國民黨能改革嗎？看看被玩家唾棄的遊戲巨頭「美商藝電」如何絕處逢生

文：張浩（智庫研究員）

本次大選塵埃落定，以民進黨大勝，國民黨戰敗收場，特別在立法院席次上民進黨仍然過半，未來四年執政模式恐怕仍是過去四年的複製版本。

國民黨此次敗選隔天，馬上就有所謂的國民黨青壯派聚集成立「+1」聯盟，在1月12日下午到國民黨黨中央，呼籲吳敦義立即立刻無條件請辭黨主席和不分區立委，並也要求吳斯懷請辭不分區立委。

黨主席為戰敗負責下台責無旁貸，吳敦義在投票當天得知選敗後，隨即宣布辭職以示負責，展現責任政治的風骨與態度，並在1月15日國民黨中常會上正式辭職。然而，對於國民黨「+1」聯盟要求吳斯懷辭去不分區立委的說法，筆者無法苟同。

吳斯懷要破除「負面標籤」的最好方式，就是在立法院中「逢共必反」

誠然，吳斯懷將軍因為赴中國參加活動一事，在選舉期間成為箭靶，被打成「賣台」象徵，吳將軍對於中華民國的忠誠，相信多少被不當汙衊，但是國民黨因為提名他而對選情有影響，也是事實。

但是，選舉期間的風風雨雨，過去就過去了，吳將軍如果心繫台灣，仍守持軍人對中華民國的忠誠，筆者認為就不應該在此時此刻，只因為「+1」聯盟未經審慎思考下的抓戰犯言論，而就辭職不分區，反而應該進入國會後，好好表現，對於中共的不友善動作，強力監督政府維護我國主權與安全，甚至在立法院中「逢共必反」，反而能洗刷長期被汙衊的「賣台」象徵。

吳將軍現在可以說是集國民黨長期被汙名化的「負面標籤（stigma）」於一身，所以選舉期間才會被對手以「下架吳斯懷」的口號，引發有效的情緒動員。從品牌經營的角度來看，吳將軍進入立法院，正面迎戰身上的負面評論與標籤，在國人面前展現出對中華民國絕對忠誠，對中共威脅不假辭色的本色，用實際行動與「賣台」劃清界線，甚至把自己經營成國民黨反共標誌性立委，是有非常可能逆轉自己的「負面標籤」，甚至幫助國民黨消除一部分民眾疑慮。

吳將軍自身帶有非常可觀的負面評論流量，其實不一定是壞事。如果進入立法院之後，展現出與這些負面評論完全相反的作為，在作用力與反作用力的道理之下，因為反差而改觀的正面力量，同樣也會是壓倒性的。

Photo Credit：李秉芳攝

只要真正「回歸初心」，消費者是可以回心轉意的

筆者舉個例子，相信心急於國民黨改革的朋友一聽就懂。

在電玩產業中「美商藝電」（Electronic Arts, EA），一直是一間讓玩家唾棄的遊戲巨頭，毀在這家公司手上的IP和遊戲簡直罄竹難書，2017年該公司推出《星際大戰：戰場前線II》，這款帶著星戰IP的遊戲理應受玩家喜愛，但是EA卻因為貪婪的遊戲課金機制，加上愚蠢的公關處理，最終在一則EA官方在Reddit（美國鄉民的PTT）上提油救火式的回應，引爆玩家長期累積的怒氣，獲得68萬個負評，創下世界紀錄。

這次大規模負評事件，最終還讓歐美各政府開啟保障玩家「課金」、「戰利品抽獎」等權益保障的議題討論，EA更在連年獲得最被痛恨的公司名單中，可以說現在國民黨處境和當年的EA相當類似。

不過，近期EA的形象卻因為一款遊戲而有改善，2019年11月EA推出《星際大戰絕地：組織殞落》，同樣是星戰IP，但是推出後卻受許多玩家好評，兩周內售出兩百萬套，成為史上銷售最快的星戰作品。

原因很簡單，這部作品回歸初心，沒有貪婪的削錢機制，遊戲體驗良好，玩家自然大力支持，甚至四處推薦。同樣的，既然吳斯懷將軍已將進入立法院，而且聲稱自己忠誠於中華民國，那麼何不妨將自己打造成國民黨的《星際大戰絕地：組織殞落》呢？

Photo Credit:關鍵評論網 / 李秉芳

筆者並非國民黨黨員，國民黨存亡也與筆者無關，但是對於國民黨選敗之後，國民黨青壯派隨即拉戰犯，急著找替罪羔羊，在沒有審慎思考下，一昧只想用「術」來改革國民黨，而不是提出價值與信念的根本性改革。筆者認為到頭來，還是一場「醬缸」裡的「宮廷戲」，對於國民黨改造於事無補，對於現階段政黨政治發展更是沒有助益。

也許，國民黨此時此刻應該做的，不是抓戰犯，而是老中青三代，一起沉澱之後，以平等身分，共同爭辯出國民黨未來該走的改革道路，或許國民黨才能浴火重生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航