再好看的衣服，也要適合自己才能穿出最佳效果。如何才能辨別自己適合什麼樣的服裝色系？江芃萱都會親自幫客戶判斷，但也透露可以透過以下3個問題自我判斷：

1.你覺得自己戴金色飾品好看，還是銀色飾品好看？

金色好看>暖色系

銀色好看>冷色系

2.看看你的手腕，你的動脈是什麼顏色？

偏綠>暖色系

偏藍>冷色系

3.你容易曬傷、臉發紅嗎？

不是>暖色系

是>冷色系

Photo Credit：Paktor

分辨出自己屬於什麼色系後，又該怎麼選擇衣服呢？適合暖色系的人就該穿暖色衣服，例如黃色、橘色、黃綠色、珊瑚色、果綠色、薑黃色，而冷色系如亮藍色會讓你特別顯老，千萬要避免。至於適合冷色系的人，就該穿著冷色系衣服，例如藍色、紫色、淺粉色、粉嫩色、大紅、薄荷綠、深紫色，而卡其色會讓你顯得氣色不好，是禁忌色。此外，如果你的膚色較深，可以試著穿螢光色，會讓你特別亮麗突出。

重點三：全身顏色不超過3種

很多人穿衣服時，習慣把自己喜歡的單品通通穿在身上，卻忘了考慮最重要的一點，那就是色彩搭配。如果一口氣把各式各樣的顏色放在一起，只會讓你顯得眼花撩亂、毫無重點。江芃萱分享，如果想要讓自己在別人眼裡呈現出舒服好看且有質感的形象，穿搭時務必記得，不要讓身上的顏色超過3種。

例如過新年時，許多人喜歡穿紅衣展現喜氣，但是過多的紅色單品，只會讓你看起來像是個行走的紅包袋。她建議，如果已經穿了一件紅毛衣，褲子和鞋子就可以考慮穿黑色。而如果想要強調紅色，可以選擇搭一雙紅色的襪子，用低調的配件來相互呼應，在細節處展現出個人穿搭品味。

重點四：用「對」的香水畫龍點睛

在全身穿搭完畢後，這時就可以透過香水來增添更多個人色彩，以嗅覺留下更鮮明的印象。首先可以先挑選出自己喜歡的香水濃度，例如是淡香水（Eau de Toilette）、香水（Eau de Perfume）、清香水（Eau de Fraiche）、古龍水（Eau de Cologne）還是香精（Perfume）。

Photo Credit：Paktor

接著，因為香水在溫度高時會比較顯味，因此噴灑時可以挑選有脈搏的地方，透過體溫自然帶出香水的味道。最後，挑選香水時建議要多花一點時間「等待」，因為香水的後味會是最關鍵的重點。

想要在新的一年突破過去的自己？快來試試以上幾個技巧吧。

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