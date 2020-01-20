國民黨春節前成立改革委員會，代理主席提議：超過60歲中常委全部退位

國民黨2020大選失利，選後黨內掀起改革聲浪，除了即將改選黨主席、中常委，黨內也成立改革委員會，啟動檢討黨內機制。不過，國民黨代理主席林榮德日前拋出「超過60歲中常委全面退出中常會」，引發黨內中常委議論，有資深中常委表示贊成，應讓年輕人全面接班；但也有立委認為，不該涉及年齡歧視。

（中央社）國民黨代理主席林榮德昨（19）日接受媒體專訪時表示，他將在22日召開的中常會中宣布，要求年齡超過60歲的中常委全面退出中常會，包括他自己，讓年輕一輩進到中常會。希望未來的中常會，民選的縣市長、議員、立委等要占到80%至90%。

贊成者：國民黨要徹底改造，要讓年輕人全面接班

國民黨代理秘書長、立委曾銘宗今天受訪表示，非常贊成這樣的方向。既然外界對中常委有不同意見，因此希望透過協調的方式，讓年紀較資深且沒有民意基礎者，不要再參與下次中常委會選舉。

曾銘宗指出，至於後續的做法，會更細緻的處理，屆時會向外界報告；他強調，他與林榮德涉及的黨務不深，沒有受到任何派系影響，是最公正的，若各界有意見，希望能夠表達，若做得不好，他們願意接受。

而對於林榮德提出的想法，國民黨內資深中常委的態度也十分兩極。

國民黨中常委李昭平表示，非常贊成超過60歲的中常委全面退出中常會，過去他也曾經這樣呼籲，若國民黨要徹底改造，應該讓年輕人全面接班，為展現以身作則的態度，他也不會參與中常委選舉，盡量讓年輕人可以出來。李昭平指出，有聽說一些資深中常委有不同想法，但他認為，會有不同聲音，是因為放心不下，但因放心不下而留下來，年輕人就很難有出頭的機會。要徹底的放手，國民黨才能浴火重生。

反對派：不能抹滅資深者對黨的貢獻

但中常委呂學樟表示，黨章規定選舉中常委沒有年齡限制的規定，他認同國民黨要改革，但改革是否以年齡做界定，恐引發疑慮。未來國民黨將面臨最混亂的時刻，且中常委一年還要負責募款新台幣50萬元，這不是一刀切用60歲做分界就能夠解決的問題。

呂學樟指出，年齡不是問題，是否有改革的想法才是重點，現在國民黨中常會的結構也有保障青年參與，其他如弱勢、婦女、勞工代表也都有保障名額，改革可以朝向年輕化，但中常會不一定要在年齡上做限制，應包含老中青、不同年齡層的代表都要有。

也有不具名的資深中常委表示反對，啟用年輕人參與中常會是應該的，但是不能抹滅資深者對於黨的貢獻，60歲到70歲是人生經驗歷練最豐富的時候，不能一竿子把這些人都打掉。且年輕化應從民意代表、縣市長年輕化著手，國民黨最主要的問題在黨主席，只要黨主席有新思維且無私奉獻，黨就會往前走。

對於林榮德提出的想法，不具名中常委表示，林榮德只是代理主席，若要這樣做就來修改黨章，代理主席僅能呼籲，憑什麼硬性規定。

國民黨黨章規定，中常會置常委39至44人，32名選任中常委由黨代表從中央委員中選出，指定中常委為7至12人，由主席指定黨籍縣市長5人、青年團總團長及全國青年工作總會總會長擔任，青年、婦女及弱勢團體當選名額應不低於總名額40%，青年應至少2人，勞工、農（漁）民、原住民、身心障礙者應至少各有1人，婦女當選名額應不低於總名額1/4。

《自由時報》報導，即將就任的不分區立委葉毓蘭則表示，青年力量的加入是國民黨改革必須要走的路，但完全以60歲做為分界點，60歲以上的人就要退出，「涉及年齡歧視問題」，她認為黨應該擴大參與，「組織再造不應陷入淺碟思考，千萬不要非黑即白」。

葉毓蘭也說，不同世代對於國家社會有不同體驗，也代表不同族群，在國民黨這麼大的組織中，本來就要讓多元意見進入，過去過於僵化的組織讓很多年輕人無法積極參與，不能因為要爭取年輕人，就完全斷絕資深的人可以參與黨政革新的管道，建議黨中央可以適度修改，但不能限制60歲以上就要退出。

國民黨將設改革委員會，盧秀燕：改革火苗已燃起

《中央社》報導，國民黨22日中常會也將提出成立改革委員會，初步規劃方向為組織改造、檢討兩岸論述、制度化拔擢青年、健全財務，也包含檢討中常委的選舉方式，兩岸論述是否調整，如何讓年輕人在黨內有更好的發展空間，並有機制保障，以及配合組織改造，撙節支出，開源節流。

《聯合報》報導，改革委員會成員將由國民黨執政的15縣市長、19名縣市議長、25席區域立委、立法院黨團三長、青年代表及專家學者組成，包括新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等15縣市長都是當然委員。

《中央社》報導，台中市長盧秀燕今日接受媒體聯訪時表示，這次大選完之後，國民黨已經痛定思痛，這段時間看到國民黨內改革火苗已經燃起，這是一個好現象。盧秀燕也說，在改革過程當中，希望能夠平和，也不要造成黨內世代對立，或是同室操戈。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊之瑜